Онколог о возможном раке мозга Заворотнюк: «Операция может облегчить ей состояние»

Вот уже больше суток любимица миллионов находится между жизнью и смертью.

И если до этого все было на уровне слухов, то сейчас известно наверняка: Анастасия Заворотнюк в коме и частично парализована из-за онкологического заболевания мозга.

С нашими вопросами мы пришли к врачу-онкологу Галактионову Сергею Ивановичу. О проблеме рака оперирующий онколог знает не понаслышке – через его руки прошли тысячи пациентов. Мы спросили у него, насколько опасна глиобластома, поразившая мозг Анастасии Заворотнюк.

Врач ответил, что если подтверждена глиобластома, то, к сожалению, не приходится ждать полного выздоровления. Любое лечение при таком диагнозе – только лишь паллиативное, то есть устраняющее симптомы. А причину, как ни старайся, убить невозможно.

— Есть предположение, что причиной запуска глиобластомы может стать алкоголь?

— Нет, это только предположение — медицина ничего не может сказать наверняка. Существует множество исследований, где исключают тот или иной фактор возникновения заболевания, но все они зыбки и недостаточно монументальны. Нет большой статистики.

То есть в случае с глиобластомой можно утверждать, что «глиобластома и то-то не связаны между собой». Или «замечена связь между глиобластомой и тем-то». Но все это – частные случаи или редкие закономерности. А точную или наиболее частую причину возникновения глиобластомы наверняка не может определить никто.

— Если глиобластома неоперабельна: о какой операции у Анастасии может идти речь?

— Нужно видеть снимки, знать историю болезни, видеть результаты анализов и тестов. Так что мы с вами можем только лишь предполагать то, что происходит в реанимационной палате Насти.

Скорей всего, планировавшаяся операция напрямую с опухолью не связана – слишком велик риск. Но насколько я знаю, там отек мозга? Операция, к которой с ночи готовили Анастасию Заворотнюк, может иметь своей целью только лишь облегчить состояние больной.

— Но если не иссечение опухоли, то зачем операция?

— Скорее всего, это должна была быть процедура, с помощью которой отводится скапливающаяся жидкость. Эта процедура отлично отработана, но в случае с Анастасией все осложнено предыдущим лечением от рака.

Химиотерапия в комплексе с лучевой терапией практически убивают иммунитет больного с тем, чтобы последующее воздействие разрушающего или угнетающего клетки противоопухолевого препарата не было атаковано иммунной системой.

В таком состоянии больного любое оперативное вмешательство становится крайне опасным. Сейчас перед хирургами клиники, где лежит Заворотнюк, стоит сложнейшая задача. Им предстоит решить, что нанесет меньший ущерб: вмешательство или невмешательство. И я сейчас очень сочувствую не только Насте, но и ее врачам. На них сейчас огромнейшая нагрузка.