Согдиана: «Я отказалась от молока, сладкого, мучного и сбросила 14 кг»

Здравствуйте, читатели Teleprogramma.pro! Как вы уже знаете, я стала мамой в третий раз. И меня сейчас поймут те, кто уже прошел через это хотя бы однажды. Растяжки, «валик» на животе, который спрятать можно только под утягивающий бандаж, мягкие руки, сутулость…

Смотришь в зеркало и глаза на мокром месте. Хочется подойти и увидеть себя прежней, подтянутой и спортивной. Но, к сожалению, не бывает все так просто, по щелчку пальцев. Хотя после первой и второй беременностей, я быстро вернулась в прежнюю форму…

Сейчас я сбросила уже 14 из 19 килограмм, набранных во время беременности. А следом еще и подтянуть мышечный тургор предстоит! В целом, для жизни сейчас у меня все прекрасно, но я – артист: сцена, телевидение, все это требует идеальности. Поэтому я продолжаю процесс!

Девочки, женщины, не совершайте ошибок. Не бегите через неделю в спортзал, нельзя этого делать! Первые полгода о тяжелых силовых нагрузках с весом можете забыть. Дайте организму восстановиться, органам необходимо встать на место, иначе можно навредить и не добиться желаемого… Начинайте с легкой разминки и прогулок на свежем воздухе (как раз с малышом).

Лично мне прийти в форму помогают шесть пунктов, которых я строго придерживаюсь.

Терпение, терпение и еще раз терпение.

Конечно все индивидуально, кто-то одарен прекрасной генетикой и за несколько месяцев приходит в форму, кому-то нужны годы. Наберитесь терпения и действуйте!

Правильное питание — это уже огромный шаг к телу своей мечты. Не в коем случае нельзя опускаться ниже 1700 ккал в день, особенно если вы кормите грудью. Ешьте маленькими порциями, 3-4 раза в день и максимально разнообразно. Всегда под рукой держите полезные перекусы, чтобы не сорваться: яблоки, орешки, сухофрукты, морковные палочки. Я отказалась от молока, сладкого, мучного, гарниров.

Распишу свое дневное питание, чтобы было более понятно.

Утром: творог, чай или кофе (сладкий), чтобы голова соображала.

Обед: рыба или мясо без гарнира или легкий суп.

Ужин: сырые овощи или вареные на пару/на гриле.

После 20.00 стараюсь не есть.

Физические нагрузки.

Проконсультируйтесь со своим лечащим врачом, когда можно будет начинать заниматься спортом. Но для начала больше ходите, гуляйте и делайте лёгкую гимнастику или зарядку по утрам.

Не забывайте про водный баланс. Обязательно носите с собой бутылку с питьевой водой без газа. Так вы не только обезопасите свой организм от обезвоживания, но и ускорите метаболизм. Сон! Я понимаю, что молодым мамочкам крайне тяжело поспать полноценно 8 часов, но старайтесь досыпать днем вместе с малышом. Ведь недосып приводит к набору веса, от которого мы так хотим избавиться. Увлажняйте кожу и делайте массаж. После родов тело требует особого внимания к себе. Для начала можете делать массаж сухой щеткой, скрабирование и увлажнять кожу маслами. Например, оливковое масло- отличное и доступное средство.

И, конечно же, у вас должен быть позитивный настрой и хорошее настроение. Не утопайте в домашней рутине, просите о помощи родных. В этом нет ничего постыдного. Наоборот, позволяйте себе отвлечься и заняться любимым делом или просто на часик сходить туда, куда хочется, а не туда, куда надо.