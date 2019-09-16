Звездные истории Как Микки Рурк из красавца превратился в страшилище
Звездные истории

Как Микки Рурк из красавца превратился в страшилище

Екатерина Нестеренко Ольга Моисеева

16 сентября, в день рождения голливудского актера Микки Рурка, портал Teleprogramma.pro решил оценить его внешний вид с пластическим хирургом.

Да, конечно, возраст неумолимо добавляет всем нам морщины, искажая черты и похищая былую привлекательность. Но в случае с Микки Рурком виноват не столько возраст (согласитесь, многие мужчины, достигнув 60 лет, становятся только красивее), сколько безудержное увлечение актера пластической хирургией.

Неудачные вмешательства привели к тому, что от былой красоты Микки не осталось и следа. Он стал напоминать чудовище – одутловатое, опухшее лицо, искаженные черты, деформированные уши и нос…

Пластический хирург: «У него выполнено очень много пластических операций»

Кадр из фильма «Бойцовая рыбка», 1983 г.
Кадр из фильма «Бойцовая рыбка», 1983 г.

Мы спросили у специалиста – действительно ли можно определить по фотографиям, что лицо Рурка многократно подвергалось хирургическому вмешательству?

Олег Бадак, пластический хирург клиники Frau Klinik, взглянув на снимки звезды, ответил:

«У него выполнено очень много пластических операций. В том числе – около 3 фейслифтингов, 5 операций на носу и блефаропластика. Первые его операции на носу были выполнены после травм, которую он получил в боксерских поединках.

Несколько раз Микки Рурку проводилась операция под названием фейслифтинг (другими словами, подтяжка лица — Прим. ред.). При этом применялись практики, которые мы в своей работе не применяем, так как они разрушают козелок (небольшой хрящевой выступ на внешней части уха — Прим. ред.)  и придают неестественный вид уху».

«Есть нарушения в выполнении методики»

Кадр из фильма «Девять с половиной недель», 1985 г. Микки Рурк прекрасен!
Кадр из фильма «Девять с половиной недель», 1985 г. Микки Рурк прекрасен!

«Почему данные операции оказались нерезультативными и нанесли настолько сильный эстетический урон, — невозможно сказать, — подчеркнул Олег Бадак. — Объективно это может сказать только хирург, который его оперировал. Но очевидно, что есть определенные нарушения в выполнении методики. Нарушены векторы натяжения кожи и распределения мягкотканных элементов лица. Это создало некое подобие маски вместо лица».

Он хотел вернуть молодость…

Кадр из фильма «Убрать Картера», 2000 г. Слегка отяжелевший, со следами разгульной жизни на лице, но все еще привлекательный
Кадр из фильма «Убрать Картера», 2000 г. Слегка отяжелевший, со следами разгульной жизни на лице, но все еще привлекательный

Мы спросили специалиста – действительно ли внешние изменения Рурка свидетельствуют о том, что он пытался не только восстановить лицо после травмы, но и омолодиться с помощью пластической хирургии?

«Операция фейслифтинг как раз и направлена на устранение возрастных изменений лица, — подтвердил хирург, — то есть проводится удаление избытков кожи и перераспределение мягкотканных элементов.

Кадр из фильма «Рестлер», 2008 г. Здесь в Рурке уже трудно узнать того сногсшибательного красавчика…
Кадр из фильма «Рестлер», 2008 г. Здесь в Рурке уже трудно узнать того сногсшибательного красавчика…

Что касается ринопластики, то здесь все ясно: брался ушной хрящ, подкладывался в нос, тем самым заново создавался каркас носа. Все последующие ринопластики были уже эстетическими – ввиду того, что хрящ, по всей видимости, повел себя непредсказуемо и последующие ринопластики пытались это исправить».

Боксерский ринг погубил артиста

Кадр из фильма «13», 2009 г.
Кадр из фильма «13», 2009 г.

В самом деле, долгое время Микки увлекался боксом и частенько выходил на ринг в любительских поединках. Порой приходилось получать довольно чувствительные удары по лицу, после которых внешность актера заметно изменилась.

После почти полусотни проведенных боев результаты Рурка были следующими: множественные переломы носа, раздробленная кость скулы, прокушенный язык, а также переломы руки и ребер, потеря чувствительности пальцев руки, утраченная репродуктивная функция.

Кадр из фильма «Черный ноябрь», 2012 г.
Кадр из фильма «Черный ноябрь», 2012 г.

Первые обращения Микки к пластическим хирургам преследовали одну цель – восстановить поврежденное лицо. Но хирург, которому доверился актер, оказался «коновалом»: мало того, что он не справился с заданием, — он окончательно загубил лицо Рурка.

А после круговой подтяжки, на которую решился Микки в погоне за утраченной молодостью и красотой в начале 2000-х, стало еще хуже. Операции следовали одна за другой: мезотерапия, лифтинг, трансплантация волос… Сломанный нос он попытался восстановить с помощью ринопластики.

Микки Рурк этим летом. Фото
Микки Рурк этим летом. Фото: Инстаграм

Из-за первоначально непрофессионального вмешательства актеру пришлось снова и снова пробовать привести в порядок свое лицо. Но было уже поздно – восстановить прежнюю привлекательную внешность оказалось невозможно.

Последнюю операцию ему сделали в 2015 году. Выглядит бывший красавчик теперь устрашающе. Микки старается как можно реже появляться на публике и признается, что очень страдает из-за произошедших изменений.

А как вы считаете – есть ли у Микки Рурка еще шанс как-то поправить дело? Или следует уже забыть о том, что он когда-то был красавцем, и доживать свои дни таким, каким он стал, смирившись с судьбой?

Олег Бадак, пластический хирург. Фото
Олег Бадак, пластический хирург. Фото: Личный архив
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Микки Рурк

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Как Микки Рурк из красавца превратился в страшилище
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