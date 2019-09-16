Как Микки Рурк из красавца превратился в страшилище

16 сентября, в день рождения голливудского актера Микки Рурка, портал Teleprogramma.pro решил оценить его внешний вид с пластическим хирургом.

Да, конечно, возраст неумолимо добавляет всем нам морщины, искажая черты и похищая былую привлекательность. Но в случае с Микки Рурком виноват не столько возраст (согласитесь, многие мужчины, достигнув 60 лет, становятся только красивее), сколько безудержное увлечение актера пластической хирургией.

Неудачные вмешательства привели к тому, что от былой красоты Микки не осталось и следа. Он стал напоминать чудовище – одутловатое, опухшее лицо, искаженные черты, деформированные уши и нос…

Пластический хирург: «У него выполнено очень много пластических операций»

Мы спросили у специалиста – действительно ли можно определить по фотографиям, что лицо Рурка многократно подвергалось хирургическому вмешательству?

Олег Бадак, пластический хирург клиники Frau Klinik, взглянув на снимки звезды, ответил:

«У него выполнено очень много пластических операций. В том числе – около 3 фейслифтингов, 5 операций на носу и блефаропластика. Первые его операции на носу были выполнены после травм, которую он получил в боксерских поединках.

Несколько раз Микки Рурку проводилась операция под названием фейслифтинг (другими словами, подтяжка лица — Прим. ред.). При этом применялись практики, которые мы в своей работе не применяем, так как они разрушают козелок (небольшой хрящевой выступ на внешней части уха — Прим. ред.) и придают неестественный вид уху».

«Есть нарушения в выполнении методики»

«Почему данные операции оказались нерезультативными и нанесли настолько сильный эстетический урон, — невозможно сказать, — подчеркнул Олег Бадак. — Объективно это может сказать только хирург, который его оперировал. Но очевидно, что есть определенные нарушения в выполнении методики. Нарушены векторы натяжения кожи и распределения мягкотканных элементов лица. Это создало некое подобие маски вместо лица».

Он хотел вернуть молодость…

Мы спросили специалиста – действительно ли внешние изменения Рурка свидетельствуют о том, что он пытался не только восстановить лицо после травмы, но и омолодиться с помощью пластической хирургии?

«Операция фейслифтинг как раз и направлена на устранение возрастных изменений лица, — подтвердил хирург, — то есть проводится удаление избытков кожи и перераспределение мягкотканных элементов.

Что касается ринопластики, то здесь все ясно: брался ушной хрящ, подкладывался в нос, тем самым заново создавался каркас носа. Все последующие ринопластики были уже эстетическими – ввиду того, что хрящ, по всей видимости, повел себя непредсказуемо и последующие ринопластики пытались это исправить».

Боксерский ринг погубил артиста

В самом деле, долгое время Микки увлекался боксом и частенько выходил на ринг в любительских поединках. Порой приходилось получать довольно чувствительные удары по лицу, после которых внешность актера заметно изменилась.

После почти полусотни проведенных боев результаты Рурка были следующими: множественные переломы носа, раздробленная кость скулы, прокушенный язык, а также переломы руки и ребер, потеря чувствительности пальцев руки, утраченная репродуктивная функция.

Первые обращения Микки к пластическим хирургам преследовали одну цель – восстановить поврежденное лицо. Но хирург, которому доверился актер, оказался «коновалом»: мало того, что он не справился с заданием, — он окончательно загубил лицо Рурка.

А после круговой подтяжки, на которую решился Микки в погоне за утраченной молодостью и красотой в начале 2000-х, стало еще хуже. Операции следовали одна за другой: мезотерапия, лифтинг, трансплантация волос… Сломанный нос он попытался восстановить с помощью ринопластики.

Из-за первоначально непрофессионального вмешательства актеру пришлось снова и снова пробовать привести в порядок свое лицо. Но было уже поздно – восстановить прежнюю привлекательную внешность оказалось невозможно.

Последнюю операцию ему сделали в 2015 году. Выглядит бывший красавчик теперь устрашающе. Микки старается как можно реже появляться на публике и признается, что очень страдает из-за произошедших изменений.

А как вы считаете – есть ли у Микки Рурка еще шанс как-то поправить дело? Или следует уже забыть о том, что он когда-то был красавцем, и доживать свои дни таким, каким он стал, смирившись с судьбой?