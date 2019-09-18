Анестезиолог о возможном выходе Заворотнюк из комы: «Иначе как чудом это не назовешь»

Ранее сообщалось, что популярная актриса впала в глубокую кому и на фоне пневмонии у нее начала развиваться полиорганная недостаточность. Можно ли было повернуть вспять этот процесс?

Мы поговорили с Натальей Анатольевной Ахтямовой врачом-анестезиологом «Фрау Клиник»

По данным СМИ и комментариям врачей, Анастасия Заворотнюк находится в глубокой или даже запредельной коме на фоне полиорганной недостаточности. Может ли пациент выйти из такой комы? Или этот процесс необратим?

«Из глубокой комы можно выйти, если она была вызвана отеком мозга. В результате медикаментозного лечения, отек купировали, и человек вышел из комы. Но если эта кома вызвана огромной опухолью, которая занимает большую часть головного мозга, то мало шансов, что такая глубокая кома может разрешиться сама по себе. Иначе это было бы чудом».

По тревожной информации из медицинского учреждения, где с прошлой пятницы, 13 сентября находится Прекрасная няня Анастасия Заворотнюк, ее состояние было критическим.

Опухоль мозга – причина состояний Анастасии. Распространившись, она вызвала отек мозга. Отек можно было снять, но решение проводить процедуру откачивания лишней жидкости из черепной коробки давалось врачам нелегко.

Организм Насти был ослаблен проводимой ранее в Польше «химией» и лучевой терапией, а значит, был огромный риск потерять Настю во время операции. Она могла ее просто не перенести.

Для того чтобы снять сильнейшие головные боли, выиграть время для консультаций с другими специалистами и принять взвешенное консилиумное решение, Настю ввели в медикаментозный сон – так называемую искусственную кому.

С течением времени все изменилось. Сначала женщина отказалась дышать самостоятельно, и был применен ИВЛ – аппарат искусственной вентиляции легких. Потом началась пневмония, достаточно часто возникающая из-за применения аппарата ИВЛ.

Отек вызывал гипоксию мозга, и у него не было достаточно мощностей для управления системами организма. Поэтому появилась информация о том, что у Анастасии один за другим начали отказывать органы.

Когда прекращают свою работу печень и почки – организм подвергается сильнейшему отравлению невыведенными продуктами распада. В СМИ заговорили об интоксикации.

Интоксикация, отказ двух и более органов, плюс отек мозга, плюс глубокая кома на фоне разорванного в тряпки иммунитета – все это не оставляло надежды. Но сегодня появилась информация о том, что Настя вышла из комы, самостоятельно дышит и находится в ясном сознании.

Иначе как чудом это не назовешь. И если это правда, то поклон до земли врачам, которые бьются за пациента до последнего, тем самым доставляя эти чудеса прямиком от чудотворца на землю.