Олегу Басилашвили — 85! Как великий артист стал самым скромным депутатом

26 сентября юбилей отмечает Олег Басилашвили – актер, которого знают и любят представители нескольких поколений. Портал Teleprogramma.pro поговорил об артисте с его коллегой и другом - Стасом Садальским.

Для кого-то он – мрачный Воланд из «Мастера и Маргариты», для кого-то – самовлюбленный Самохвалов из «Служебного романа», кто-то запомнил его запутавшегося героя в «Осеннем марафоне», а кому-то больше по душе странная и загадочная роль в фильме «Предсказание».

Садальский: «Я счастлив, что моя судьба пересеклась с этим великим артистом»

Мы позвонили известному актеру Станиславу Садальскому, который снимался вместе с Басилашвили в фильме «О бедном гусаре замолвите слово», и спросили – что для него значит Олег Басилашвили?

«Я счастлив, что моя судьба пересеклась с этим великим артистом. Не только судьба, но и жизнь. Я жил на Чернышевского, у меня была комната 25 метров, а буквально в 200 метрах от меня жила вся семья Басилашвили».

«Таких скромных я не видел больше»

«Когда Олег был депутатом Верховного Совета, я говорил – «Олег, попроси, чтобы тебе дали комнату», — продолжает Станислав Садальский. — Он мог и купить тогда… Но Олег настолько был скромным, ему дали тогда временно эту комнату на Чернышевского… Таких скромных я не видел больше. Он — ученик учеников Станиславского. И для меня счастье, что в моей жизни был Олег Басилашвили, мой сосед, скромный и достойный человек. Таких людей я не знал и, наверное, уже никогда не узнаю. Депутаты всегда рвут и рвали все, что только можно. А Олег даже тогда был скромным. Он обратился к Лужкову (мэру Москвы — Прим. ред.) – «Можно пожить?», и тот удивился – «У вас такая скромная просьба». Он мог бы просить всю квартиру, и ему бы дали. Но его природная скромность не знает границ».

«Артист – профессия зависимая»

Мы спросили, почему, по мнению Станислава, Олег Басилашвили в последнее время практически перестал появляться в новых фильмах?

«Артист – профессия зависимая, — ответил Садальский. — Не мы выбираем, а нас выбирают. И забывают быстро. И Алла Тарасова, и Масальский, и Раневская, и другие, — все отыгрывали в молодости. Это такая штука… В этом нет трагедии. Пытаются открыть новые имена. А новых имен почти нет. Большинство бездарные…».

Олег Валерианович в самом деле все реже снимается в кино. Как он сам объяснял в интервью, причина проста – все его время отдано любимому театру (актер служит в Большом драматическом театре имени Г.А. Товстоногова). Кроме того, ему не очень-то по душе сценарии, которые ему предлагают.

Правда, играть в качественных сериалах Олег Басилашвили время от времени соглашается. Среди его последних по времени работ – роли в сериалах «Хуторянин», «Новая жизнь». В 2015 году он появился в киноальманахе «Без границ».

Мы поздравляем любимого актера с днем рождения и желаем побольше сил и энергии, крепкого здоровья и долголетия!