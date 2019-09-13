Онкогинеколог о Заворотнюк: «Опухоль и ЭКО, скорее всего, не связаны»

Портал Teleprogramma.pro поговорил с врачом, чтобы выяснить, могла ли процедура ЭКО спровоцировать у актрисы онкологическое заболевание.

Волнуясь о судьбе актрисы Анастасии Заворотнюк, которая, по сведениям СМИ, находится в реанимации с отеком мозга, журналист портала Teleprogramma.pro поговорила с врачом онкогинекологом Евгением Кузнецовым.

Евгений Николаевич отметил, что сейчас невозможно сказать точно, есть ли связь между процедурой ЭКО и развитием рака мозга — нет никаких исследований на этот счет. Те, кто категорически утверждает, что такая связь есть, равно, как и те, кто отрицает такую обязательную взаимосвязь — заведомо ошибаются. Врач считает, что беременность Анастасии Заворотнюк и ее заболевание, скорее всего, не связаны.

«Ну, во-первых, нет официального подтверждения ее диагноза. А во-вторых, когда женщина приходит для прохождения процедуры ЭКО, ее подвергают полному обследованию. И если где-нибудь находятся малейшие проявления рака, об этом обязательно сообщают. Ведь гормональный всплеск при беременности и полная перестройка организма могут стимулировать раковые клетки к размножению», — рассказал специалист.

По мнению врача, если бы у Анастасии в момент проведения процедуры ЭКО где-то были раковые клетки, их бы обнаружили и, скорее всего, сумели бы отговорить ее от беременности.

«Так что здесь, скорее всего, сыграла роль генетика или простое стечение обстоятельств: рак возник, как он возникает у других женщин и мужчин», — подчеркнул Кузнецов.

Мы напомнили Евгению Николаевичу об инциденте с Жанной Фриске, которая умерла при таких же обстоятельствах и спросили, стоит ли опасаться за Анастасию.

«Послушайте… Но ведь Дмитрий Хворостовский не прибегал к процедуре ЭКО? Да и Михаил Задорнов тоже. Тем не менее, у них тоже, как и у Жанны Фриске, была мультиформная глиома – она же глиобластома. Тяжело определяется, долго лечится, прогнозы часто неутешительные, хоть перспектива выздоровления имеется. Лечение очень дорогое, но чудеса иногда случаются», — ответил врач.

Мы поинтересовались, как долго живут пациенты с таким диагнозом.

«Совершенно непредсказуемая вещь… Валерий Золотухин, кстати, тоже умер от рака мозга, сгорел очень быстро. Буквально пара месяцев, кома, смерть. Глиобластома очень агрессивна, пациенты обычно живут с ней от полугода до года. Фриске боролась дольше – были финансы и возможности покупать дорогие препараты. Но есть случаи, когда обнаруженная опухоль мозга никак себя не проявляет годами. Она просто есть и все. Но в момент стресса или гормональной перестройки (подростковый гормональный бум, беременность, климакс или период угасания мужской половой функции) опухоль начинает стремительно расти. Повторюсь: если бы такая опухоль или хотя бы предрасположенность к раку были найдены — Анастасию бы предупредили», — пояснил Кузнецов.

В финале разговора Евгений Николаевич подчеркнул:

«Скажу только вот что: наши американские коллеги в медицине живут, что называется, «на опережение». Их карьера напрямую связана с изобретением и разработкой новых методов и способов лечения. Если бы кто-то исследовал этот вопрос (связь ЭКО и рака. — Прим. ред.), то американское медицинское сообщество уже разразилось бы кучей статей по нему. Пока я не видел в медицинских изданиях ничего подобного».

Онкогинеколог также отметил, что в момент прохождения ЭКО врачи просто не могли не заметить опухоль у Анастасии. Но болезнь могла развиться позже, уже после беременности, а не вследствие ее. Подобные новообразования находят обычно уже тогда, когда поздно с ними бороться…

Коллектив портала Teleprogramma.pro изо всех сил надеется на благополучный исход всей этой истории и желает Анастасии скорейшего возвращения к любящему ее зрителю.