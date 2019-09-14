Личная жизнь Анастасии Заворотнюк: четыре громких романа и искреннее счастье

Молодая, красивая, успешная – она не могла не привлекать внимания таких же успешных мужчин. Кто же они – рискнувшие сблизиться с сильной и независимой Анастасией?

Однажды в театре «Табакерка» во время празднования дня рождения Евгения Миронова случилась неприятная история. Один из гостей хватил лишку и решил, что Анастасия Заворотнюк станет украшением его личного вечера.

Олаф Шварцкопф – немецкий предприниматель

Но не тут-то было: актриса начала сопротивляться. Подвыпивший мужчина попытался применить силу, но в этот момент в костюмерную вошли двое мужчин. Одним из них был немецкий предприниматель Олаф Шварцкопф. Он немедленно вмешался в ситуацию, честь женщины была спасена, а спаситель тут же влюбился.

Прагматичный немец не стал тянуть. Не прошло и пяти дней, как он сделал Насте предложение. Решительность и напористость понравились Анастасии, и она позволила себя уговорить. Заворотнюк было 23 года, когда она уехала к мужу в Германию.

Но что-то пошло не так и уже через год Настя сбежала домой. Кто-то говорил о ностальгии, кто-то об актерской невостребованности, а иные поговаривали о том, что немецкий мушкетер позволил себе поднимать руку на жену. Как бы там ни было, а Настя уже через год снова была свободна от брачных уз и оставалась немецкой фрау только по бумагам.

Дмитрий Стрюков – бизнесмен

В 1995 в предпраздничной новогодней суете Анастасия ловила попутку. Молодой человек, сидевший за рулем, денег с актрисы не взял, но с благодарностью принял приглашение на спектакль с Анастасией. Настя приглашала его и его жену, но Дмитрий пришел без спутницы.

Как оказалось впоследствии, его брак к тому времени фактически превратился в руины, но мужчина никак не мог решиться на развод. Появление Насти в его жизни позволило сделать этот решительный шаг.

И снова предложение состоялось на четвертый день. И снова жизнь за границей. Только теперь еще дальше: в США. Уезжали уже с маленькой дочкой Аней. Настя жила на две страны. В США Настя занималась недвижимостью, а реализовывать творческий потенциал ездила в Россию.

В 2000 году родился долгожданный сын, Майк. Но американской мечты не получилось – к 2006 году супруги разочаровались друг в друге и отношения в семье ухудшились.

Сергей Жигунов – актер, продюсер, режиссер

А потом были съемки в суперпопулярном шоу «Моя прекрасная няня». Вся страна гудела о том, что красавица-няня увела из семьи повзрослевшего гардемарина. Но и сама тогда ушла из семьи ради Сергея Жигунова.

Бывший муж Дмитрий Стрюков пытался сохранить лицо, говоря, что отношения Жигунова и Анастасии были придуманы и развивались ради пиара, но Жигунов опроверг это, отвечая на вопросы в программе Дмитрия Гордона. Все у них было по-настоящему.

Вот только настоящее это долго не продлилось: уже через каких-то два года бурная страсть переросла в бурный скандал и пара рассталась.

После расставания Жигунов долго отмалчивался, но потом все же высказался, пытаясь расставить все точки над «и». В одном из интервью Жигунов вспомнил, о чем его в свое время предупреждал Дмитрий Стрюков, брошенный муж. Теперь уже Сергей оказался в той же роли. Правда, ему удалось наладить отношения с Верой Новиковой — своей бывшей женой, которую оставил ради Насти.

Петр Чернышев – фигурист

Настяв 2008 году была приглашена в ледовое шоу в качестве ведущей. А на льду в паре с Юлией Ковальчук катался симпатичный фигурист. Вроде бы и некогда было обращать внимание на что-то кроме работы. Но молодые люди неожиданно стали парой.

Их яркий роман перерос в брак. Ради Насти Петр оставил жену, а Настя бросила Сергея Жигунова. Жигунов. Оскорбленный Жигунов даже однажды обвинил Чернышева в нетрадиционной ориентации, а сам брак фигуриста с Анастасией назвал пиаром.

Тем не менее, союз Заворотнюк и Чернышева оказался прочен. Мало того, ради любимого человека актриса пошла на рискованный шаг: поздние роды. Дети от Дмитрия Стрюкова уже выросли и разлетелись, а Насте с мужем хотелось полноценной семьи.

Благодаря медицине с помощью ЭКО в октябре 2018 года Анастасия родила дочь Милу. Пара была совершенно счастлива, но как гром среди ясного неба прозвучал диагноз: глиобластома. Всего два-три человека из 100 000 заболевают этой болезнью. В их число попала и Настя.

Конечно, она все знала и понимала. В наше время врачи не скрывают от онкобольных ни их болезнь, ни возможные последствия. Настя боролась за жизнь как могла и сколько могла. Но пришло время, когда врачи отказались от дальнейших попыток продлить ее жизнь. Оставалось только ждать неизбежного.

Все это время рядом с Настей был ее любимый человек, может быть тот, ради которого и нужны были все эти прошлые расставания. Настя будто знала, что ей отмерено мало времени и старалась найти того единственного, с кем она будет по-настоящему счастлива.

Что же, надеемся, она все-таки обрела то самое счастье, за которым так отчаянно гналась всю свою жизнь.