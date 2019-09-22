Нумеролог: «По законам природы, Заворотнюк не должна была рожать самой»

Эксперты уверены, что именно вмешательство в судьбу могло привести актрису к тяжелому заболеванию.

Новости о возможном заболевании актрисы Анастасии Заворотнюк до сих пор беспокоят ее поклонников. Молодая красивая женщина, в самом расцвете сил, по данным СМИ, вдруг оказалась на грани жизни и смерти. Почему такое могло произойти? Раз современная медицина не знает ответа на вопрос «откуда берется рак?», корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко поговорила на эту тему с нумерологом Евгенией Беловой и с доктором психологии и известным экспертом-нумерологом Кларой Кузденбаевой.

Евгения Белова: «Появление новой жизни, которая не должно было быть, привело к заболеванию»

Нумеролог Евгения Белова пришла к мысли, что причиной рак мозга у Заворотнюк могла стать процедура экстракорпорального оплодотворения, но дело не в возрасте звезды сериала «Моя прекрасная няня» (Анастасия стала мамой в третий раз в 47 лет — Прим. Ред.). Судьбой Насте было предопределено иметь только двоих детей, но она нарушила правила.

«Когда только появились новости о болезни актрисы, я сделала расчеты. Не могу сказать, что Заворотнюк была предначертана эта болезнь, так не может быть, потому что предначертанного в жизни вообще ничего не может быть! Но нумерологические данные подтверждают то, о чем сейчас говорят — причиной болезни Анастасии стало ЭКО. У Анастасии не должно было быть третьего ребенка. Новая жизнь, которая не должна была появиться по законам природы, привела к нарушению этих самых законов и отступлению от своего пути. Из-за этого она заболела. Вот, что показали нумерологические прогнозы. Если бы не ребенок, то она была бы счастлива со своим мужем Петром Чернышевым и у них были бы прекрасные взаимоотношения», — объяснила Евгения Белова.

Клара Кузденбаева: «Заворотнюк родила в период спада, а этого делать нельзя»

Доктор психологии и известный эксперт-нумеролог Клара Кузденбаева тоже считает, что дело в ребенке. Но ее нумерологические расклады нашли другие причинно-следственные связи. Заворотнюк, по мнению Кузденбаевой, выбрала неудачное время для зачатия и родов.

«В нумерологии есть понятие жизненный код человека. У Насти — 236520. В 47 лет она находилась на нуле. В такой период случаются аварии, несчастные случаи, кражи, потери близких, крах в карьере и спады по здоровью. Нельзя начинать новые проекты, беременеть, рожать, переезжать. Ситуация со здоровьем обострилась еще и тем, что в коде Заворотнюк присутствует одна двойка — у нее мало энергии.

Давайте разбираться дальше: 3 апреля Заворотнюк исполнилось 48 лет и она вышла из периода спада. По жизненному коду, актриса вошла в период двойки, что означает подъем. Но в нумерологии есть расчеты Луны и Солнца: Луна — кармическая программа, Солнце — личная. Когда Солнце выше Луны — период подъема. У Насти вышло наоборот: Луна — 13, Солнце — 9. Получилась четверка, которая отвечает за здоровье. Сегодняшнее состояние Заворотнюк — это последствия нулей, которые отразились на здоровье.

Хочу отменить, что в программах певиц Жанны Фриске и Юлии Началовой были написаны длительные болезни при переходе в жизненном коде с нуля на единицу. У Заворотнюк же в коде нет продолжительной болезни, а ее ситуация связана с периодом. Кроме того у Анастасии от природы хорошее здоровье, потому что у нее в программе присутствует четверка, а самый слабый орган — это почки», — прокомментировала Клара Кузденбаева.

А вы верите в нумерологию? Верите, что узнать о проблемах со здоровьем, в личной жизни и карьере можно узнать заранее и нивелировать их?