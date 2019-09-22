Ди Каприо против Башарова: как выглядят западные и наши звезды, родившиеся в один год

Портал Teleprogramma.pro сравнил фотографии знаменитостей-ровесников. Некоторые из них оказались почти что двойниками, а другие же - совсем наоборот!

Несмотря на то, что все актеры театра и кино заняты одним делом, в Голливуде и в Европе представители этой профессии зарабатывают гораздо больше, чем в России, да и условия труда у них гораздо лучше. Между тем, многие российские актеры, чей талант мы имеем счастье наблюдать, играют ничуть не хуже зарубежных и вполне могли бы исполнить те же самые роли.

Портал Teleprogramma.pro решил найти одногодок разного возраста среди наших и зарубежных звезд кино, и посмотреть, насколько они похожи.

Ален Делон (83) и Армен Джигарханян (83)

Сложно представить, но Алену Делону и Армену Джигарханяну уже по 83 года. Много лет назад Делон был мечтой миллионов женщин, однако Армен Борисович тоже не лыком шит — в последние годы он стал героем всем известной истории с Виталиной Цымбалюк-Романовской, а недавно вновь сошелся со своей предыдущей супругой Татьяной Власовой.

Джейн Фонда (81) и Светлана Немоляева (82)

В 1937 году родились две прекрасные актрисы — обладательница двух «Оскаров» Джейн Фонда и Народная артистка РСФСР Светлана Немоляева. Не будем отрицать, что Фонда тоже хороша, но свою Ольгу Рыжову из «Служебного романа» мы, рожденные в Советском Союзе, любим гораздо больше.

Стив Мартин (74) и Никита Михалков (73)

Еще одни одногодки — актер и режиссер Никита Михалков и полюбившийся многим после выхода фильма «Придурок» 1979 года Стив Мартин. Оба они вполне соответствуют своему почтенному возрасту, только у Стива нет таких шикарных усов, как у Никиты Сергеевича.

Брюс Уиллис (64) и Александр Феклистов (63)

Да, такой голливудской улыбкой, как у Брюса Уиллиса, Александр Феклистов похвастаться не может. Но он ведь не герой боевиков, а замечательный драматический актер, которого российский театральный зритель просто обожает.

Шон Пенн (59) и Олег Меньшиков (58)

Сравним актеров Шона Пенна и Олега Меньшикова. Этим ярким и харизматичным мужчинам в следующем году «стукнет» 60 лет. При этом Олег Евгеньевич, который женат на молодой девушке, выглядит гораздо более ухоженным. Может быть, Шону пора сбрить усы?

Анастасия Заворотнюк (47) и Вайнона Райдер (48)

Анастасия Заворотнюк, которая, по слухам, продолжает бороться с тяжелой болезнью, родилась в том же 1971 году, что и американка Вайнона Райдер. Судя по сделанным в этом году снимкам, у нашей «прекрасной няни» и морщин было меньше, и за появлением седых волос она следила более внимательно, чем ее коллега.

Эдриан Броуди (46) и Сергей Безруков (45)

А кто у нас здесь такой красивый и с «грустными» бровями? Актеры Эдриан Броуди и Сергей Безруков оказались очень похожи друг на друга. Появившись на свет в 1973 году, к отметке в 46 лет они оба подошли такими же обаятельными и привлекательными, какими были в более юные годы.

Леонардо ДиКаприо (44) и Марат Башаров (45)

Любимый многими Лео ДиКаприо в свои почти 45 лет выглядит моложе и свежее нашего Марата Башарова. Возможно, секрет актера, способного в этом году претендовать на «Оскар», заключается в отсутствии стресса из-за отношений с женщинами — он не женат, ни с кем не встречается и никому не конфликтует.

Анджелина Джоли (44) и Чулпан Хаматова (43)

Анджелина Джоли и Чулпан Хаматова, которой 1 октября тоже исполнится 44 года — актрисы разные, но обе, безусловно, талантливые. Посмотрев на эти фотографии, многие скажут, что бывшая жена Брэда Питта будет «погламурнее». Но представьте-ка Чулпан с макияжем и аккуратной стрижкой вместо творческого «одуванчика» на голове, и вы поймете, что она еще может дать фору заокеанской коллеге.

Том Харди (42) и Сергей Бурунов (42)

Сергей Бурунов, номинированный на премию «Женщина года» по версии Glamour в номинации «Мужчина года», в последние годы стал одним из самых популярных и узнаваемых российских актеров. Да, пусть мировая известность еще не настигла его, как родившегося в том же 1977 году Тома Харди, а волосы уже почти пропали… Для многих женщин нашей страны он всё равно остается фаворитом в этой паре.

Джейк Джилленхол (38) и Юрий Чурсин (39)

В 1980 году родились Джейк Джилленхол и звезда сериала «Хиромант» Юрий Чурсин. Внешне эти мужчины не слишком похожи, но кажется, что для своего возраста Юра «сохранился» лучше, чем его коллега.

Дэниэл Рэдклифф (30) и Александр Петров (30)

Британец Дэниэл Рэдклифф и наш Александр Петров появились на свет в 1989 году. Главное отличие между этими двумя актерами состоит в том, что Дэниэл стал заложником одной роли — все знают его как Гарри Поттера, но немногие помнят его настоящее имя. Саша, в отличие от него, известен россиянам именно как актер Петров, которого можно увидеть едва ли не в каждом втором фильме, выходящем на экраны, а вот имена его персонажей, за исключением Гоголя, вспомнить бывает трудновато.

А каких звёзд нашего и западного кино вы хотели бы сравнить?