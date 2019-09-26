Друг Числова: «У родственников Саши могли быть серьезные планы на его квартиру»

В деле о смерти известного актера Александра Числова, которого не стало 29 августа этого года, появились новые подробности.

По мнению певицы Ольги Зарубиной, которая, по ее словам, дружила с Александром Числовым, его могли убить из-за квартиры. В программе «Прямой эфир», посвященной актеру, обсуждали и еще один шокирующий факт: выяснилось, что артист был ВИЧ-инфицированным.

Денис Сердюков: «Он хотел оставить личное личным»

Мы обратились с вопросом о том, соответствует ли это действительности, к актеру Денису Сердюкову, другу Александра, который в последнее время снимал комнату у Числова, а значит, виделся с актером ежедневно.

«Мне стало ясно, почему последние 2 года Саша, как смерти, боялся скорых и врачей, — признался Денис. — Все разговоры о его походе к врачу, все уговоры заканчивались отказом, до драки доходило. Он постоянно говорил мне и Свете (племянница Числова – Прим. ред.): «Прекратите разговаривать на эту тему, иначе поссоримся!» Теперь я это понимаю. Он хотел оставить личное личным, даже нам не доверял. А теперь это стало достоянием общественности…»

Потом Денис вспомнил, как в апреле 2017 года Числов попал в больницу, его увезли на «скорой». Через 2 дня актер оттуда сбежал, а забирать из больницы документы, выписки и справки пришлось его друзьям, в том числе – Сердюкову. И он своими глазами видел в больничной выписке диагноз – «токсический гепатит», то есть по поводу ВИЧ-инфекции там ничего не было написано. Как предположил Денис Сердюков, врачи тогда сказали Числову настоящий диагноз, но в документах это отражено не было.

«И с тех пор он стал бояться врачей и «скорых», как огня. Я уговаривал его обратиться хотя бы к участковому врачу, он отказывался, никуда не ходил», — добавил Денис.

«Не знаю, зачем она это рассказала… Это верх цинизма»

О диагнозе Числова рассказала в студии его 84-летняя мама. Почему женщина решила вынести этот деликатный момент на всеобщее обсуждение?

«На программе она заявила, что вообще не знает, что такое ВИЧ и СПИД. Как в это поверить? – усомнился в искренности пожилой женщины Сердюков. — Об этом сегодня знают все, даже 84-летние. Не знаю, зачем она вообще об этом рассказала, может быть, ей заплатили, может, как-то уговорили».

Конечно, друг Александра Владимировича не мог сдержать своих чувств, он выразил свое неприятие того факта, что такая личная тема, которую актер ото всех скрывал, вдруг всплыла:

«Это ужасно! Это настолько ужасно… Это неэтично, если мягко сказать. Это верх цинизма!», — подчеркнул актер.

«Зарубина – никакая ему не подруга, так и напишите!»

Мы спросили Дениса, действительно ли певица Ольга Зарубина дружила с Числовым?

«Да он ходил пару раз на ее концерт. Она никогда не была у него дома, естественно! И он никогда не был у нее дома! Они – светские друзья, если это можно так назвать. Сходил пару раз на ее концерты, — она его приглашала. Вот и вся дружба. Она ему никогда не звонила. При мне звонил он ей – по поводу билетов на концерты. Она заявила, что он ей жаловался, якобы его хотят убить. Не знаю, во время концерта он ей, что ли, жаловался? Не звонила она ему никогда! Они не общались. Никакая она ему не подруга, так и напишите!».

Мама Числова оспаривает дарственную на его квартиру

Что будет с квартирой Числова? – спросили мы Сердюкова.

«Есть некая адвокатесса, которая представляет интересы мамы Числова, претендующей на квартиру», — ответил актер.

По его словам, мама Александра хочет отсудить квартиру у сестры Числова – Светланы, на которую актер оформил при жизни дарственную. Сердюков добавил:

«Саня когда-то сказал – если мать приедет к нему сюда жить, он выпрыгнет с пятого этажа. У его мамы есть любимый внук, который живет в другом городе, а здесь появлялся два раза, последний раз – 10 лет назад. У Саши была сестра Наталья, она умерла несколько лет назад, это ее сын, родной брат Светланы и племянник Саши. В общем, я не в курсе их семейных планов на эту квартиру».

Племянница Числова: «Если она хочет жить в этой квартире – я не запрещаю»

Наш корреспондент дозвонилась до племянницы актера, Светланы Андриановой, и спросила — почему мама Числова собралась оспорить дарственную?

«Ничего она не собирается оспаривать, — ответила Светлана, — я не знаю, почему так все перевернули… Нет, конечно, она не претендует на квартиру. Если она хочет жить в этой квартире – я ж не против, я не запрещаю. Просто она пожилой человек, всю жизнь прожила в деревне. Как ей будет в Москве? На передаче так вывернули, а на самом деле где она хотела жить – там и живет. Никто ее не трогает. Нормальные у нас с ней отношения».

«Мне Сашу очень жалко»

О том, что у Числова был ВИЧ, Светлана не знала и не понимает, почему мама актера решила об этом рассказать на всю страну:

«Это решила мама. А мне, например, Сашу очень жалко, потому что никто не знал, что у него этот диагноз. Он это скрывал, и вот, пожалуйста – на всю страну… Но я здесь ничего изменить не могу. Раз мама так решила… Если бы я об этом и знала раньше, никогда бы никому не рассказала. Это не моя тайна, понимаете, а Александра Владимировича».

Сестра Александра Числова рассказала, что она потихоньку выплачивает долги по квартире, принадлежавшей актеру.

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На программе присутствовала адвокат, которая выразила намерение оспорить дарственную. Мы спросили Светлану, общалась ли она с ней, выяснила ли ее намерения?

«Пока не знаю, пока жду, как будут развиваться события. Если дело дойдет до суда – конечно же, я буду защищать свои права, а что мне еще остается?».

Юлия Вербицкая, адвокат: «Оспорить дарственную можно, но это очень непросто»

При жизни Числов написал дарственную на свою племянницу, но сейчас ее оспаривает мать актера. Насколько реальны шансы это сделать? – с таким вопросом мы обратились к адвокату Юлии Вербицкой.

«Оспорить дарственную можно, — ответила адвокат. — Как правило, это делается в двух случаях: либо если даритель был принужден к совершению сделки, либо если он не владел собой. Для этого есть определенные сроки исковой давности, они составляют 1 год. Шансов у наследников оспорить ранее заключенный договор мало, почти нет. Если только не будет доказано, что подпись на договоре поддельная.

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То есть наследники могут заявить в суд, суд примет исковое заявление, суд может по ходатайству назначить посмертную психиатрическую экспертизу, а также – почерковедческую. Если будет установлено, что подпись на договоре поддельная, или если будет доказано, что подпись он ставил, находясь в невменяемом состоянии, тогда шанс отменить сделку есть. Но установить это посмертно, конечно, очень и очень непросто. То есть шансов оспорить дарственную – не более 10%».

Мы надеемся, что память артиста Александра Числова не будет оскорблена дележкой квартиры после его смерти. Возможно, родственники Александра Владимировича сочтут возможным уладить семейные дела мирным путем.