Звездные истории Врачи заявили, что Заворотнюк поправляется. Верите ли вы в чудо?
Звездные истории

Врачи заявили, что Заворотнюк поправляется. Верите ли вы в чудо?

Мария Горская

Новость о том, что артистка якобы пришла в сознание после комы, заставила многих поверить в чудеса.

После того, как 13 сентября СМИ сообщили об экстренной госпитализации Анастасии Заворотнюк, многие решили, что дела плохи. По неподтвержденным данным, у народной любимицы последняя стадия глиобластомы — той же опухоли в мозгу, что в 2015 году унесла жизнь Жанны Фриске. Информация о её состоянии поступала лишь неутешительная, а заголовки российских изданий пугали страшными словами: медикаментозная кома, отек мозга, метастазы, паралич, ИВЛ, полиорганная недостаточность.

Когда вечером 14 сентября «крайне взволнованные», как сообщалось, мать и супруг актрисы Пётр Чернышёв приехали в больницу, многие подумали, что конец уже близок и родственников срочно вызвали, чтобы они успели попрощаться с Настей. Поклонники боялись в любой момент услышать страшную новость … Но опасения не подтвердились и 18 сентября стало известно, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» пришла в сознание после комы.

Медикам якобы удалось снять отек мозга и состояние Анастасии стабилизировалось. Сейчас все, кто лично знаком с актрисой или любит её за прекрасные кинообразы (кроме няни Вики она сыграла немало ярких ролей), продолжают молиться за нее и искренне переживать. Между тем, мы до сих пор не знаем, действительно ли она борется с онкологией — из её друзей об этом говорил лишь продюсер Андрей Разин, сама семья Заворотнюк не общается с прессой и не дает никаких комментариев.

Портал Teleprogramma.pro предлагает вам принять участие в опросе и высказаться на этот счет. Если звезда и правда тяжело больна, как вы оцениваете её шансы на выздоровление?

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Врачи заявили, что Заворотнюк поправляется. Верите ли вы в чудо?
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