Звезда «Улиц разбитых фонарей» Марк Горонок: «После ДТП рука работает на 10%»

Две недели назад актер Марк Горонок попал в серьезную вместе со своей мамой. Портал Teleprogramma.pro решил узнать, как чувствует себя артист и почему стал так редко появляться в кино.

Актер Марк Горонок стал знаменитым после выхода на экраны фильма Дмитрия Астрахана «Ты у меня одна» (1993 год). В красивого, харизматичного Горонка, сыгравшего главного героя в молодости (зрелого героя играл Александр Збруев), немедленно влюбилась, как минимум, половина женщин страны.

Затем последовали другие фильмы – «Все будет хорошо!», «Зал ожидания», «Грешная любовь»… А потом он вдруг почти исчез с экранов. Лишь изредка появлялся в небольших ролях. 11 сентября этого года стало известно, что Марк вместе со своей мамой попал в серьезную аварию, повредил руку, перенес две сложные операции. Мы позвонили актеру, чтобы спросить, как он себя чувствует?

«Швы сняли, рука заживает»

Горонок ответил с юмором:

«По сравнению с Бубликовым (герой фильма «Служебный роман», якобы на похороны которого собирали деньги — Прим. ред.) – чувствую себя великолепно. Швы сняли, рука заживает. Мама пока еще в больнице, навещаем ее. А я передвигаюсь, уезжаю, приезжаю… Много дел. Надо с ГАИ разбираться, потому что все затянулось, машина стоит неизвестно где, хотя прошел уже практически месяц после аварии. У меня нет даже номера телефона и номера машины человека, который в меня въехал. Я даже не знаю, как его зовут. Этими делами занимаются дознаватели».

больше по теме В Сети появилось видео аварии, в которой чуть не погиб актер Марк Горонок Авария произошла в пригороде Санкт-Петербурга.

Известно, что поврежденную руку актеру буквально собирали «по кусочкам», переломы оказались сложными, со смещением, сейчас поставили пластину. Марк рассказал, что пока носит руку на перевязи, «в косынке», но по вечерам старается ее разрабатывать, двигать пальцами…

«Пока рука работает процентов на 10. Не могу кулак сжать», — признался актер.

Впереди – курс реабилитации, после которого, надо надеяться, функции руки восстановятся.

Чтобы выжить, открыл агентство по организации праздников

Мы уже писали о том, что в настоящее время основным видом деятельности Марка Горонка является организация праздников, — у них с женой Анной семейный бизнес. Как пояснил Марк:

«Чтобы остаться на плаву, нужно было чем-то заниматься, вот мы и организовали агентство. Это вынужденная мера была. Чтобы хотя бы рядом с профессией остаться. Потому что профессия была закончена у меня после моей великолепной болезни».

Напомним, после удачного начала работы в театре «Ленком» Горонок заболел. Во время переливания крови ему занесли гепатит, пришлось долго лечиться, потом полтора года длилась реабилитация… Словом, когда он, наконец, выздоровел, выяснилось, что из «Ленкома» он отчислен.

Вскоре Марк попал в театр «Буфф», где показал себя не только как актер, но и как талантливый режиссер.

«Я был заслуженно забыт, отодвинут на задний план»

Мы поинтересовались, как же так вышло, что после очевидных удач, ярких ролей в конце 90-х Марка практически перестали снимать?

«То, что мне предлагали режиссеры в конце 90-х-начале 2000-х, я не рассматривал, так как сценарии оставляли желать лучшего, — признался Горонок. — А впоследствии просто перестали предлагать. Киноиндустрия пошла своим путем, я – своим. Уже выросло два поколения молодых актеров. Новые кумиры появились. Поэтому я заслуженно был забыт, вот и все. Отодвинут на задний план».

По словам Марка, о нем начали вспоминать только в последние годы, когда он стал «мелькать» благодаря своему агентству.

«Обо мне стали вспоминать – «Как он там, живой еще? Ну давайте пригласим на какую-нибудь маленькую эпизодическую роль». И я стал уже соглашаться, потому что понял – если откажусь, потом уже вообще никуда не пригласят. Но предложений от Михалкова или от Спилберга не было. Вообще, в Петербурге все главные роли играют московские актеры».

Режиссер Дмитрий Астрахан помог финансово

После аварии в сентябре этого года, когда Горонок и его мама оказались в больнице в довольно тяжелом состоянии, многие его коллеги и друзья не могли остаться в стороне. Помог материально и режиссер Дмитрий Астрахан.

«Я не звонил лично никому, не просил никого о помощи, — подчеркнул Марк Горонок. — Но когда в интернете появилась информация о том, что со мной произошло, Дмитрий Хананович одним из первых откликнулся и помог финансово, — даже зная мой характер, потому что я бы отказался, конечно. Я ему очень благодарен, конечно, но я принял эту помощь, знаете, временно. Надеюсь, что я все-таки оправлюсь, и все будет хорошо, хотя Дмитрию Ханановичу благодарен, конечно… Телефонного разговора у нас с ним не было, он просто переслал деньги, я его поблагодарил СМС-кой, на что он ответил пожеланием выздоровления мне и моей маме».

Мы спросили, если бы сейчас Астрахан позвал Горонка сниматься, он бы согласился? Актер ответил утвердительно:

«Вы знаете, мы с ним не работали с 1998 года, с фильма, по-моему, «Зал ожидания». С тех пор он мне ничего не предлагал. И я уже свыкся с мыслью, что, наверное, я не в палитре актеров, на которых обращаем внимание Астрахан. Но если мне предложат поработать с ним – я с удовольствием соглашусь. Он — мой мастер, я у него учился, он талантливый человек».

Изменилось актерское амплуа

Конечно, за прошедшие годы внешность Марка изменилась, изменился его типаж. Наверное, он и сам уже воспринимает себя в другом амплуа, чем когда-то?

«На данный момент, в силу возраста и внешних данных, я стал характерным актером, а он может быть как комичным, так и трагическим, — задумчиво ответил Марк. — Ни о каком герое-любовнике уже речи быть не может, и я к этому отношусь спокойно. И отрицательные роли я играл, — например, в «Бандитском Петербурге». Знаете, отрицательного героя надо всегда для себя оправдать… Я вспоминаю картину Мельникова «Отпуск в сентябре» по пьесе Вампилова «Утиная охота», где играл Олег Иванович Даль, — человека, который потерян в этом мире. Вроде бы и друзья есть, и жена, а он по сути – один. Вот этот характер, вот этот образ мне сейчас наиболее близок».

Дмитрий Астрахан: «Я помню и люблю Марка»

Мы связались с известным режиссером Дмитрием Астраханом, снявшим Марка Горонка в нескольких своих фильмах, и спросили – рассматривает ли он кандидатуру Горонка, планирует ли занять в каком-то из своих фильмов?

«Говорить об эпизодических ролях – смешно. Вот когда роль будет нормальная… Я его помнил всегда, кто его забывал? Естественно, я помню Марка, помню и люблю. И по возможности, конечно же, приглашу».

Мы искренне желаем Марку Михайловичу Горонку и его маме скорейшего выздоровления и надеемся, что еще не раз увидим этого талантливого артиста на экранах!