Онколог назвал причины возможного лечения Заворотнюк за границей

Ведущая в компании приглашенных медиков говорила о возможной связи процедуры ЭКО и активизации роста опухоли у Анастасии Заворотнюк. По словам присутствовавших в студии врачей, опухоль могли пропустить при первичном обследовании и она могла начать прогрессировать во время ЭКО.

Говорила ведущая и о том, что, возможно, Анастасии не надо было лечиться за границей.

«Может быть, если бы Настя осталась в России, все было бы лучше. Может, и нет, мы не знаем. Но любви здесь точно было бы больше», — сказала Малышева в программе.

Мы решили обсудить этот вопрос со специалистом и обратились к главному онкологу Европейской клиники Андрею Пылеву. Он не понаслышке знает обо всех проблемах этого направления медицины. Врач прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг онкологии в целом.

«Всем достаточно очевидно, что в России есть существенные сложности с лечением целого ряда онкологических заболеваний», — сказал врач в ответ на наш вопрос о том, почему так часто всем миром собирают деньги на лечение пациентов за рубежом.

Мы спросили, по каким направлениям отстает наша медицина. Пылев ответил:

«Первое — отсутствие подготовки первичного звена. Второе — отсутствие своевременной регистрации лекарственных препаратов. Третье – недофинансирование. Есть и четвертое, и пятое…»

Но вот в той же программе у Малышевой было сказано, что на финансирование лечения онкозаболеваний выделен триллион рублей на пять лет. Это много или мало?

«Капля в море. Не хватает финансирования во всем: финансирования на лекарственное обеспечение, на подготовку кадров, на оборудование, на переподготовку, на проведение полноценных клинических исследований, на скрининговые программы – на все!», — прокомментировал специалист.

Мы поинтересовались, как можно изменить ситуацию, чтобы наши люди не ехали за бешеные деньги лечиться за границу, а качественно лечились дома.

«Прежде всего, нужно законодательно изменить ряд позиций. Упростить регистрацию новых препаратов, закрыть программу импортозамещения. Сейчас очень много препаратов уходит с отечественного рынка или замещается аналогами, эффективность которых, скажем так, несколько менее изучена, чем действенность зарубежных препаратов», — подытожил врач-онколог.

А вы верите, что в скором будущем ситуация с лечением онкологических заболеваний в нашей стране изменится?