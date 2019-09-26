Звездные истории

До Семчева пока далеко: как похудели Сябитова, Борисова и Куварзина

Знаменитости поделились своими рецептами идеального похудения с порталом Teleprogramma.pro

До Семчева пока далеко: как похудели Сябитова, Борисова и Куварзина
Сваха Роза Сябитова научилась держать себя в форме. Фото: globallookpress//@syabitova_roza.

Новости про актера Александра Семчева, который похудел на 100 килограммов, продолжают удивлять поклонников артиста. Мы вспомнили и других звезд, которые выиграли схватку с лишним весом. Своими секретами с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Екатериной Нестеренко поделились телеведущая Дана Борисова, сваха Роза Сябитова и актриса Юлия Куварзина.

Александр Семчев. Фото
Актер Александр Семчев до и после похудения. Фото: globallookpress.

Дана Борисова: «Привыкла себя ограничивать»

Телеведущая Дана Борисова признается, что держаться в форме ей помогают жесткие ограничения, но звезда соблюдает диету, которую прописал доктор. Дана рассказала, что у нее были проблемы с щитовидной железой, поэтому свой режим питания она составляет согласно предписаниям, чтоб не навредить.

«Мой секрет прост: спорт и правильное питание. Я не ем мучное, молочное и сахар. На утро предпочитаю овсяную или гречневую кашу, на обед — рыбу или мясо (эндокринолог сказал обязательно есть белок и овощи), а вечером — бутерброд или салат. Стараюсь жестко этого придерживаться каждый день. Дается не тяжело, это дело привычки.

Дана Борисова. Фото
Телеведущая Дана Борисова до и после похудения. Фото: globallookpress//@danaborisova_official.

Когда я сильно похудела, у меня тогда были проблемы с щитовидной железой, а резкий сброс веса был побочным эффектом. Тогда за две недели у меня ушло пять килограммов! С помощью лекарств я скорректировала эти проблемы, а вес, слава богу, остался на прежней отметке», — призналась Дана Борисова.

Роза Сябитова: «Держу себя в форме с помощью режима дня, питания и физических нагрузок на даче»

Главная телесваха России Роза Сябитова следит за своим весом. Несколько лет назад она стала участницей проекта и похудела на 10 килограммов. В этом году с помощью программы Елены Малышевой Розе удалось сбросить 7 кило. Она признается, что правильное питание, режим дня и физические нагрузки стали неотъемлемой частью ее жизни после первого опыта, но в ее жизнь вмешался климакс, который сопровождается гормональной перестройкой организма.

«Если честно, я не за популяризацию похудения! Это не история России: нам не нужны сухие дамы со спичечными ручками и ножками, которые ходят как зомби, потому что сил нет и мозг не работает! Мы не тоненькие! Мы живем в России и нам нужно греться. Проблема толстых — не проблема природы, а проблема социума.

Роза Сябитова. Фото
Сваха Роза Сябитова до и после похудения. Фото: globallookpress//@syabitova_roza.

Я очень хорошо держалась после первого похудения, но тогда я еще не думала про фазу климакса. Естественный эффект климакса — смерть женских гормонов. Остаются только мужские, с которыми поправляешься.

Мой рост 154 сантиметра, я думала, что мой вес должен быть 54 килограмма. Когда пришла к Малышевой, она сказала, что при моем росте вес должен быть 59-60, потому что у меня много мышечной массы. Я — спортсменка и мышцы у меня тяжелые. Если я похудею до 54 кг, то я буду выглядеть ужасно. Сейчас я держу себя в форме с помощью режима дня, питания и физических нагрузок на даче», — рассказала Роза Сябитова.

Юлия Куварзина: «Худела по методике Маргариты Королевой»

Звезда сериала «Воронины» Юлия Куварзина уже несколько лет держит свой вес после глобального похудения — Юлия скинула 22 килограмма!

Юлия Куварзина. Фото
Актриса Юлия Куварзина до и после похудения. Фото: globallookpress//@ykuvarzina_official.

«Это было семь лет назад. Я держу вес в той или иной степени: могу поправиться на 2-3 килограмма, а потом их скинуть. Похудеть мне удалось с помощью питания. Мне помогла методика диетолога Маргариты Королевой. Также нельзя списывать со счетов не только продукты, но и режим питания, мотивацию и спорт. Нужно, как можно больше двигаться: если нет возможности помещать тренажерный зал, то нужно как можно больше ходить!» — прокомментировал актриса Юлия Куварзина.

А у вас есть проблемы с лишним весом? Делитесь своими секретами идеальной фигуры!

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До Семчева пока далеко: как похудели Сябитова, Борисова и Куварзина
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