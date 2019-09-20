Представитель Чернышева: «Петр будет участвовать во всех представлениях Navka Show»

Фигурист и супруг Анастасии Заворотнюк выйдет на лед, о замене его кандидатуры пока речи не идет. Об этом Teleprogramma.pro сообщил представитель продюсерской компании Navka Show.

На фоне информации о болезни Анастасии Заворотнюк появились слухи, что ее супруг, фигурист Петр Чернышев, отменил все грядущие выступления. Teleprogramma.pro связалась с представителями фигуриста, чтобы получить точные сведения.

Официальный представитель продюсерской компании Navka Show Егор Разумовский ответил, что информация об отмене выступлений не имеет под собой оснований.

«Чернышев будет участвовать во всех заявленных представлениях. О смене на данный момент речи не идет», — заявил в разговоре с корреспондентом Teleprogramma.pro Разумовский.

Ранее фигуристка Татьяна Навка, в чьем шоу должен участвовать муж Анастасии Заворотнюк, также заявила, что запланированные шоу состоятся. Об этом она написала на своей странице в Instagram. Один из ее подписчиков поинтересовался, кто будет заменять Петра Чернышева в ближайших шоу. Навка ответила резко: «Вместо Петра будет Петр».

В последнее время поклонники Петра Чернышева все чаще задают Навке вопросы на тему того, сможет ли фигурист и далее принимать участие в ее шоу, которое пользуется огромной популярностью в стране. Такие сомнения появились после того, как в прессе появились слухе о том, что артист якобы временно прекратил гастроли, поскольку дежурит возле супруги Анастасии Заворотнюк.

Ближайшие представления ледового шоу «Руслан и Людмила», в котором участвуют Татьяна Навка и Петр Чернышев, зрители смогут увидеть в Санкт-Петербурге с 31 октября по 4 ноября. Олимпийская чемпионка ранее заявила, что Петр «едет и выступает во всех наших осенних спектаклях».