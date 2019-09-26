«Хуже, чем голая!»: скандалы с одеждой Иванки Трамп и других первых леди

Очередной скандал настиг семью американского президента. Иванка Трамп появилась на генассамблее ООН в нижнем белье, которое ничего не скрывало.

Во что бы ни оделись первые леди и другие члены семьи президентов – всегда найдутся люди, склонные покритиковать их наряды. Но иногда бывает так, что выбранные одежды вызывают недоумение практически у всех.

Если Иванка хотела шокировать, то ей это удалось

Дизайнерская юбка с оригинальным цветочным принтом и голубая классическая блуза к ней плюс элегантные легкие лодочки на шпильке. Звучит достаточно безобидно, равно как и выглядит. Все это очень идет Иванке Трамп – женщина прекрасно сложена и у нее, как у дизайнера, неплохой вкус. Другой вопрос – неправильно подобранное нижнее белье.

Обычно соцсети реагируют на то, что оно «просвечивает», «не в тон», «видны швы под одеждой», «перетягивает фигуру» и так далее. В случае же с Иванкой Трамп все наоборот: от ее «странно расположенных пуговиц» на пышной груди стыдливо отворачивались представители мужской части собрания генеральной ассамблеи.

«Хуже, чем голая!», «Ничего себе ягодки!», «Пустите работать в ООН!» — так отреагировали на появившиеся в сети фото пользователи.

За дочь пострадал и отец

«Дети за отцов не отвечают», а вот отцам иногда приходится краснеть за детишек. Вот и здесь пользователи сети уже обрушились на Дональда Трампа в связи с отсутствием его реакции на наряд дочки.

Правда, непонятно, чего ожидают от президента его избиратели: прилюдной порки нерадивой дочери или торжественного сожжения ее гардероба на лужайке у Белого дома.

Кто сказал, что у народа короткая память?

Еще 8 лет назад Дональд Трамп в своем твиттере высказался о наряде совершившего каминг-аут конгрессмена-гея. Тогда Барни Френк появился на публике в футболке, из-под которой так же явственно, как и под блузкой Иванки, проступали соски.

«Выступая перед конгрессом, в своей голубой футболке с этими торчащими сосками Барни Френк выглядел отвратительно. Очень, очень неуважительно!» — написал тогда еще будущий президент в своем твите от 21 декабря 2011 года.

Теперь пользователи под фото Барни интересуются: как Трамп оценивает другие неуважительно проступающие в генассамблее ООН соски и не значит ли молчание президента наличия двойных стандартов.

Раньше обшивать семью президента считалось честью

За эту привилегию еще несколько лет назад боролись все. Сейчас же модному дому Dolce & Gabbana, продолжающему обслуживать Меланью Трамп, объявлен чуть ли не бойкот. А вот Иванке Трамп – объявлен. Иванка имеет свою линию одежды, ювелирных украшений и обуви. Но продавать ей все это негде: ни одна из крупных торговых сетей не берет на реализацию ее изделия.

Кто еще из первых леди удивляет выбором одежд?

Самой продуманной в плане гардероба в последние годы была Мишель Обама. Ее выбор одежды немало способствовал успешному ведению дел ее мужа.

На встречи с избирателями Мишель могла надеть платье с демократичной стоимостью всего в 150 долларов. На встречу с индийским представителем прилететь в костюме работы индийского дизайнера.

А во время предвыборной компании мужа Мишель появилась на митингах в одном и том же наряде несколько раз, чем завоевала сердца простых американцев.

Ее приверженность малознакомым брендам позволила увеличить их товарооборот, а значит, немало способствовала развитию молодых марок, что тоже стало большим плюсом, нивелировавшим плохое политическое чутье ее мужа.

Разве в президентском штате нет стилиста?

Раньше все без исключения первые леди, будучи лицом страны и примером для подражания, появлялись на публике в идеально подобранных нарядах. Теперь же все чаще они подвергаются критике за дурной вкус и недальновидность в создании образа.

Так, Мелания Трамп оскандалилась, появившись в мигрантском детском центре в куртке с принтом: «Мне реально наплевать. А вам?»

По всей видимости, Мелании всегда на все плевать. Когда в 2017 году на штат Техас налетел ураган, то на глазах растерянных людей, которые потеряли в катастрофе родных и имущество, Мелания появилась на шикарных двенадцатисантиметровых шпильках.

Когда ей аккуратненько указали на неуместность ее обуви, она переобулась в белоснежные «городские» кроссовки.

Еще одна первая леди – жена французского президента Брижит Макрон

Стилисты как один закатывают глаза, едва начинается разговор о ее стиле, точнее – о его отсутствии. Чего только стоят пиджаки мадам Макрон!

Ее фигура всегда утяжелена из-за того, что она подбирает пиджаки на пару размеров больше. «Коньячная бочка на тросточках», — пишут французы о фигуре Брижит. «Бочка на спичках», — сказали бы в России.

Добавьте сюда мини-юбки с торчащими из-под них старческими коленками, «кислотные» цвета в одежде, кукольные завивки, и вы поймете, почему у стилистов такая реакция.

Фрау Меркель сама кого хочешь оденет

Лидер Германии Ангела Меркель в своих брючных нарядах похожа на афишную тумбу. Ее одежда подчеркивает мужеподобность носительницы вместо того, чтобы продемонстрировать принадлежность госпожи Меркель к женскому полу.

Возможно, конечно, Анджела к этому и стремится, но можно было бы делать это поэлегантнее.

А вот госпожа Зеленская умеет носить брючные костюмы

Пиджаки и брюки идеально подходят не привыкшей к вниманию в качестве первой леди Алене Зеленской. Спрятанные лодыжки и закрытые туфли были бы идеальным решением для женщины. Но кто же ей подскажет!

Публике всегда интереснее, если есть возможность покритиковать. Так после появления в босоножках среди зрителей нашлись те, кто разглядел кривизну пальцев на ногах первой леди Украины, а в ее образе с укороченными брюками тут же определили косолапость.

Но наибольшим нападкам госпожа Зеленская подверглась после своего появления на ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development. Прекрасно подходящий к случаю брючный костюм, идеально сидящий на фигуре Алены был раскритикован.

А все потому, что жилетка этой «тройки» была надета на голое тело. Кто-то кричит, что это позор, кто-то спорит, говоря о соблюдении стиля и задумки модельера.

А что скажете вы: нужно ли было надеть еще и блузу, чтобы соблюсти приличия или образ гармоничен и без нее?