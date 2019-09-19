Онколог о возможной инфузионной терапии, которую проводят Заворотнюк: «Это помогает поддерживать работу почек и сердца»

По сообщениями СМИ, актриса вышла из комы и ей назначили инфузионную терапию. Мы узнали у медиков, что это такое.

Каждый день многие поклонники актрисы Анастасии Заворотнюк и заходят на новостные сайты в поисках хорошей информации. Но ее все не было до 18 сентября. В этот день появились данные, что заслуженная артистка России вышла из комы. Теперь медики проводят ей инфузионную терапию. Что это такое и каковы шансы на выздоровление? Об этом корреспондент портала Teleprogramma.pro поговорила с врачом-онкологом Евгением Черемушкин и врачом-анестезиологом Натальей Ахтямовой.

«Врачи проводят терапию, чтобы снять интоксикацию»

Собеседники портала Teleprogramma.pro не знают тонкости возможного лечения Анастасии Заворотнюк. Однако они могут проанализировать сообщения в СМИ и простыми словами рассказать о том, каким образом может проходить такое лечение. Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Института клинической онкологии ОНЦ РАМН, врач-онколог Евгений Черемушкин объяснил, что включает в себя непонятное обывателю словосочетание «инфузионная терапия».

«Инфузионная терапия — просто вливание жидкости. Обычно это подразумевает поддержание баланса жидкости в организме: приходящего и уходящего объема, чтобы снять интоксикацию. Терапия помогает поддерживать деятельность почек, сердечной системы и др. Это общее собирательное понятие всех препаратов, которые капают. Мы говорим не о химиотерапевтическом или специальном лечении, а об общем, которое проводится с помощью введения растворов внутривенно. Сюда входит антибактериальная терапия, терапии направленные на коррекцию отека головного мозга и поддержание артериального давления. Если мы говорим о поддержании давления, то назначение препаратов зависит от того, что нужно: понизить или повысить давление, но после операции на головном мозге обычно давление падает. Как правило, используется группа препаратов, включающая в себя гормоны», — прокомментировал врач-онколог .

Он отметил, что если речь идет об опухоли головного мозга (глиобластоме), то нужно учитывать различные аспекты при выходе человека из комы.

«При отеке головного мозга это может говорить об улучшении общего состояния, потому что мозг выходит из своеобразной контузии. Но есть другой аспект — состояние основной болезни. Отступает болезнь или нет после комы нельзя определить за один или два дня. Счет идет на месяцы и недели, потому что нужно понимание того, как болезнь себя ведет дальше. Общее улучшение еще ни о чем не говорит: если Заворотнюк выходит из острой ситуации, то сама болезнь оценивается чуть позже», — подчеркнул Черемушкин.

«Шансов на выздоровление крайне мало»

Врач-анестезиолог клиники пластической хирургии Frau Klinik считает, что, если СМИ передают верные новости о состоянии Заворотнюк, то выглядят они обнадеживающе. Хотя болезнь артистки крайне коварна и шансов у Анастасии мало. Мало, но это не значит, что их нет совсем.

«Стабильно тяжелое состояние можно расценивать как не ухудшение. Пока человеку не становится лучше, но и не хуже. При инфузионной терапии внутривенно вводятся все необходимые для организма вещества, которые должны в конечном итоге привести к улучшению состояния. Простым языком, это капельницы для того, чтобы поддержать в рабочем состоянии органы, которые сейчас по какой-то причине работают неправильно. Терапия бывает симптоматическая или постсиндромная: если есть отек мозга, то его снимают, а низкое давление повышают. То есть устраняют неполадки в организме. Если поражена большая часть мозга — ее занимает опухоль — или опухоль небольшая, но ее расположение влияет на функции важных центров организма, то шансов на выздоровление крайне мало», — объяснила врач-анестезиолог Наталья Ахтямова.

В любом случае, портал Teleprogramma.pro желает Анастасии Заворотнюк здоровья и надеется вновь увидеть ее на сцене и в кино!