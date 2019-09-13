Звездные истории

Стас Костюшкин объяснил, почему бросил вторую жену

По словам музыканта, он безумно влюбился.

Стас Костюшкин объяснил, почему бросил вторую жену
Костюшкин влюбился в Юлю и ушел от второй жены/globallookpress.com

Певец Стас Костюшкин в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказал, почему оставил вторую супругу Ольгу. От этого брака родился сын Мартин. Девушка выступала в подтанцовках его группе «Чай вдвоем».

Стас Костюшкин. Фото
Костюшкин расстался со второй женой/globallookpress.com

«Ольга забеременела, и мне пришлось жениться. Она ушла из группы, а я стал набирать новый танцевальный коллектив. Тогда в группу и пришла Юлька. Это была любовь с первого взгляда. Я даже хотел ее уволить, потому что влюблялся. Просто увольнять ее было не за что, поэтому в итоге я этого не сделал», — заявил он.

Костюшкин отметил, что он действительно причинял второй жене боль своими поступками, но ничего не мог с собой поделать. «Она невероятная, потрясающая, но не моя. Потом жена начала получать SMS от недоброжелателей, где говорилось, что я ей изменяю. Мы поговорили с супругой, и она на удивление меня отпустила к другой», — сказал он.

Правда, как отметил артист, в итоге расставание было все же болезненным. Возникали склоки и трения по самым разным вопросам. Зато теперь, с третьей женой, он абсолютно счастлив. В браке родилось двое сыновей.

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Борис КорчевниковОльга костюшкинаПрограмма "Судьба человека"Стас КостюшкинЮлия Клокова

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Стас Костюшкин объяснил, почему бросил вторую жену
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