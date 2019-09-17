Адвокат Тимур Маршани: «Заворотнюк с онкологией лежит в медцентре вместе с моей клиенткой»

Юрист подтвердил Teleprogramma.pro диагноз звезды сериала «Моя прекрасная няня».

Слухи о том, что актриса Анастасия Заворотнюк проигрывает войну за жизнь онкологическому заболеванию, были только слухами, но до этого момента. Если поклонники звезды сериала «Моя прекрасная няня» еще надеялись на ошибку, происки «желтой прессы» и прочее, то адвокат Тимур Маршани поставил жирную точку в этом вопросе. В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro Екатериной Нестеренко он подтвердил диагноз.

«У Заворотнюк онкология»

Тимур Маршани сообщил, что про диагноз знаменитой актрисы знает не из слухов и не из прессы. Ему сообщил проверенный источник — клиентка, которая проходит лечение в той же клинике, что и Анастасия Заворотнюк. Не доверять ее словам бессмысленно.

«На самом деле у Заворотнюк онкология. Это абсолютно точно! Она лежит в медицинском центре (Маршани указал название центра, но мы его скрыли по этическим соображениям. — Прим. ред.). Там же находится и моя клиентка. Можете туда поехать, посмотреть. Анастасия действительно там лежит с тяжелым заболеванием. Ей действительно очень плохо, но я не располагаю более подробной информацией о состоянии здоровья», — прокомментировал порталу Teleprogramma.pro Тимур Маршани.

Слухи перестали быть слухами

До этого момента в СМИ еще никто официально не подтверждал информацию. Родственники Анастасии Заворотнюк не говорят на тему здоровья актрисы, сама артистка ни разу не подтвердила и не опровергла слухи. Друзья и близкие «прекрасной няни» отказываются говорить с журналистами.

По данным СМИ, у Заворотнюк развилась опухоль головного мозга после рождения третьего ребенка — дочери Милы, отцом которой стал муж Анастасии, фигурист Петр Чернышев. Многие считают, что онкологию вызвали процедура ЭКО, сопровождающаяся введением больших доз гормонов, и поздние роды в 48 лет.

Однако многие врачи уверены, что ЭКО, беременность и роды могут только обострить проблему, которая уже есть в организме. То есть онкологическое заболевание на ранней стадии после такого стресса начнет активно развиваться, но сами по себе беременность и роды не могут стать причиной возникновения рака.

Как вы думаете, Заворотнюк правильно делает, что скрывает информацию о здоровье?