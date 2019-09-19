Где же совесть: пиар и циничные высказывания о возможной болезни Анастасии Заворотнюк

Известие о тяжелой болезни Анастасии Заворотнюк потрясло всех, кто хоть раз видел на экране эту жизнерадостную, талантливую и очень красивую актрису.

Ничего удивительного, что буквально все СМИ – от центральных и до самых незаметных – принялись выяснять, что же на самом деле происходит с Анастасией, каково состояние ее здоровья, и информировать об этом своих читателей.

Однако сотрудники некоторых изданий подошли к этой работе чересчур рьяно, а точнее – непрофессионально: они принялись «наперегонки» публиковать непроверенные данные, просто перепечатывая их друг у друга.

Нонна Гришаева: «Ты снилась мне… попросила спрятать тебя от журналистов…»

Разумеется, такое отношение не могло вызвать ничего, кроме отторжения. Актриса Нонна Гришаева, которая снималась вместе с Заворотнюк, разместила в своем Instagram фотографию актрисы и рассказала о том, что Настя приходила к ней во сне:

«Ты снилась мне сегодня… Прекрасная, утончённая, с глазами испуганной лани… Забилась в угол моей прежней квартиры и попросила тебя спрятать от журналистов… Я обнимала тебя и плакала от счастья, что с тобой всё хорошо и ты прекрасно выглядишь… Молюсь за тебя…».

Пользователи принялись комментировать этот пост, причем не все комментарии были доброжелательными. Одного из подписчиков возмутила поспешность, с которой многие «друзья» и «поклонники» начали прощаться с Настей: «Чего хороните! Может, еще выздоровеет. Прямо надгробные речи ведут. Друзья, называется».

Армен Гаспарян: «Люди, что вы творите, где грань?»

Политолог и публицист Армен Гаспарян, пожалуй, лучше всех выразил отношение нормальных людей к тому, что сейчас происходит вокруг Анастасии Заворотнюк. «Люди, что вы творите, где грань?», — возмутился он. Некоторые СМИ, по словам Гаспаряна, устраивают какие-то «безумные онлайн-трансляции», на телевизионных ток-шоу выступают какие-то сомнительные «эксперты», поддерживая нездоровое стремление к сенсации, вызванной тяжелым заболеванием.

«То, что происходит вокруг Анастасии, это уже то дно, которое невозможно будет пробить дальше», — сказал Гаспарян. По выражению политолога, Настю подобными пиар-акциями просто «заталкивают в могилу», причем «делают это демонстративно, цинично и с каким-то нездоровым азартом».

«Ее сглазили»

Кое-кто из подписчиков соцсетей с уверенностью высказывает свое мнение о причинах заболевания актрисы.

«У меня такое ощущение, что её сглазили», «Я думаю, это все из-за уколов омоложения», — пишут пользователи Интернета, не задумываясь о том, что подобные предположения, как минимум, неуместны. Об этом напоминают другие – более адекватные – пользователи: «Не додумывайте, не предполагайте лишнего. И так куча всего льётся вокруг её личности…».

«Она не умерла!»

Некоторые торопятся оплакивать Анастасию, публикуя посты вроде: «Почему мы начинаем ценить людей тогда, когда они умирают?». Другие возмущенно одергивают: «Не пишите бред! Она не умерла!!!».

Некий «ivan kuzminov» опубликовал странный для постороннего человека призыв: «Анастасия Заворотнюк подключена к ИВЛ! Возможно, остались считанные часы! Не будьте злыми, напишите слова поддержки семье! Им очень тяжело!», на что тут же получил гневные отклики: «Господи, какой же вы недалекий, отношения к ней не имеете, права давать прогнозы и откровенно … вам тоже никто не давал, у людей почему-то напрочь отсутствует чувство такта, уважения и сострадания, ради хайпа наверное и … подставите без проблем».

«Не получилось бы, как с Алибасовым»

Находятся и те, кто сомневается в болезни Анастасии Заворотнюк: «Развод для дураков», «Не получилось бы как с Алибасовым, вся страна переживала, а он придуривался, после него уже никому не веришь!».

Алла Довлатова против Андрея Разина: циничный пиар или попытка разъяснить ситуацию?

После того как в телеэфире прозвучала аудиозапись с голосом продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина, который рассказал о том, что Заворотнюк планировала пройти курс уколов омоложения, и прокомментировал состояние здоровья актрисы, против него с резкой критикой выступила ведущая Алла Довлатова.

Она возмутилась тем, что Разин позволяет себе делать прогнозы в отношении Анастасии, обвинила продюсера в том, что он пиарится за счет актрисы, и предположила, что теперь никто в российском шоу-бизнесе «не подаст Разину руки».

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Андрей Разин ответил на эти обвинения в своем Instagram: «Мы надеемся только на чудо. Но, в любом случае, я желаю выздоровления Насте и сил её семье. Спасибо всем, кто ей помогает, а те недоброжелатели, которые сегодня высказываются и что-то начинают там комментировать, не владея ситуацией, типа Аллы Довлатовой, Дмитрия Борисова и других, это пустые люди. Сегодня нужно делать все возможное, чтобы поддержать Настю и ее семью, а вы ищите каких-то злых кошек в каких-то кустах».

Ни сама Настя, ни ее близкие сейчас, скорее всего, не читают и не слушают подобное, — им не до того. Мы желаем им сил и мужества.

А те, кто пиарится любыми способами, позволяют себе глумиться над человеком, который добился огромной популярности, а теперь, возможно, переживает страшное, — пусть им станет стыдно. Хотя бы немножко.