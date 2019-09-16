Врач о возможной полиорганной недостаточности у Заворотнюк: «Настя сама себя спасти уже не может»

По сведениям СМИ, у Анастасии Заворотнюк развивается полиорганная недостаточность. Это состояние, когда одна за другой начинают отказывать системы организма.

По неподтвержденным данным, Анастасия Заворотнюк находится в стадии глубокой комы, вызванной тяжелым заболеванием – раком мозга. Ранее сообщалось, что актрису могло частично парализовать, а это значит, что опухоль, разрастаясь, затронула двигательные центры.

Теперь, видимо, начался процесс снижения обмена веществ из-за нарушения микроциркуляции в тканях.

В разговоре с корреспондентом портала Teleprogramma.pro врач высшей категории Раиса Касилина пояснила, что если пациент не может дышать самостоятельно, а врачи при этом говорят о полиорганной недостаточности, то, скорее всего, началась третья стадия ее патологического процесса.

«Она характеризуется тем, что организм больше не может поддерживать механизм саморегуляции – так называемый гомеостаз. То есть Настя сама себя спасти уже не может. Если говорить совсем просто — у мозга не хватает мощностей управлять органами. Видимо, поражен гипоталамус, который отвечает за работу желез внутренней секреции, и потому в организме наступает сбой всех систем. Отказывает печень, почки, из-за этого наступает сильнейшая интоксикация», — рассказала врач.

Она отметила, что в отделениях интенсивной терапии и реанимации от полиорганной недостаточности умирают чаще всего – до 80% летальных исходов приходится именно на каскадный отказ органов.

«Хотелось бы, конечно, чтобы Настя выкарабкалась – бороться она будет долго: молодая, сердце сильное, долго не даст умереть. Но если картина такова, как я ее вижу, то остается надеяться только на Бога», – сказала врач.

Напомним, звезда сериала «Моя прекрасная няня» в ноябре прошлого года родила своему мужу Петру Чернышеву дочь Милу. Через несколько месяцев после этого события актриса перестала появляться на публике, а в прессе появилась информация, что у Заворотнюк рак мозга. От этого же недуга четыре года назад умерла певица Жанна Фриске, которая незадолго до этого тоже стала матерью. В окружении актрисы не комментируют ее состояние, однако СМИ сообщают об ухудшении самочувствия Анастасии.