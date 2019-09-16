Заворотнюк несколько раз вызывали скорую на съемках сериала «Моя прекрасная няня»

Создатели ситкома и российские звезды, задействованные в проекте, рассказали про актрису, у которой подозревают онкологию.

Актриса Анастасия Заворотнюк и ее родственники никак не комментируют слухи о болезни: якобы у актрисы может быть рак головного мозга. Тем временем коллегам, приятелям и многочисленной армии поклонников звезды сериала «Моя прекрасная няня» остается только гадать — больна Настя или нет?

Версий и сплетен много, но отделить правду от лжи в условиях информационной изоляции невозможно. Поэтому портал Teleprogramma.pro поговорил с создателями и актерами сериала «Моя прекрасная няня». Они вспомнили, как была Заворотнюк на съемочной площадке.

Эдуард Радзюкевич: «У Заворотнюк был упадок сил»

Актер Эдуард Радзюкевич — один из режиссеров сериала «Моя прекрасная няня». Он рассказал, что во время работы над ситкомом вся съемочная группа работала на износ. В том числе и Анастасия Заворотнюк. Не раз ей приходилось вызывать «скорую», так как организм актрисы не справлялся с переутомлением.

«Новости видел, это все ужасно! Мы работали вместе, но после окончания съемок сериала «Моя прекрасная няня» (финальный седьмой сезон вышел в 2009 году — Прим. Ред.) и мы больше с ней не встречались. То, что произошло, если это правда, это ужасно! Во время съемок сериала — это был первый российский ситком — мы все пахали. Настя — профессиональная актриса. Все работали в тяжелых условиях. Настолько тяжело было, из-за сжатых сроков, что несколько раз на площадку мы вызвали неотложку, потому что у Заворотнюк был упадок сил, но Настя — боец во всех отношениях.

На площадку к Насте приходили дети (дочь Аня и сын Майкл — Прим. Ред.), я их видел. Знаю, что у нее и сейчас есть маленький ребенок (дочь Мила появилась на свет в ноябре 2018 года — Прим. Ред.). Это кошмар! Не приведи господь. Даже не знаю, что говорить на эту тему. Надеюсь на бога, что произойдет какое-то чудо», — прокомментировал Эдуард Радзюкевич.

Директор Филиппа Киркорова: «Оставьте Настю в покое»

Сериал «Моя прекрасная няня» в свое время был настолько популярен, чтобы там снялись десятки популярных звезд — актеры, певцы, которые играли как роли персонажей, так и самих себя. Например, в проекте «засветились» исполнительница Наташа Королева с мужем Сергеем Глушко (больше известен, как Тарзан — Прим. Ред.), певец Николай Басков, продюсер Бари Алибасов, шоумен Александр Цекало, актриса Эвелина Бледанс, комик Гарик Харламов и многие другие. В том числе король российской эстрады Филипп Киркоров. Он появился в эпизоде с кричащим названием «Король ремейков».

Мы позвонили за комментарием директору артиста Геннадию Рыбаку:

«Я вас прошу, оставьте Настю в покое! Оставьте в покое человека, который находится в таком состоянии. Филипп Бедросович не будет говорить ничего, комментариев не будет», — заявил Геннадий Рыбак.

Владимир Пермяков: «Может, это из-за того, что ребенка родила в 48 лет»

Актер Владимир Пермяков тоже принимал участие в съемках сериала «Моя прекрасная няня». Про свою эпизодическую роль он говорит так:

«Я играл так председателя обманутых вкладчиков, с намеком на Леню Голубкова (персонаж рекламной кампании финансовой пирамиды МММ — Прим. ред.). У меня там была финальная фраза: «Деньги есть!»», — рассказал актер.

Несмотря на то, что с главной звездой сериала он не подружился, воспоминания о Заворотнюк остались у Пермякова самые теплые:

«У нас не было задушевных разговоров, но она произвела на меня приятное впечатление, как актриса и человек. После «Моей прекрасной няни» мы виделись на Московском международном кинофестивале в «Доме кино». Мы общались, к сожалению, не плотно, а на уровне «Здравствуй и до свидания».

Сегодня в новостях видел, про онкологию. Может, это из-за того, что ребенка родила в 48 лет, а может и что другое. На мой взгляд, не правильно скрывать про здоровье ото всех, но иногда жизнь нам наносит такие удары, что хочется отойти от логики. Может, она не заинтересована, чтобы знали. Да и вообще болезнь — это всегда негативная информация. Ведь у нас больных жалеют только на словах, а в жизни… или боятся, что заразит или начинают названивать: «Ой, Настенька, наша бедная девочка, да что же это такое? Ой-ой-ой». Это же тоже унижает и не делает чести звезде. Да и не каждый режиссер будет приглашать долгую актрису на съемки, зная о недуге. Может, по этой причине. Наверняка, есть основания скрывать», — считает Пермяков.

А что думаете вы — Заворотнюк правильно делает, что не комментирует слухи о болезни?