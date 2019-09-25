Адвокат: «Если к Заворотнюк в палату пригласили нотариуса, значит, она в сознании»

По сообщениям СМИ, недавно в палату к Заворотнюк принесли пакет каких-то документов, которые Анастасия смогла просмотреть после разрешения врачей. Позже стало известно, что к актрисе приезжал нотариус.

В прессе появилась информация, что в палате Анастасии Заворотнюк была произнесена нотариальная формула «находясь в здравом уме и твердой памяти». После этого были сделаны выводы о том, что актриса оформила завещание. Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко поговорила с адвокатом по семейным делам Андреем Сарычевым.

Андрей Владимирович, по долгу службы постоянно имеющий дело с нотариусами и нотариально заверяемой документацией, рассказал нам следующее:

«Нотариус мог приезжать по любой из причин, требующих нотариального заверения бумаг. Это могло быть завещание, это могли быть доверенности, это могли быть какие-то сделки вроде договора дарения, договора купли-продажи – всего, чего хотите. Сейчас это нормальная практика. Судя по сообщениям в прессе, состояние Насти тяжелое. Но это не значит, что она без сознания или находится в таком психическом состоянии, что не отдает себе отчета в происходящем. Тем более, пригласили нотариуса, а не главврача».

Мы спросили, что в таких ситуациях решает главврач.

«Дело в том, что в исключительных случаях для заверения бумаг приглашают главврача вместо нотариуса. Происходит это тогда, когда больной находится в критическом состоянии и нотариуса могут просто не дождаться – больной умрет. Человек может быть лежачим больным, не связанным с онкологией и головой вообще. Если человек не может добраться до нотариуса, то это абсолютно нормальная практика. Если это правда, то, к сожалению, говорит только о плохом физическом состоянии госпожи Заворотнюк», — ответил юрист.

Также мы поинтересовались, как часто впоследствии оспариваются завещания и другие документы, подписанные человеком, находящемся на паллиативном лечении.

«Вообще, если вы посмотрите судебную статистику, то вы увидите, что бумаги, подписанные человеком незадолго до его ухода, оспариваются очень часто. Вообще завещания часто оспариваются. Потому что всегда находятся личности, которые считают себя обделенными, а издержки, понесенные в ходе судебной тяжбы несоизмеримо меньше того, что истец может получить на выходе. Что касается состояния госпожи Заворотнюк и назначенного ей лечения – мы не можем объективно об этом судить. Но я скептически отношусь к тому, что она находится под тяжелыми препаратами, вызывающими изменение сознания. И объясню почему. Если там действительно приглашен нотариус, то этот человек облечен особыми полномочиями. Он несет ответственность за несостоятельность сделок, если они будут заверены им, но впоследствии признаны незаконными из-за недееспособности лица, совершавшего сделки. Проверка дееспособности – это одна из основных обязанностей нотариуса. Нотариус должен убедиться лично, что человек полностью вменяем. Нотариус визуально и путем общения с клиентом удостоверяется, что человек дееспособен. Нотариус доносит до человека правовые последствия. В моей практике были случаи, когда нотариус отказывался заверять сделки, потому что у него были какие-то сомнения в волеизъявлении лица», — рассказал адвокат.

Он подчеркнул, что ничего неординарного в приезде нотариуса в больницу к Заворотнюк нет. Мало того: это совершенно обычная практика выезда нотариуса к клиенту, и она предусмотрена законом.

«Нотариус может выехать и домой, и в больницу и в любое другое место. И мы уже говорили о том, что в критических случаях бумаги могут быть заверены главврачом. И такое заверение приравнено к нотариально заверенному завещанию. Точно так же будет действовать, например, капитан корабля дальнего плавания. Он так же в исключительных случаях может заверить факт волеизъявления человека, находящегося в критическом состоянии. Но факт того, что там был не главврач, а нотариус, говорит о том, что Анастасия находится в состоянии, когда может выразить свою волю», — пояснил Сарычев.

Он также добавил,что любое решение о наследстве можно оспорить. И системой предусмотрено такое право: «Право на обращение в суд». К тому же отказ от этого права, зафиксированный в формате «я, такой-то, обязуюсь никогда не судиться по этому вопросу» — априори незаконен.

Итак, в момент, когда о состоянии Анастасии Заворотнюк молчат врачи, простой визит нотариуса в ее палату помог сделать некоторые выводы о ее состоянии:

Если родственники озаботились вызовом нотариуса, значит, не все так хорошо, как бы нам хотелось, и состояние актрисы действительно тяжелое. Если для подписания бумаг в штатном порядке вызван нотариус, а не главврач, значит, состояние Анастасии на момент вызова нотариуса было стабильным и не было критическим. Если приехал нотариус, то Настя находится в сознании и ясном уме, не под сильными препаратами, вызывающими изменения сознания, иначе нотариус не рискнул бы заверять бумаги.

Портал Teleprogramma.pro в любом случае желает Анастасии Заворотнюк здоровья!