Дочь-дизайнер, сын-студент и малышка Мила: чем занимаются дети Анастасии Заворотнюк

Недавно в СМИ появилось видео, на котором дочь Анастасии Заворотнюк идет к маме в больницу с воздушным шаром. На нем написано: «Я так тебя люблю!». Но так ли все хорошо в семье «прекрасной няни»?

Тревожные новости о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк не сходят со страниц СМИ вот уже целую неделю. Все это время вокруг ее ситуации разгораются нешуточные страсти. Сведения, поступающие со всех сторон, противоречивы и непонятны.

Из медицинских учреждений исходит пугающая информация

О том, что Анастасию ввели в искусственную кому, потом поступают сведения о том, что кома перешла в из медикаментозной в глубокую, еще позже говорят о том, что актриса не может дышать сама и потому подключена к аппарату искусственной вентиляции легких.

Пугающими были вести о развившихся пневмонии и полиорганной недостаточности – состоянии, при котором отказывают два или более жизненно важных органа. 80% больных с таким диагнозом уже не могут вернуть к жизни.

Писали о том, что в клинику, где находится Настя, не пускают СМИ. На этаже и у палаты выставлена охрана.

К Насте могут пройти только родные

По слухам, муж Анастасии Петр Чернышев практически не отходит от жены, почти все свое время проводя в клинике. Недавно видели и дочь, 23-летнюю Анну, которая несла маме шар с трогательной надписью.

Но где в данный момент находятся ее сын, Майкл – ее любимый «пельмешек», как она называла его в одном из интервью? Да и малышка Мила – кто ухаживает за ней?

Отец Жанны Фриске советовал приносить Милу в палату к маме. По его словам, у Жанны при прикосновении ребенка менялось дыхание и учащался пульс. Но воспользовались ли родные советом или предпочли не травмировать малышку нахождением в палате – неизвестно.

Отец Ани и Майкла – Дмитрий Стрюков

Старшие дети Анастасии Заворотнюк родились в браке с Дмитрием Стрюковым – амбициозным бизнесменом, у которого было свое дело в Америке. Первым делом для Насти всегда была семья, и она уехала за мужем на другой край земли.

Вскоре на свет появилась Аннушка. Настя хоть и была счастлива в материнстве, но не смогла сидеть дома и достаточно быстро вышла из декрета. Муж был против – он хотел видеть Настю в роли домохозяйки и потому дома были постоянные скандалы. К тому же Дмитрий, по словам Заворотнюк, был скуповат и требовал отчета о любых ее тратах.

больше по теме Анастасия Заворотнюк мечтала переехать жить в Ялту В 2017 году она посетила полуостров с комедийным спектаклем «Третий лишний».

Когда Настя забеременела снова, скандалы участились и она была готова бросить все и сбежать с детьми домой, в Россию. Но увидев новорожденного сына, Дмитрий оттаял. Все-таки – наследник.

Но надежды Дмитрия на то, что Настя угомонится и найдет свое место у плиты, не оправдались. Настя продолжила работу в театре и просто брала детей с собой, где за карапузами с удовольствием присматривали свободные от спектакля члены труппы.

А дома снова ждал скандал. Насте оставалось только уезжать: сколько можно было травмировать детей, которые всему этому становились свидетелями?

Петр Чернышев стал лучшим мужем в жизни Насти

Как только подвернулся случай и Настя успешно прошла пробы в «Мою прекрасную няню», ей удалось забрать детей и уехать от мужа навсегда.

Дети подросли, у Анастасии в жизни появился человек, которого, как она сама говорила, она всю жизнь искала. Но ничего бы не получилось, если бы дети не приняли Петра Чернышева.

По словам Петра, Майкл – открытый ребенок, он сразу потянулся к улыбчивому Чернышеву. Аня присматривалась гораздо дольше – она девочка, да и была постарше. Ей потребовалось время, чтобы принять Петра как маминого постоянного спутника. Но и с этим Петр и Настя справились, дети не стали мешать созданию семьи, и в 2008 году пара обвенчалась.

А потом дети как-то стремительно выросли

Аню пригласили сниматься в сериале «Закрытая школа» и она появилась перед зрителями в пятом сезоне. Потом юная актриса попробовала себя в роли ведущей в программе «Достать звезду».

Но ни кино, ни телевидение Аню не привлекли настолько, чтобы в них остаться, так что девушка уехала учиться в Лондон. После нескольких лет учебы Аня могла бы поступить в престижный ВУЗ в Америке, но в последний момент испугалась и передумала уезжать.

Настя тогда посетовала, что денег на подготовку к поступлению было потрачено столько, что она могла бы себе купить новую машину. Но «вышку» Аня все же со скрипом, но получила. Будучи отчислена из МГУ, как говорят, за частые прогулы, она все же поступила и окончила с отличием университет США, получив профессию продюсера.

А еще через несколько лет Аня решила, что хочет стать дизайнером и выпустила в свет собственную линию одежды. Открытие шоурума состоялось в прошлый четверг, мамы на открытии не было.

Миша Стрюков – совершенная противоположность сестре

Добрый и мягкий мальчик вырос удивительно похожим на маму. Именно его доверительные и теплые отношения с мамой повлияли на решение Насти родить еще одного ребенка. Тем более, что у Петра детей еще не было.

Миша тоже попробовал себя в кино: он снялся в новелле «Мамы». Еще в 12 лет он объявил о желании стать актером, но потом это желание сошло на нет, уступив место другому увлечению. Майкл освоил акустическую гитару, писал тексты для будущих песен и намеревался выйти на сцену.

Но и здесь передумал, решил обрести более стабильную профессию. Несколько лет он посвятил учебе в Швейцарии, а потом поступил в МГИМО.

«Вы думаете рожать?»

В одном из откровенных интервью Анастасия Заворотнюк рассказывала, что как-то перед отъездом в Швейцарию сын подошел к ней и спросил в лоб: «Вы думаете рожать или нет?» Майкл по-взрослому объяснил матери, что сейчас, когда Аня далеко в Нью-Йорке, а теперь еще и он уедет, маме будет плохо и одиноко. И они понимают, что Петру тоже нужен ребенок.

После этого разговора Настя и задумалась о поздних родах. Она долго не могла решиться, но, увидев в ледовом шоу «Руслан и Людмила» маленькую дочь Татьяны Навки и Дмитрия Пескова, решила, что она точно родит себе такое же чудо.

Аня тогда уже жила в Нью-Йорке, а Майки постоянно находился рядом с мамой, разгружая ее от домашних дел. Все были абсолютно счастливы от мысли, что в доме скоро появится карапуз. Аня прилетела из Америки только когда малышке исполнилось три месяца.

Глядя на то, как возятся с Милой ее старшие дети и муж, Настя считала, что обрела все, о чем только может мечтать женщина. Роскошный дом, любящая семья, прекрасный муж, трое таких разных и таких замечательных детей, тысячи поклонников, востребованность на любимой работе.

Никто не мог ожидать, что идиллия вскоре рухнет. Уже неделю поклонники в тревоге от страшных новостей из больницы, где, возможно, находится Анастасия Заворотнюк.

18 сентября в СМИ появились данные, что актриса может дышать сама и находится в сознании. И если это правда, на что мы все очень надеемся, то мы желаем Анастасии здоровья!