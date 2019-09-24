Мурка из знаменитой песни существовала на самом деле

Блатная песня «Мурка», которую написал в начале 20-х годов прошлого столетия поэт, сатирик и публицист Яков Давыдов, знакома многим жителям постсоветского пространства. Но немногие знают, что описанная в ней история вполне реальна — женщина по имени Мария Климова действительно существовала, она была врачом и сотрудницей ЧК, и именно её Лубянка решила подослать к новому лидеру криминального мира Одессы.

Идею участия Климовой в сверхсекретной спецоперации 3 сентября 2019 года озвучил чекисту Федору Мартынову сам Феликс Дзержинский. Мартынов предложил ему кандидатуру Марии и тот согласился.

Люди Мартынова прибыли в Одессу под видом «гастролеров» и особая роль в группе отводилась Климовой. Она смогла втереться в доверие к главарю бандитов по кличке Бриллиант, но так хорошо вжилась в роль воровки, что вскоре перестала выходить на связь с Москвой.

Однажды Бриллиант приревновал свою Марусю к другому бандиту и случилось то, что позже было описано в песне: «Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая. Здравствуй, моя Мурка, и прощай. Ты зашухарила всю нашу малину и за это пулю получай». Но автор песни не знал, что на самом деле Климова осталась жива, отмечает Радио «КП».

В перестрелке, которую Мурка могла спровоцировать намеренно, погибли около 20 человек. Но её тело так и не было обнаружено. Считается, что она была ранена, но вылечилась и вернулась к работе в ЧК. Участия в спецоперациях она, тем не менее, больше не принимала, а потому дослужилась лишь до капитана.