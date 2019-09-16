Цымбалюк-Романовская о бывшей жене Джигарханяна: «Она на нем паразитировала»

Третья супруга актера не уверена, что Армен Борисович действительно вернулся к ее предшественнице.

Армен Джигарханян на пороге своего 84-летия решил наконец остепениться. На такие мысли наводит недавнее интервью актера, в котором он сообщил, что после истории с Виталиной Цымбалюк-Романовской вновь сошелся со своей предыдущей женой Татьяной Власовой.

Как объявил 15 сентября сайт Novosti NK, Армен Борисович и его экс-супруга Татьяна Власова опять вместе. Актер рассказал, что только сейчас начал жить для себя: он читает, гуляет, смотрит кино и фильмы, по возможности заглядывает в свой театр и постоянно поддерживает связь с актерами и режиссерами.

Портал Teleprogramma.pro связался с сыном Татьяны Власовой и Армена Борисовича — Степаном Джигарханяном, и поинтересовался, правда ли это. Но Степан сказал, что пока комментировать эту информацию не готов.

Возможно, из-за недостатка информации многие продолжают сомневаться в правдивости происходящего – неужели Татьяна захотела вновь жить с актером, несмотря на все его похождения? Когда-то так поступила жена Сергея Жигунова, от которой он ушел к Анастасии Заворотнюк, но эта пара была помладше, да и в целом ситуация была несколько иной.

Цымбалюк-Романовская: «За ним есть кому ухаживать»

Прокомментировать слухи о воссоединении Джигарханяна и Власовой мы попросили последнюю жену актера и бывшего гендиректора МДТ – Виталину Цымбалюк-Романовскую. Женщина, у которой сейчас роман с певцом Прохором Шаляпиным, призналась, что не уверена в правдивости этих слухов, ведь уже два года её экс-супруг не давал никому интервью, а здесь якобы согласился побеседовать с не известным в нашей стране изданием.

«Я думаю, что в ближайшее время выйдут какие-то интервью и передачи, в которых они сами всё расскажут. Думаю, с нашей стороны будет правильным просто подождать», — сказала она.

Лично с Татьяной Власовой, прожившей с Джигарханяном около полувека, Виталина не знакома. Но он, конечно же, упоминал ее в беседах.

«Судя по словам Армена Борисовича, она на нем паразитировала — 20 лет не работала, пока жила в Америке, и он ее содержал всё это время. Я с такими людьми не общаюсь, и, собственно, Татьяна Сергеевна меня не интересовала тогда и сейчас тоже не интересует».

По мнению Цымбалюк-Романовской, вряд ли вернувшаяся вторая жена будет ухаживать за ослабевшим в последнее время артистом.

«Во-первых, ему нанимали персонал, чтобы его кормили и помогали ему. Знаю, что это будет делать не Татьяна Сергеевна. И, во-вторых, меня очень огорчает, что он не может ходить в театр, не востребован в профессии, не выходит на сцену. Для меня самая большая трагедия в этом. Для меня Армен Борисович – прежде всего великий актер, и если из-за всего безобразия, которое вокруг него творилось, мы его как актера потеряли, то это самая большая трагедия для него самого и для культуры», — считает Виталина.

А как вы думаете, пойдет ли на пользу Армену Джигарханяну воссоединение с бывшей женой?