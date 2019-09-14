Юдашкин, Корчевников и другие звезды, которые доблестно борются с раком

Онкология – бич нашего времени. Бич, но уже далеко не всегда приговор. Все чаще можно слышать о том, что этого безжалостного убийцу удалось преодолеть.

Никто не любит говорить о своих болезнях, особенно, публичные люди. Но правда об их здоровье все равно выплывает наружу, и тогда о любимых артистах переживают тысячи людей. На фоне слухов о том, что у актрисы Анастасии Заворотнюк опухоль, мы решили вспомнить и других знаменитостей, вступивших в схватку с этим недугом.

Молодой телеведущий Борис Корчевников – рак слухового нерва

Сегодня Борис работает, как обычно. Вот только в ухе у него наушник. И это не «суфлер», а обычный слуховой аппарат. К таким последствиям привел рак слухового нерва. Артист пережил трепанацию черепа, о чем до сих пор вспоминает с содроганием.

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«Я не слышу вас, я не слышу вас в телефоне! Пришлите мне вопросы в текстовом формате и я с удовольствием на них отвечу» — сказал Борис, когда мы до него созвонились. Сейчас Борис говорит, что полностью здоров, но поклонники заметили, что ведущий очень сильно поправился.

Зрители забили тревогу: ведь во время борьбы с раком колют преднизолон, а он вызывает эффект одутловатости и способствует прибавке веса. Но Борис успокоил поклонников, сказав, что он и правда болел, но это был не рак и теперь все хорошо.

Звезда телесериала «Воронины» Борис Клюев – рак легких

Борис Клюев не любит, когда вмешиваются в его личное пространство. Но избежать интереса папарацци не удалось и в СМИ просочилась информация о том, что Клюев болен раком.

Весной 2018 года актер прошел лечение, а потом и реабилитацию после курса химиотерапии. Болезнь удалось не то, чтобы совсем убить, но надолго отодвинуть, вернув артисту возможность полноценно жить и работать. Тогда был снят последний сезон «Ворониных». Уж не потому ли он стал последним?..

Звезда гидрометцентра Александр Беляев – рак легких

Наверное, Александр – единственный ведущий программы о прогнозе погоды, которого зрители не хотели бы убить за промахи в предсказаниях. Его доверительная манера вести передачу не раздражает, а дети, для которых он пускался в кругосветное путешествие с Хрюшей, не отлипают от экранов.

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Александр живет с диагнозом «рак легких» вот уже с 2011 года. В 2017 он чуть не умер, но врачи сумели не только его спасти, но и загнали болезнь на стадию ремиссии. А вот жена Александра Вадимовича Нина не смогла справиться с недугом и умерла от лейкемии в том же 2017 году.

Валентин Юдашкин — рак

Его работы представлены в Лувре и Калифорнийском музе моды, его парадную форму носит российская армия, а платья на моделях изящны и не режут глаз неискушенного зрителя.

Валентин скрывал ото всех свою болезнь – о ней знали только близкие. Но от поклонников все равно ничего не скроешь. Тем более слишком уж сильно похудел кутюрье. И вдобавок внимательные почитатели не увидели его на модном показе в Париже, куда не поехать просто так Юдашкин не мог.

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В одном из выпусков «Пусть говорят» тогда еще живой Иосиф Кобзон рассказал, что у Валентина не все так хорошо, как всем бы хотелось: рак дал метастазы. Из-за этого Юдашкин потерял почку, ему вырезали часть легкого и избавили от раковых образований желудок. Сейчас кутюрье говорит, что болезнь отступила, но выглядит при этом не очень.

Юрий Николаев – рак кишечника и не только

С приходом двухтысячных Юрию Николаеву диагностировали рак кишечника. Онкообразования удавалось удалить, наступало время ремиссии, но спустя время болезнь возвращалась. Было несколько операций и каждый раз казалось, что рак побежден.

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Но в 2017 году в ходе очередного планового обследования была найдена новая опухоль – теперь уже в совершенно другом месте. Сдаваться знаменитый телеведущий не собирается и борется не только с заболеванием, но и с негативным настроем.

Татьяна Бронзова – актриса и жена Бориса Щербакова

Уже тринадцать лет борется с раком семья Щербаковых-Бронзовых. Эта пара – одна из самых крепких в российском кинематографе: супруги вместе вот уже больше 45 лет.

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Она прощала ему измены, а он теперь готов сделать все, чтобы только она как можно дольше оставалась рядом. Бронзовой повезло: опухоль удалось удалить без следа – она не успела дать метастазов. Но, как говорит она сама: «Рак есть рак» и не обманывается насчет безопасного будущего и полной победы над болезнью.

Онкология пока не вернулась, но страх этого возвращения так велик, что актриса теперь живет под постоянным мониторингом своего здоровья.

Лама Сафонова – рак матки

Лама не прячется. Мало того, она превратила свою болезнь в способ привлечения внимания к проблеме онкологии. Три года назад у нее обнаружили рак матки. Несмотря на проведенную операцию и несколько курсов химиотерапии, девушка ведет полноценную жизнь, не оставляя мечты о материнстве.

Хоть у нее и ампутировали матку, но перед операцией Лама отправила в заморозку несколько своих яйцеклеток в надежде, что когда-нибудь кто-то выносит для нее ребенка. В передаче Бориса Корчевникова «Прямой эфир» певица во всеуслышание рассказала о диагнозе и попросила помощи в оплате лечения.

Светлана Крючкова – рак легких, ремиссия

Кто же не помнит щебетуху миссис Берримор из «Шерлока Холмса»? Или влюбленную в трогательного учителя Нелли Ледневу? А принципиальная мадемуазель Куку, рьяно оберегающая репутацию романтичного героя Игоря Костолевского?

Светлана уже несколько лет побеждает в битве с раком легких. Правда, для этого ей пришлось выложить в Германии кругленькую сумму, но все получилось. И если сегодня и есть риск, что рак вернется, то пока у Светланы наблюдается стойкая ремиссия.

Рак может прийти в любую семью: к бедным или богатым. Рак может настигнуть курильщика и сторонника ЗОЖ. Мясоеда и вегетарианца. Ребенка и старика. Рак не разбирает человеческих ценностей и не учитывает заслуг. Никто не знает, что становится причиной его появления – тем он и страшен: неизвестно что, подкравшееся неизвестно откуда.

А есть ли у вас в окружении люди, которые смогли победить рак?