Звездные истории Звезда «Станицы» Никита Салопин рассказал про детство Анастасии Заворотнюк
Звездные истории

Звезда «Станицы» Никита Салопин рассказал про детство Анастасии Заворотнюк

Анастасия Морылева Екатерина Нестеренко

Будущие звезды жили в одном городе, учились в одной музыкальной школе и танцевали в одном ансамбле.

Уже не первую неделю многие коллеги и поклонники сопереживают актрисе Анастасии Заворотнюк, у которой подозревают онкологическое заболевание — рак головного мозга. Корреспондент портала Teleprogramma.pro Екатерина Нестеренко спросила об артистке друга ее детства, актера Никиту Салопина.

«В детстве у нас все было замечательно»

И Настя, и Никита оба родом из Астрахани. Они учились в одной музыкальной школе, танцевали в паре в ансамбле «Лотос» и дожидались своих мам за кулисами астраханского ТЮЗа, где служили обе женщины.

Актер Никита Салопин. Кадр из сериала «Станица» (2013)
Актер Никита Салопин. Кадр из сериала «Станица» (2013)

«Мы вместе танцевали в астраханском ансамбле «Лотос». Мы очень дружили, еще и в музыкальную школу ходили вместе. Наши мамы работали в одном театре (Астраханский ТЮЗ — Прим. Ред.), поэтому мы — закулисные дети. Она — прекрасный человечек, в детстве у нас все было замечательно.

Анастасия Заворотнюк и Никита Салопин. Фото
Синим выделены Анастасия Заворотнюк и Никита Салопин. Фото: из архива танцевального ансамбля «Лотос».

Потом пути разошлись, каждый пошел своей дорогой. Я ушел служить, она уехала в Москву поступать (Заворотнюк окончила Школу-студию МХАТ — Прим. Ред.). После службы я тоже поступил в Школу-студию МХАТ. На съемочных площадках мы встречались (например, оба актера играли в фильме «Служебный роман. Наше время»Прим. ред.), но у каждого была своя жизнь и мы уже не дружили.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Заворотнюк родилась и выросла в Астрахани. Фото: globallookpress.

Новости про Настю ужасные, но подтверждений я никаких пока не нахожу. Во-первых, мы не общались давно, во-вторых, я еще не звонил Валентине Борисовне (мама Заворотнюк — Прим.Ред.), потому что считаю, что пока не нужно этого делать», — рассказал порталу Teleprogramma.pro Никита Салопин.

«Училась на фортепиано 3 или 4 года и бросила»

Также мы позвонили в музыкальную школу №1 города Астрахань. Именно здесь училась играть на фортепиано будущая звезда. Согласно информации в официальных источниках, Заворотнюк окончила школу, оказалось, что это не так… Хотя отсутствие оконченного музыкального образование и не помещало Насте стать звездой. Об Анастасии нам рассказала директор музыкальной школы Наталья Беланенко.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Анастасия приезжала в родной город. Фото: globallookpress.

«Заворотнюк очень мало провела времени в музыкальной школе, не закончила. Училась на фортепиано 3 или 4 года и бросила. Но она рассказывала нам, что периодически дома открывала ноты и для себя музицировала. Не так, что бросила и навсегда забыла о фортепиано. Она соприкасалась с ним. Для себя что-то брынькала. К сожалению, те педагоги, которые у нее преподавали, уже в возрасте и давно не работают. Кто-то даже уехал из Астрахани, поэтому поговорить с кем-то из учителей уже нет возможности.

Но я однажды встречалась с Заворотнюк лично. Года три назад Анастасия приезжала в Астрахань, выступала на фестивале в ТЮЗе (тот самый театр, где работала ее мама и за кулисами, которого прошло детство звезды — Прим. Ред.). Во время этой поездки Настя пришла к нам в музыкальную школу, посмотрела, как заведение выглядит после ремонта», — рассказала директор музыкальной школы.

Анастасия Заворотнюк. Фото
Актриса Анастасия Заворотнюк. Фото: globallookpress.

Вот так из обычной астраханской девчонки Анастасия Заворотнюк превратилась в заслуженную артистку России.

Давайте пожелаем ей выздоровления и возвращения на сцену! Пишите свои теплые пожелания в комментариях. 

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Звезда «Станицы» Никита Салопин рассказал про детство Анастасии Заворотнюк
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