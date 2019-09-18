Директор Гулькиной: «Бывшие коллеги Натальи по группе «Мираж» пытаются сорвать нам все концерты!»

Портал Teleprogramma.pro ранее уже писал о том, что на концерте в Салавате (Башкирия) певица Наталия Гулькина исполняла песни «Миража», на которые у нее нет прав. Мы разбираемся в этой истории.

Теперь ей грозит крупный штраф за нарушение авторских прав. Мы спросили Маргариту Суханкину – исполнительницу, которая официально поет композиции «Миража», — что она обо всем этом думает?

«Все расскажет продюсер, — кратко ответила Маргарита. — Я просто пою песни. Я артистка».

Продюсер Суханкиной: «Гулькина периодически что-то пиратила»

Продюсер Суханкиной – Сергей Лавров – пояснил:

«Лучше задать вопрос Валерию Соколову (автору текстов песен «Миража» — Прим. ред.) Мне комментировать как-то не с руки, в первую очередь, это касается, конечно, Валеры. Я занимаюсь делами Маргариты, и у нас в этом отношении все в порядке, все законно, мы покупали лицензию. А вот какие отношения у Гулькиной с Валерой Соколовым… Я не знаю».

«Но может такое быть, что она тоже приобрела лицензию?» – спросили мы. «Абсолютно точно – нет, — уверенно ответил Лавров. — Об этом он заявляет на каждом шагу. Постоянно повторяет, что мы – единственные, и что больше никто у него песни не покупал. Все то, что мы слышим на дисках «Миража», записывала Маргарита. Просто параллельно она работала в Большом театре, об этом уже очень много было сказано. Никакого дележа, собственно, и быть не могло. Потому что авторское право – в данном случае на материал – принадлежит авторам. Валере и решать».

Сергей Лавров подчеркнул, что они с Маргаритой действуют строго в правовом поле.

«Все-таки на дворе XXI век, и авторское право должно соблюдаться. Все действия для того, чтобы работать, нужно правильно оформлять, — покупать лицензию, следить за этим и так далее. Вот и все. Что мы, собственно, и делаем. Да, эти лицензии стоят денег. Но это сейчас во всем мире так».

По вопросу – почему Наталья Гулькина нарушает закон, исполняя песни «Миража» без лицензии, Лавров посоветовал обратиться к самой певице:

«Что касается решений Гулькиной, почему она так делает, — это лучше у нее спрашивать. Я много раз убеждался: она говорит одно, делает другое, а думает третье. Меня это и не удивляло. Мне приходила информация, и Валера мне об этом говорила, что периодически она что-то пиратила, хотя на каждом углу заявляла совершенно другое. Но это больше вопрос к ней, а не к нам. Я вам объяснил позицию, как мы работаем. Я никак с ней связываться не буду. Это вопрос авторских прав, а значит, касается Валеры. А я ей ничего высказывать не буду. Если бы человек был адекватным, он бы не совершал таких поступков. А эмоционально что-то высказывать – да ну… Мы уже не в том возрасте. Мы действуем по закону».

Директор Гулькиной: «Песни «Миража» мы не пели!»

Мы, разумеется, попытались связаться с певицей, но Наталья Гулькина не стала отвечать на звонок и переадресовала все наши вопросы своему директору – Лиону Кушаеву.

«Я вообще не в курсе, о чем вы говорите», — признался Лион.

После того, как наш корреспондент пояснила директору Натальи Гулькиной суть проблемы, Кушаев ответил:

«Нет, мы не покупали никаких прав. Концерт в Салавате был, но песен «Миража» мы на нем не пели».

При этом Кушаев возмутился тем, что вот уже много лет коллеги Гулькиной пытаются «запретить ей выступать»:

«Послушайте, мы уже 8 лет как ушли из «Миража», и все 8 лет продолжаются эти инсинуации от бывших коллег. Как только мы ушли, наши коллеги пытаются сорвать нам все концерты. Они везде рассылают письма, где говорят, что мы не должны выступать вообще. Мы не поем песен «Миража», я вам уже миллион раз сказал! Это – моя официальная позиция».

Автор песен Валерий Соколов: «Лион мне звонил, хотел урегулировать этот вопрос»

Основатель группы «Мираж» и автор текстов всем известных песен Валерий Соколов рассказал, что ему звонил Кушаев, — выяснял, как урегулировать этот вопрос.

«Правда, никаких внятных предложений я от него не услышал», — добавил Валерий.

По словам Валерия Соколова, звонок Лиона прозвучал как извинение – неявное, но все же. «Ну чего там, мы же один раз…».

«Не та ситуация, — подчеркнул Соколов. – Мы сто раз предупреждали, что необходимо получать лицензию, если она хочет петь эти песни. Нам ответили – «не хочет». Ну мы с ней не первый день общаемся. Я брал ее в коллектив еще в 87-м году. И я прекрасно ее знаю. Я ей звонил, но она трубку не поднимает, отфутболивает к Лиону».

Юристы «Миража» занимаются вопросом

Разумеется, такое серьезное нарушение Соколов не собирается спускать «на тормозах»:

«Для этого есть юристы. В группе «Мираж» эти проблемы существуют давно, со всеми солистками. Есть законный способ регулирования претензий. Наталья прежде не была, скажем так, официально замечена за нарушениями. Во всяком случае, в последнее время. Когда она вышла из группы, она сказала, что не будет петь эти песни, «Мираж» ей не нужен. Началась ее сольная карьера, новая.

А сейчас она фактически себя выявила – на таком крупном мероприятии пошла на нарушение. Причем это все видно – поставлены танцы, сделан видеоряд… Это все – использование произведений. Полностью все было готово, явно не только к этому концерту. Другие концерты просто не попадали в сеть. Ходили слухи, что она исполняет на корпоративах, на заказных мероприятиях, то есть все это были закрытые вечеринки, с которых эта информация не утекала. Но сейчас она это сделала на официальном публичном мероприятии».

«Надо работать честно!»

Соколов подчеркнул, что дело даже не в нем, как в авторе песен:

«Это уже даже не мои претензии. Существуют же какие-то законные способы урегулирования, вопрос использования произведений вообще остро стоит в «Мираже». Все это знают, и сталкивались неоднократно, и предупреждены. Все уже должны понимать, что надо работать честно. Тайком использовать – ситуация уже не та».

Мы уточнили – какие конкретно действия сейчас ведутся юристами «Миража»?

«Это нарушение. А за нарушение отвечает организатор мероприятия. Им выслана претензия. А они уже между собой будут разбираться, кто возьмет на себя ответственность. Она должна была поставить в известность организаторов, какие песни она будет петь. Я думаю, что поставила, более того – это было условием, чтобы она именно эти песни пела».

Вовремя заключенный договор обошелся бы Гулькиной гораздо дешевле, чем штраф

Мы поинтересовались — сколько нужно было Гулькиной заплатить, чтобы получить официальную лицензию на исполнение песен «Миража»?

«Обычно заключается договор – на полгода, на год, — объяснил Валерий. — На полгода сумма составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей».

Напомним – сейчас Гулькиной грозит штраф в размере до 5 миллионов рублей.

«Закон подразумевает выплату штрафа на усмотрение суда, с учетом ситуации, 5 миллионов – это максимальная цифра, — добавил Соколов. — Но это – за одно нарушение. А у нее – три песни, это три нарушения. А еще – видеоряд, постановка шоу… Проработав столько лет в шоу-бизнесе, уже пора разбираться. Махом, вот так просто, нарушает кучу прав! Должна быть уже какая-то грамотность юридическая».

«Никаких извинений!»

Мы спросили – насколько принципиальна позиция Соколова и не удовлетворится ли он извинениями, если их принесут?

«Ну, а что мне от извинений? Она заработала денег на моих песнях, какие извинения? Такая информация поступала уже давно, просто доказательств не было. Это давняя история. Уже и извиняли, и прощали. Это не мое личное – я работаю в компании. Есть установленный порядок. Почему другие платят, а она не должна? Она что – лучше других? Или ей больше деньги нужны?».

Соколов не исключает возможности урегулирования вопроса в досудебном порядке, — когда деньги за исполнение песен выплачиваются постфактум, тогда на это мероприятие оформляется лицензия, плюс компенсация ущерба.

Как вы думаете – уладится ли этот скандал мирным путем, или все-таки Гулькиной придется отвечать в судебном порядке?