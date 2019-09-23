Кравец о здоровье Заворотнюк: «Всему свое время и скоро мы все узнаем»

Колумнист, телеведущая, актриса и певица Алена Кравец ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Дорогие читатели моей авторской колонки!

Словно гром среди ясного неба прозвучала новость о смертельном недуге Насти Заворотнюк, известной российской актрисы, нашей любимой «прекрасной няни»! Я не могла поверить в это — как же так, такая молодая, красивая, добрая, жизнерадостная девушка и вдруг — четвертая, последняя стадия рака! Собственно, я и сейчас не хочу верить. Да, мы знаем, эта страшная болезнь ежегодно уносит невероятное количество самых разных людей, невзирая на их заслуги, регалии, возраст, известность и любовь народа. Достаточно вспомнить Жанночку Фриске, Анну Самохину, Александра Абдулова, наконец, полгода назад покинула этот мир моя любимая Юленька Началова… Что же это за несправедливость такая? Как бороться с этим невидимым врагом? Нет на эти вопросы ответа! Во всяком случае, пока нет.

Мне не хотелось бы строить версии, выдвигать свои предположения, что послужило причиной возникновения рака — слишком велико горе родных Настеньки. Я считаю вполне естественным то, что они хранят молчание по этому поводу — в противном случае на них набросились бы журналисты в поисках «жареного». А я знаю, как это мерзко, когда любой твой шаг бессовестно извращается в угоду рейтингам разных изданий, когда тебе приписывают то, что ты никогда не предпринимал и не думал предпринимать, и видят в любом твоем поступке только пиар и ничего кроме пиара!

Даже посещение могилы моей подруги Юли Началовой в средствах массовой информации было преподнесено самым возмутительным образом! А ведь я сделала это искренне и с самыми чистыми намерениями… И что же! Мало того, что на меня набросились толпы так называемых «хейтеров», которые точно знают как, когда и каким образом следует правильно страдать, помимо всей этой вакханалии к травле меня подключилась и небезызвестная Дана Борисова! Так что я очень хорошо понимаю родственников Настеньки, которые никак не комментируют состояние ее здоровья и оберегают ее от посторонних глаз. Всему свое время и скоро мы все узнаем. Я уверена, что они делают все возможное и невозможное, чтобы спасти ее! Нельзя, просто бесчеловечно тревожить людей расспросами, когда они переживают такой ужасный период.

Я — эмпат. Не могу пройти мимо чужого горя и сопереживаю всем сердцем тому, кому плохо, кто попал в непростую жизненную ситуацию. И всем хочу помочь. И помогаю чем могу, поверьте. А сейчас я хотела бы призвать молиться за Настю, молиться от души, всем сердцем! Я уверена — чудеса бывают, известны случаи исцеления даже самых безнадежных больных. Вот пусть и сейчас совершится чудо, пусть небеса услышат нас и сделают так, чтобы Настенька была здорова и снова радовала бы нас, как и прежде!