На какие симптомы надо обратить внимание, чтобы не повторить судьбу Фриске и Заворотнюк

Глиобластома. Мало кто не слышал это страшное слово в связи с бедой, настигшей семью Анастасии Заворотнюк. У актрисы могло бы быть немного больше времени на борьбу с болезнью, но, увы, она слишком поздно обратилась за помощью.

Любая опухоль мозга опасна. И неважно: злокачественная она или доброкачественная. В черепной коробке не так много места, так что даже самая безобидная разновидность опухоли в конце концов, разрастаясь, начнет давить на мозг и вызывать нарушения в его работе.

120 разновидностей опухолей головного мозга

Некоторые поддаются лечению, некоторые нет. Какие-то имеют четкие границы, а какие-то приходится удалять с близлежащими тканями, потому что не видно, насколько опухоль в них проросла. Какие-то растут годами, а какие-то убивают стремительно.

Глиобластома – один из самых агрессивных видов рака. И, к сожалению, один из самых распространенных его видов. Как правило, обнаружение глиобластомы означает смертный приговор. И раннее обнаружение опухоли дает возможность притормозить ее стремительное развитие.

Почему образуется опухоль?

Точно на этот вопрос никто не ответит. Происходит ошибка деления клеток, и произойти она может в любое время и при стечении любых обстоятельств. Застраховаться от этого невозможно, да и с наследственностью это не связано.

Единственное, что можно сделать, чтобы беда не застала нас врасплох – это не игнорировать «звоночки», которыми организм оповещает о том, что внутри не все в порядке.

5 симптомов, которые нельзя игнорировать

Нижеперечисленные признаки можно найти в Большой медицинской энциклопедии (стр. 565, раздел «Головной мозг», смотреть пункт «Опухоли» — Прим. Ред.)

Повышенное внутричерепное давление

Чаще всего именно этот симптом является самым «говорящим». Проявляется он в виде частых головных болей, которые сопровождаются тошнотой и рвотой. Иногда боль будто бы сосредоточена в одном месте – чаще всего там и будет обнаружена опухоль, если она есть. Такие боли не снимаются таблетками.

Не стоит бить тревогу при первой же головной боли, чаще всего она имеет другие причины. Но если боль постоянная или повторяющаяся, если кроме нее есть еще какие-нибудь симптомы из тех, что мы приведем ниже, то это уже повод для беспокойства.

Повышенная слабость

Если вы вдруг начали терять равновесие, запинаться на ровном месте или заметили, что одна половина тела слушается хуже другой – не медлите с обследованием. Проблемы с координацией – один из симптомов опухоли. Со слабостью и тошнотой долгое время боролась Анастасия Заворотнюк. Актриса и подумать не могла, о чем сигнализируют эти симптомы.

Проблемы со зрением

Так называемый зрительный тракт проходит от глаза к задней части коры головного мозга. Поэтому где бы ни образовалась опухоль, она, скорее всего, со временем затронет волокна, проводящие зрительные импульсы.

Это значит, что может наблюдаться размытость или раздвоение картинки, ухудшение зрения, повышение светочувствительности, образование «слепых пятен», странные движения глазного яблока или его остановка.

Если на фоне описанных проблем вас беспокоит что-то еще – не стесняйтесь рассказать об этом офтальмологу. В совокупности симптомы могут показать не на проблему с глазами, а проблему с онкологией.

Судороги или припадки, похожие на эпилепсию

Любая потеря сознания или контроля над телом – незамедлительный повод обратиться к врачам. И уж конечно, нужно выяснить, почему ваш организм вдруг выключается. Чаще всего причиной судорог или обмороков далеко не всегда является рак, но и сами по себе эти симптомы опасны. Так что лучше знать о причинах, чтобы иметь возможность их устранить на ранней стадии, если это возможно.

Странное или неадекватное поведение

Этот симптом чаще всего сам больной не замечает. Здесь понадобится внимание близких. Чаще всего окружающие видят, что у человека испортился характер и обосновывают это сложившимися обстоятельствами. Тем не менее повышенная раздражительность и непонятная агрессия, вкупе с другими проявлениями из этого списка, может быть одним из симптомов рака.

Могут так же наблюдаться провалы в памяти или дезориентация в знакомом пространстве, забывчивость, рассеянность и неспособность к концентрации.

Что бы ни происходило с вашим организмом, помните: чем раньше вы обратитесь к специалистам и выясните причины тревожащих вас симптомов, тем больше шансов на благоприятный исход.

Увы, Анастасия Заворотнюк обратилась поздно

Актриса, любимица публики, слишком долго списывала симптомы на усталость и стресс. Потому и упустила время, которое можно было пустить на лечение.

Если вы хотите избежать внезапных диагнозов на стадии, когда уже невозможно ничего поправить, то стоит один раз в год проходить полное обследование организма. В любом случае, это обойдется дешевле, чем дорогостоящее лечение или оперативное вмешательство.