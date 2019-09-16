Врач о болезни Анны Седоковой: «Крапивница опасна отеком гортани»

Популярная актриса и телеведущая разместила пост, который напугал ее поклонников. Женщину настигла крапивница. И если вы думаете, что это пустяк – вы глубоко заблуждаетесь.

У Анны Седоковой в жизни непростой период. На нее сейчас обрушилась волна ненависти из-за ее отношений с женатым мужчиной. И хоть ее избранник Янис Тимма и заявил, что давно уже порвал со своей прошлой женой, страсти не утихают. Дошло до того, что у певицы на фоне бешеного стресса упал иммунитет, и развилась крапивница.

Ее проявления были настолько серьезными, что пришлось обращаться за экстренной помощью. В своих Instagram-stories Анна выложила несколько снимков, где ее просто не узнать…

Крапивницей называют несколько видов дерматита. Об опасностях этого недуга нам рассказал врач-дерматолог Анатолий Сулим.

Почему «крапивница»?

Потому что ее проявления похожи на ожог крапивой: на теле выступают волдыри, часто наблюдается покраснение, вздутие кожи и зуд. Крапивница – это не шутки. У кого-то она может проявиться в малой степени и быстро пройти, а для кого-то представляет нешуточную угрозу для жизни.

Крапивница острая проявляется внезапно, в виде небольших зудящих прыщей или волдырей. Крапивница солнечная часто возникает после длительного пребывания на солнце. Может активироваться при применении кремов для загара, содержащих формальдегид. Крапивница хроническая — это самый «говорящий» вид крапивницы. После лечения симптомы пропадают, но через время снова возвращаются.

Самая опасная — крапивница гигантская. Поражению и отекам подвержены слизистые оболочки, а также подкожная жировая клетчатка. Лицо отекает, иногда до такой степени, что деформируются черты. При этом виде крапивницы возможен отек гортани. И если его вовремя не устранить, то человек попросту задохнется.

Анатолий Григорьевич после ознакомления с фотоисторией Анны Седоковой сказал:

«Скорее всего, гигантская крапивница и настигла Анну Седокову: ведь на фото, размещенном в инстаграм, видно, что поражена кожа и вздуто лицо. Актриса также жаловалась на невозможность дышать, так что можно предположить этот вид крапивницы».

По мнению дерматолога, если крапивница проявилась не в первый раз, то стоит обратить внимание на другие системы организма. Возможно, тело просто сигнализирует о более серьезной проблеме.

«В случае с крапивницей неплохо было бы поинтересоваться состоянием печени, обследовать желудочно-кишечный тракт, узнать, в порядке ли глотка и гортань, что немаловажно для певицы. Чаще всего о болезнях именно этих органов сигнализируют повторные проявления крапивницы. Бывает, что разные виды дерматитов проявляются одновременно. Если у Анны Седоковой уже возникала эта болезнь, то я советовал бы на всякий случай пройти диспансеризацию и, возможно, выяснится более глубинная причина его возвращения. Конечно, если первое проявление крапивницы было в далеком детстве, то можно не думать о том, что это хроническая крапивница. Но если она возвращается периодически, то стоит задуматься о здоровье».

На вопрос о том, что обычно становится причиной возникновения дерматитов, врач ответил, что причин может быть множество.

«Чаще всего – это аллергическая реакция на продукты или медикаменты. Крапивница может возникнуть и из-за воспалительных процессов в организме, в том числе, аутоиммунных воспалений. Проявления дерматитов могут проявиться как реакция на укус насекомых. А еще так сигнализирует печень, если не справляется с разрушением гистамина».

Говоря о том, как лечить крапивницу, специалист отметил, что в любом случае необходима консультация врача и устранение причины проявления заболевания.

«Врач должен назначить особую диету и антигистаминные средства. Больному крапивницей обычно отменяют все препараты, которые он принимал на момент проявления заболевания. То есть, исключают все возможные причины аллергии. Если правильно определить причину болезни и устранить ее, то можно избавиться от крапивницы навсегда. Но мы не живем в вакууме: так или иначе аллергены, стрессы, падение иммунитета – все это будет проявляться в нашей жизни, а значит, болезнь может вернуться. Так что тому, кто уже подвергался этой болезни, лучше иметь в аптечке пару антигистаминных препаратов, чтобы до него успела добраться квалифицированная медицинская помощь. Это действительно опасное состояние и никто не знает, в какой степени оно может проявиться в следующий раз».

Надеемся, что врачи Анны Седоковой быстро и правильно определят и устранят причины ее состояния, и болезнь никогда больше ее не потревожит. А пока желаем устранить все стрессы и волнения из своей жизни.