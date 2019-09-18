«Фотосессия на кладбище — это беспредел»: что не поделили Дана Борисова и Алена Кравец

Несколько дней назад Алену Кравец заметили на могиле певицы Юлии Началовой журналисты и сделали снимки. Телеведущая Дана Борисова обрушилась на певицу с критикой. Портал Teleprogramma.pro разобрался в скандале двух блондинок.

В Instagram воюют две шикарные блондинки — телеведущая Дана Борисова и певица Алена Кравец. Причиной стали снимки с кладбища, которые появились в СМИ: Алену сфотографировали на фоне могилы исполнительницы Юлии Началовой. Дана накинулась на блондинку с критикой, что и вылилось в «боевые действия».

Дана Борисова: «Противна эта фотосессия на могиле»

В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Дана Борисова призналась, что с Аленой делить ей нечего — их не связывает ни карьера, ни общий бизнес, ни мужчина. В этот раз Дана первая нарушила границы, хотя подчеркивает, что не называла Кравец по имени.

«История с позированием на кладбище не оставила меня равнодушной как человека. Настолько противна эта фотосессия на могиле, и слезки, и тщательно подобранный макияж, и платочек кокетливый и три кадра: как крестится, как ручки сложила, как слезки вытирает. В комментариях под постом я написала, что фотосессия на кладбище — это беспредел. Меня поддержали комментаторы: в коем-то веке каждый первый отклик разделял мою позицию. Но Кравец любит хайп и зацепилась.

Тогда я ответила постом, но даже не стала упоминать имени Алены. Написала просто «особа, которая устраивает фотосессии на кладбище». Меня «нахлобучило» , потому что я уверена, что Кравец позвонила журналистам и предложила такой материал. Потом взяла фотографа и пошла фоткаться.

В этом материале было написано, что Алена пришла на могилу, чтобы взять благословенное у Юли, потому что собирается сделать пластическую операцию по увеличению груди. И она слышала, что Юля покровительствует тем, кому предстоят сложные операции, а Кравец боится, что у нее будет или онкология, или импланты «левые» вставят. Это же чушь и просто беспредел», — объяснила свою позицию Дана Борисова.

Алена Кравец: «Дана завидует мне»

Мы связались и с Аленой Кравец. Она считает, что Дана Борисова не имеет право ее судить, так как сама «грешит» публикацией фотографий из храмов. Причина нападок, по ее мнению, кроется в женской зависти.

«Я вообще не понимаю все эти нападки. В честь чего они? Дана Борисова миллион раз делала фотографии в храмах, с удовольствием снимается в церквях. Причем фото у нее постановочные, а у меня не было фотосессии! Поэтому очень смешно от Борисовой слышать такие нападки. Просто на кладбище было несколько человек, может среди них были журналисты. Я точно не знаю. Это точно не постановка! Я считаю, что у Даны идет зависть с чистом виде. Она не удачлива, как женщина и у нас совершенно разные социальные статусы.

Я лично была знакома с Юлией Началовой с 2004 года. Мы познакомились на концерте и долгое время общались и встречались. Я не могу сказать, что мы были близкими подругами, просто она была очень светлый и чистый человек. В шоу-бизнесе это крайне редко встречается. Это вам не Дана Борисова. Я верю, что могила Началовой обладает силой.

16 сентября было ровно полгода со дня смерти Юли. Кто вспомнил, что ей полгода? Кто принес цветы? Кто приехал на кладбище? А я и вспомнила, и принесла, и приехала», — объяснила свою позицию Алена Кравец.

Протоиерей Александр Ильяшенко: «Это бросает тень на церковь»

Как бы это грубо не звучало, но сейчас стало «модно» быть верующим человеком. Например, телеведущая Ксения Собчак в 2007 году открыто объявила себя атеисткой (интервью с соответствующим заявлением вышло в журнале GQ — Прим. Ред.). Через 12 лет светская львица обвенчалась в храме Вознесения Господня у Никитских ворот с режиссером Константином Богомоловым. Ну, может человек пересмотрел свои взгляды? Все мы меняемся. Но священный обряд после клаксонов похоронного катафалка выглядел как-то странно.

Да и не в Собчак дело. И не в Кравец. Купание в проруби на Крещение невообразимо без селфи. Надо же всему миру рассказать о «подвиге». Показать, что в тренде, и как-бы тоже веруешь. Но веруешь ли? Или отдаешь дань моде? Мы поговорили об этом с протоиереем Русской православной церкви Александром Ильяшенко.

«В последнее время антицерковная направленность стала принимать широкие масштабы. Многие люди, которые приобрели известность благодаря тому, что эксплуатируют темы «ниже пояса», активно участвуют в этой самой пропаганде. Печальный факт, но такова наша действительность. Очевидно, что когда человек с низменными инстинктами или низменными целями, каким-то образом позиционирует себя рядом с церковью, тем самым он опускает имидж церкви. Бросает тень, хотя это вина человека, а не церкви. В то же время нельзя сказать, что мы — священники — безупречны и не даем поводов тем, кто их ищет. О чем говорите вы, это проявление тенденции, которая сложилась давным давно. Возьмите классическую русскую литературу. Где вы найдете позитивный образ духовного лица? Мало кто ответит. Такой образ вспомнить практически не возможно. То есть тенденция очень давнишняя, просто сейчас она тиражируется в новом формате, который допускают новейшие средства коммуникации. Благодаря технологии объем гораздо шире и многие верят, ведь слова многократно повторенные, воспринимаются, как правда. Мне кажется, но это мое личное мнение, а не позиция РПЦ, что церковь должна себя вести в соответствии с известней басней И. А. Крылова «Слон и моська». Собчак лает, ветер носит, а церковь должна величественно, не взирая на тявканья, делать свое дело», — подытожил священник.

Интересно узнать вашу позицию? Верующим действительно стало быть модно или нам показалось?