Звездные истории «Я говорила про другую свадьбу»: Надежда Михалкова прокомментировала свое «замужество»
Звездные истории

«Я говорила про другую свадьбу»: Надежда Михалкова прокомментировала свое «замужество»

Екатерина Нестеренко Елена Сергеева

В Сети активно обсуждают кольцо, которое заметили на безымянном пальце актрисы.

Текущий, 2019 год оказался богат на свадьбы. Только отгремело торжество Ксении Собчак и Константина Богомолова, а за ним Федора Бондарчука и Паулины Андреевой, как штамп в паспорте поставили Анна Цуканова-Котт и Александр Котт.

Кто следующий? Долго ждать не пришлось, новость пришла от Надежды Михалковой. Актриса спровоцировала волну слухов и домыслов своим последним постом в Instagram.

Безобидный видеоролик, где мама играет с дочкой, был подписан единственным словом «послесвадебное», но даже не это самое главное – кольцо, которое пользователи рассмотрели на безымянном пальце правой руки, все сказало за себя.

«А кто женился?» — вопрошают подписчики в комментариях.

И вот спустя пару часов народная молва записала Михалкову в новые невесты. Но тревога оказалась ложной. Актриса лично опровергла свое замужество.

«Я говорила про совсем другую свадьбу, которая ко мне не имеет отношения», — комментирует Надежда Михалкова порталу Teleprogramma.pro.

На безымянном пальце у Анны Михалковой заметили обручальное кольцо
ФОТО: кадр с видео

Про какую именно свадьбу шла речь, актриса уточнять не стала, равно как и приоткрывать завесу тайны личной жизни.

«Я не отвечаю на такие вопросы. Ничего не буду говорить про отношения», — резюмирует Михалкова.

Судя по всему, кольцо является простым украшением и никак не связано с замужеством.

У Надежды Михалковой подрастают двое детей: дочка и сын, они родились в браке с режиссером Резо Гигинеишвили.

Кстати, он тоже недавно отметился в брачном календаре. Гигинеишвили сделал предложение своей давней возлюбленной Надежде Оболенцевой, супругами они стали летом.

Несмотря на новую семью, режиссер смог сохранить хорошие отношения с матерью своих детей. Они поддерживают отношения и даже посещают одни и те же мероприятия. Например, экс-супруги побывали на свадьбе у Бондарчука и Андреевой.

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Анна МихалковаКсения Собчак и Константин БогомоловПаулина Андреева и Федор БондарчукРезо Гигинеишвили и Надежда ОболенцеваСвадьба
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«Я говорила про другую свадьбу»: Надежда Михалкова прокомментировала свое «замужество»
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