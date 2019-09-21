«Автокресло спасло жизнь моему ребенку»: звезды рассуждают о том, как надо возить детей в машинах

И почему ни в коем случае нельзя пренебрегать правилами.

Юлия Костюшкина, телеведущая: «XXI век на дворе, а я словно жила в прошлом»

Как вы возите своих детей в машине?

— Только в креслах! К Богдану сейчас уже это не имеет отношения, ему 12 лет, но где-то с года он всегда ездил в кресле, а Мирон — с рождения.

Приходилось в вопросе «пристегиваться или нет» сталкиваться с сопротивлением или непониманием, например, со стороны старшего поколения?

— Со стороны старшего поколения — нет. А вот я сама не понимала значимости кресла. Богдан родился в 2006 году. Вроде XXI век на дворе, но ты все равно словно живешь в прошлом. Я не понимала, как можно грудничков перевозить не на руках? К счастью, когда я все осознала, Богдана не пришлось уговаривать ездить в кресле. А Мирон в свои 3 года сам обязательно спрашивает перед поездкой: «Мам, а где мое кресло?»

Был ли у вас опыт дальних поездок с детьми на машине на море, в другую страну?

— Максимальная поездка составляла 4 — 5 часов, и то это с Мироном, но он нормально все выдержал, все было в порядке.

Ездят ли ваши дети на организованные школьные экскурсии на автобусах?

— У нас в семье школьник пока только один — это Богдан. Да, он ездит на экскурсии, и, конечно, я знаю о правилах перевозок детей. У нас хорошая школа, которая самостоятельно контролирует все эти моменты.

Тутта Ларсен, телеведущая: «Если пристегиваешься, для южных таксистов ты — лох»

Как вы возите своих детей в машине?

— Всегда в автокресле — с первых дней жизни. Недавно я съездила в Норвегию по приглашению бренда Besafe, который как раз производит детские кресла, и меня потрясла их статистика. У них в 2017 году на дороге не погибло ни одного ребенка! И они считают, что все это потому, что норвежцы перевозят детей в креслах, которые располагаются против движения. В случае удара, если ребенок сидит лицом к направлению движения, у него больше шансов повредить позвоночник, чем если он едет спиной.

Что касается моих детей, то Лука взрослый, Марфе рост позволяет ездить со штатным автомобильным ремнем, хотя она пока ездит в кресле. А младший Ваня — только в кресле. Иногда я вспоминаю свое детство, когда мы ездили без кресел, иногда непристегнутые, могли вообще стоять посреди машины между папиным и маминым сиденьями. И мне кажется, это чудо, что мы все уцелели и выжили.

Приходилось в вопросе «пристегиваться или нет» сталкиваться с сопротивлением или непониманием, например, со стороны старшего поколения?

— В моей семье такого нет, но я сталкивалась с таксистами в Краснодарском крае или в Сочи, у них до сих пор пристегиваться считается каким-то излишеством. Если пристегиваешься, ты — лох. Часто вижу, что там детей возят без удерживающих устройств и позволяют им ползать по всей машине. Честно говоря, волосы дыбом! К сожалению, я стала свидетелем трагедии, которая произошла в храме, прихожанкой которого я являюсь. Там отпевали младенца, которого везли на руках. Из-за совершенно незначительной аварии ребенок вылетел из рук матери, ударился головой и погиб. Поэтому я всегда настаиваю на том, чтобы дети в автомобиле были пристегнуты.

Был ли у вас опыт дальних поездок с детьми на машине на море, в другую страну?

— Последние три года мы каждый год ездим из Москвы в Сочи на автомобиле, и мои дети прекрасно переносят дальние поездки. У нас очень комфортный большой автомобиль Mercedes W-класса, можно сказать, дом на колесах.

Ездят ли ваши дети на организованные школьные экскурсии на автобусах?

— Да, конечно, и я знаю правила на сей счет. У нас только сертифицированные перевозчики, дети всегда пристегнуты, ездят они в сопровождении взрослых. Никогда не отправлю своего ребенка в дорогу с кем-то и куда-то, не убедившись в безопасности.

Ирина Муромцева, телеведущая: «Удар был ощутимый, но дочь не пострадала»

Как вы возите своих детей в машине?

— Обе мои дочки, пока не выросли, ездили в детских креслах. Однажды эта привычка практически спасла жизнь старшей дочери. В нашу машину на всей скорости въехала другая. Удар был ощутимый! Причем именно в ту сторону, где сидела дочь. К счастью, она была в автокресле и пристегнута. Конечно, испугалась, но никаких серьезных повреждений не получила. У меня и до этого не было сомнений в значимости кресла, а после такого случая — тем более. Знаю, некоторые пренебрегают креслами, просто пристегивают детей ремнями, ставят какие-то заглушки… Это неправильно.

Приходилось в вопросе «пристегиваться или нет» сталкиваться с сопротивлением или непониманием, например, со стороны старшего поколения?

— Нет, у нас так заведено, что старшее поколение прислушивается к нам. Даже если есть свое мнение, то его держат при себе. Мне кажется, если приводить доводы, аргументы, то любой здравомыслящий человек прислушается.

У нас есть соседи — муж и жена, им по 92 года. И вот до последнего момента он сам водил машину, они оба всегда были пристегнуты. Такие вещи не зависят от возраста, это определенная культура.

Был ли у вас опыт дальних поездок с детьми на машине на море, в другую страну?

— Наша самая длинная дистанция — в Нижний Новгород, где живут родители мужа. В этом году мы в Португалии брали машину напрокат и ездили по стране. И дочка сама всегда пристегивалась.

Ездят ли ваши дети на организованные школьные экскурсии на автобусах?

— У нас пока такого опыта не было. Но я знаю, что автобусы должны быть оснащены ремнями, чтобы дети пристегивались и не ходили по салону. Если в будущем экскурсии случатся, я хочу, чтобы взрослый, который организует путешествие, отнесся к этому ответственно.

Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».