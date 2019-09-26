Мама подопечного Лободы на «Голос. Дети»: «Светлана постоянно предлагает нам помощь»

Суперзвезда российской эстрады Светлана Лобода честно ответила на вопросы телеведущей Ксении Собчак. Она рассказала про солиста группы Rammstein Тилля Линдеманна, с которым ей давно приписывают роман, про пластические операции и про отношение к финалу проекта «Голос. Дети», где певица впервые попробовала себя в качестве наставника.

Светлана призналась Собчак, что до сих пор поддерживает отношения с победителями шоу, у которых была наставником — с Робертом Багратяном и Нино Чеснер. Она называет юных исполнителей «своими детьми». Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко поговорила с мамой Роберта, Асмик Багратян и узнала, какую роль Лобода играет в карьере ее сына.

«Светлана Лобода — молодец»

Асмик рассказала, что суперзвезда не бросает слов на ветер. Она действительно не пропала из жизни Роберта, когда камеры были выключены. Несмотря на напряженный график работы, Лобода не забывает про своего подопечного.

«Светлана Лобода — молодец! Она всегда интересуется. Периодически пишет, спрашивает, как мы и что, всегда предлагает свою помощь. Пока нам не понадобилось, но если вдруг что, знаем, что обратимся и она всегда поможет. Просто на данный момент мы не хотим тревожить Светлану Сергеевну», — рассказала Асмик Багратян.

В интервью Собчак Лобода впервые прокомментировала свое отношение к финалу шестого сезона «Голос. Дети». Тогда победительницей стала подопечная Светланы — дочь певицы Алсу, Микелла Абрамова. После этого Лобода опубликовала фотографию лишь с двумя своими подопечными — Робертом и Нино, подписав снимок «Мои дети». Так певица решила поддержать Роберта и Нино.

Решение Первого канала — сделать победителями всех шестерых финалистов — она называла правильным, а свой пост в Instagram, где не оказалось Микеллы — зовом совести. Асмик не стала комментировать позицию звезды, с которой ей приходилось долгое время встречаться на съемках детского шоу. Она считает, что «не имеет на это права».

«Он любит петь, а мы будем помогать»

Асмик также рассказала, что после шоу карьера ее сына не пошла резко в гору. Мальчику нужно учиться в школе, поэтому творчество остается скорее хобби, чем профессией.

«Роберту после участия в шоу «Голос. Дети» поступали разные предложения, но мелкие. Периодически он выступает в Ростове-на-Дону, иногда в Москве, даже были в Армении. Куда зовут, туда стараемся и ехать. Ему пишут стихи, музыку, даже клип снимали. Но мы же еще учимся, надо же и это совмещать! Мы планируем продолжать его карьеру, он же обожает петь. Это его любимое дело.

Я не знаю, насчет того удастся нам вырастить звезду или нет. Какую роль ему приготовила судьба, так и будет. Он любит петь, а мы будем помогать», — подытожила мама Роберта Багратяна.

А вы разделяете позицию Лободы? Она правильно сделала, что поддержала в посту проигравших детей?