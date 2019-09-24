Антон Табаков заявил, что их отношения с Семеновой сгубил эгоизм

По словам актера, они не прощали друг другу даже мелочи.

Актер и ресторатор Антон Табаков в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявил, что быть вместе на протяжении долгих лет с актрисой Екатериной Семеновой им помешал эгоизм. Причем как с его, так и с ее стороны. Напомним, что в этом гражданском союзе на свет появился их совместный сын Никита, который сейчас живет в Лондоне.

«Мы познакомились на Пасху с Катей. Я увидел в церкви какое-то новое незнакомое мне лицо. При этом я никогда не хотел, чтобы моей супругой была актриса. Потом у нас на свет появился ребенок, но отношения стали портиться», — заметил Антон Табаков.

Как считает сын легендарного актера и режиссера Олега Табакова, они с Екатериной Семеновой расстались из-за недоговоренностей.

«Мы все эгоисты. Не прощали друг друга в мелочах. Пытались все улучшить, но у нас мало что получалось. Я из всех жен пытался лепить людей, которые бы меня устраивали. Кто-то сопротивлялся больше, кто-то меньше, но в итоге мы расходились», — сказал ресторатор.