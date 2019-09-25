Минус 100 кг! Семчев рассказал, как после похудения его стали чаще приглашать в кино

В ближайшее время актер будет работать в фильмах «Ургюм-река», «12 стульев», «Хороший человек» Богомолова… И это только начало!

Недавно Александра Семчева не узнали коллеги и поклонники, когда он пришел на сбор труппы своего театра. Актер сбросил около 100 килограммов! Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко узнала, как преображение во внешности отразилось на работе Александра Львовича и не стали ли режиссеры реже приглашать его в кино.

«Играю продавца галош у Богомолова»

Недавно светская львица Ксения Собчак, которая информирует общественность о работе своего мужа, режиссера Константина Богомолова, анонсировала съемки нового проекта супруга. В списке актеров сериала «Хороший человек», кроме жены режиссера, значатся многие известные актеры, в том числе и Семчев. Вот что Александр Львович рассказал о съемках.

«Что касается проекта Богомолова «Хороший человек», то я вообще без понятия, что это будет! Даже не знаю начали снимать или нет. Информацией не располагаю. С месяц назад мне поступило предложение от Богомолова. У меня съемки будут в октябре, это роль эпизодическая. Я буду играть продавца галош. Так что, в общем-то, говорить не о чем», — прокомментировал актер.

«В кино то густо, то пусто»

Артист рассказал, что на ближайшее время он достаточно загружен работой. Уже согласовано его участие в четырех проектах (съемки в картине Богомолова «Хороший человек» входят в это число. — Прим. ред.).

«Какая-то активность от режиссеров есть. Предложения работы в новых проектах у меня уже рассмотрены, я сейчас жду сроков. Буду сниматься в сериале «Ургюм-река» (по роману Вячеслава Шишкова. — Прим. ред.), там у меня роль побольше, чем у Богомолова. В экранизации «12 стульев» у меня роль «Альхена»… В общей сложности я задействован в четырех проектах. Сказать, что стал сниматься меньше или больше, не могу. Кино такое дело: то густо, то пусто», — объяснил Александр Семчев.

Мы желаем Александру Семчеву новых интересных проектов! А вы как считаете, он молодец, что нашел в себе силы бороться с лишним весом?