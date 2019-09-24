Звездные истории

Опрос: права ли семья Заворотнюк, скрывая информацию о её состоянии?

Часть фанатов считает, что родственники актрисы должны рассказать всем, кто за нее волнуется, насколько тяжела ситуация.

Опрос: права ли семья Заворотнюк, скрывая информацию о её состоянии?
Анастасия Заворотнюк всё еще находится в больнице. Фото: КП

Состояние здоровья Анастасии Заворотнюк по-прежнему остается тайной для всех, кто знает и ценит её как талантливую актрису. Слухи о ее болезни комментировали врачи, другие артисты, но семья звезды сериала «Моя прекрасная няня» по-прежнему хранит молчание. Супруг  артистки Пётр Чернышёв отказывается общаться с журналистами, а дочка Анна, как стало известно, отказалась выступить на шоу Андрея Малахова даже за награду в 15 миллионов рублей.

Семью можно понять — если их близкий и любимый человек и правда болен, они не хотят, чтобы в это вмешивались посторонние. Между тем некоторые фанаты с этим не согласны. По их мнению, если человек выбрал такую профессию, то в дальнейшем он должен думать и о чувствах тех, кто за него переживает, и держать их в курсе важнейших событий своей жизни.

«Она публичный человек, у неё много поклонников, которые тоже хотят знать правду. Зачем скрывать или врать? Просто написать: «Да, Настя больна, молитесь за её выздоровление». И всё. Люди должны знать об актрисе, это их право», — пишут люди в Instagram.

А как вы относитесь к закрытости семьи актрисы? Портал Teleprogramma.pro предлагает принять участие в опросе и высказаться по этому поводу.

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Опрос: права ли семья Заворотнюк, скрывая информацию о её состоянии?
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