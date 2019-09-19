Елена Малышева: «Попытки использовать стволовые клетки для омоложения могут привести к развитию опухолей»

Врач и телеведущая рассказала, как гонка за красотой может привести к печальным последствиям.

Как оставаться молодыми и красивыми максимально долго? К услугам женщин, которые гонятся за красотой, и пластическая хирургия, и инъекции ботокса, и…. стволовые клетки. Что это такое и как это работает? Корреспондент портала Teleprogramma.pro поговорила об этом с доктором и телеведущей Еленой Малышевой.

«Они бесконтрольно делятся»

Елена Васильевна рассказала, чем стволовые клетки отличаются от обычных и могут ли они продлить вечную молодость.

«Стволовые клетки от обычных клеток отличают тем, что у них высокий потенциал деления, поэтому любая пересадка стволовых клеток имеет, глобально говоря, риски опухолей. В медицине изучен только один тип стволовых клеток — это, так называемые, гемопоэтические стволовые клетки, то есть стволовые клетки, выделенные из крови, которые превращаются в клетки крови. Изучено и клинически доказано использование именно таких стволовых клеток в лечении лейкоза. Суть состоит в том, что при лейкозе собственные клетки крови убивают высокими дозами химиотерапии, а на их место через капельницу вводят клетки костного мозга — они же гемопоэтические стволовые клетки. если они приживаются, то рак крови — лейкоз побежден», — прокомментировала Елена Малышева.

«Процедура не разрешена в клинической практике»

Однако в бесконечном делении стволовых клеток ученые не смогли раскрыть секрет вечной молодости. Оказалось, что использование этих не изученных клеток не по назначению чревато онкологическими заболеваниями.

«В медицине предпринимались многочисленные попытки использовать гемопоэтические стволовые клетки или другие типы стволовых клеток для восстановления внутренних органов и омоложения. К сожалению, никаких позитивных результатов это не имело. Самый известный пример в косметологии — это использование фибробластов — практически стволовых клеток кожи для омолаживания лица. К сожалению, оказалось, что это может приводить к развитию фибром — доброкачественных опухолей кожи, Хочу подчеркнуть, что эта процедура не разрешена в клинической практике. Поэтому, если ее кто-то делает, то это не законно. Или вам должны предъявить разрешение специального комитета Министерства здравоохранения России. Причем, в нем будет разрешено только использование таких клеток в научных целях, то есть бесплатно для пациента», — подытожила доктор Малышева.

Марият Мухина: «За стволовыми клетками известные люди ездили за границу»

Звездный диетолог и российский врач Марият Мухина тоже знакома с исследованием стволовых клеток.

«Стволовые клетки действительно ушли в прошлое из-за осложнений. Сейчас их никто не использует потому, что именно они могут мутировать и под воздействием мутагенов, которые есть в окружающей среде, вызвать неукротимый рост опухолей. Те, кто использовал стволовые клетки, имели подобные осложнения. Считается, что многие известные люди в нашей стране, ездили например, в Швейцарию или Израиль, где стволовые уколы стали использовать одними из первых. Якобы актер Александр Абдулов пробовал стволовые клетки, но утверждать мы не можем. Как правило, люди не афишируют подобную информацию. За всю свою деятельность я слышал лишь однажды открытый отзыв о стволовых клетках. Фармакологический «король» Владимир Брынцалов рассказывал, что на курорте в Швейцарии получил травму, даже подозревали перелом костей таза. Ему сделали укол и на следующий день он уже мог не только ходить, но и кататься на лыжах. Это было феноменально, потому что врачи рекомендовали ему при такой травме две недели постельного режима. Стволовые клетки смогли быстро «залатать» повреждение», — прокомментировала порталу Teleprogramma.pro звездный диетолог.

«Ученые нашли безопасную альтернативу стволовым клеткам»

Сейчас врачи применяют стволовые клетки только в экстренных случаях. Когда от укола зависит жизнь человека, а не красота. Причем процедуру можно проводить только с письменного согласия пациента, предварительно рассказав ему о рисках.

«Сейчас используются только собственные стволовые клетки для заживления трофических язв. Например, есть специалисты в Санкт-Петербурге, которые делают пленки из собственных стволовых клеток, но это используется только в экстренных случаях — когда человек стоит на грани гангрены, ампутации и смерти. У меня есть пациентка, который таким образом восстановили ногу и залечишь трофические язвы. Когда на чаше весов — смерть от гангрены в ближайшем будущем или ампутация ноги, то риск осложнений через несколько лет оправдан. Люди сами выбирают: подписывают информированное согласие и делают эти процедуры. На смену стволовым клеткам пришла стволовая терапия. Это препараты из стволовых клеток, где нет ДНК, а есть только пептиды — самая ценная часть — это цепочки аминокислот. Совершенно безвредно лечение пептидами. Когда нет ДНК, нет ядра клетки, а используются только ценные вещества — аминокислотные цепочки, которые являются основой для построения всех тканей, белковых молекул, мембран. За этим будущее стволовой медицины», — подытожила Марият Мухина.

А как вы считаете, нужно ли продлевать молодость?