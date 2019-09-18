Звездные истории Анна Калашникова: «Мою семью тоже коснулась онкология»
Звездные истории

Анна Калашникова: «Мою семью тоже коснулась онкология»

Анна Калашникова

Певица, модель, телеведущая Анна Калашникова ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Здравствуйте, дорогие читатели Teleprogramma.pro. Сегодня хочу поговорить с вами на далеко невеселую тему — онкологии. У моего дедушки был рак желудка, а бабушка скончалась после удаления опухоли от метастаз. Для нашей семьи это была большая трагедия, заставшая врасплох. Сколько было потрачено сил и средств, чтобы их спасти. Но все было бесполезно.

Я не знаю и боюсь представить, что врачи говорят человеку, у которого 4-я стадия рака мозга. Не представляю, какие слова утешения или альтернативу лечению находят доктора.

Когда в 2016 году моя бабушка умирала от рака, я подключила лучших врачей в Москве, потому что ее в том состоянии нельзя было отправить за границу. У нее очень долго не могли диагностировать рак, лечили сначала от проблем по женской части, потом нашли опухоль и удалили её. После операции все было неплохо, но буквально через несколько дней ей внезапно стало плохо. Когда определили диагноз, было уже поздно. Она умирала очень быстро, буквально с каждым днём из неё уходила жизнь…

Анна Калашникова. Фото
Анна Калашникова. Фото: Валерия Пиратова @piratova

Это большая боль. Ты готов отдать все свои связи, все деньги, но рак не идёт на сделки. Раку вообще всё равно, какая сумма у тебя на счёте. В такие моменты начинаешь ценить жизнь просто за то, что она тебе дана, а все остальное отходит далеко на второй план.

Что касается Анастасии Заворотнюк, то я не могу представить, каково красивой, успешной, любимой и популярной женщине услышать, что она умирает. Эта безысходность чудовищна.

Сейчас, в XXI веке, технологии не стоят на месте. Модная процедура ЭКО широко распространена в Голливуде и у нас тоже весьма популярна. Многие звезды родили себе двойняшек, а некоторые однополые пары получили детей. Я уверена, что эта процедура до сих пор не до конца изучена. Да, сначала все хорошо. Но как потом — лет через 5, 10, 15 — ЭКО повлияет на человека? Кто может сейчас с точностью сказать об этом?

У подруги моего коллеги Левана Тодуа диагностировали рак груди второй степени тоже после ЭКО. Сейчас она проходит лечение. До этого женщина была абсолютно здоровой, не было никаких предпосылок к болезни. Это не просто история с экранов, а то, что случилось с близкой знакомой человека, с которым я вместе работаю и общаюсь практически каждый день.

Анна Калашникова. Фото
Анна Калашникова. Фото: Валерия Пиратова @piratova

Я точно знаю, что любые вмешательства в естественные процессы организма ни к чему хорошему не приведут. Обманывать свою природу всё-таки мы до конца не научимся никогда. Мне, например, врачи сказали, что нельзя пить иммуномодуляторы и стимуляторы иммунитета. Есть мнение, что если что-то стимулируешь в организме, то появляется риск стимулирования и раковых клеток.

Я пишу сейчас эти строки, а слезы катятся по моим щекам, так как для меня онкология— это очень личная история, которая касается моих родных и моих друзей. Я бы очень хотела, чтобы те, кто сейчас болеют — поправились! Но я не знаю, как сделать, чтобы это случилось, только разве что помолиться. Хочу напомнить еще раз, как важно следить за своим здоровьем сейчас, на начальных стадиях рак возможно победить.

Не пренебрегайте своим самочувствием, занимайтесь профилактикой, посещайте врачей. Если вы не подумаете о себе сейчас, то никто больше этого не сделает. Пожалуйста, прочитайте эти строки и задумайтесь серьёзно. Рак ходит рядом, он в соседних домах и подъездах, среди ваших знакомых и друзей, а не где-то там на экранах у людей с красных дорожек. Он здесь, но вы сами сможете спасти себя и своих близких, если вовремя диагностируете эту болезнь.

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Тэги:

Анастасия ЗаворотнюкАнна Калашниковаонкологиярак мозга

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Анна Калашникова: «Мою семью тоже коснулась онкология»
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