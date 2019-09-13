Онколог о возможной болезни Заворотнюк: «Беременность может спровоцировать рак мозга»

По мнению врача, актриса очень рисковала, решившись в 47 лет завести ребенка.

В каком состоянии находится сейчас Анастасия Заворотнюк, больна она или нет — на эти вопросы по-прежнему нет точного ответа. Весь день в прессу попадают пугающие сообщения: о реанимации, о коме, о метастазах в мозг. Однако никто из близких по-прежнему не комментирует эти новости, а концертный директор артистки и вовсе уверяет, что недавно общался с ней и никакой реанимации не было.

Тем не менее, в прессе продолжают обсуждать информацию, что у Заворотнюк опухоль, глиобластома, которая могла начать развиваться после того, как в конце прошлого года актриса родила своему мужу Петру Чернышеву дочь Милу. Ведь и гормональная терапия при ЭКО, и сама беременность — это серьезный удар по организму женщины.

«Само по себе ЭКО не является фактором, провоцирующим возникновение опухоли. Оно может лишь увеличить активность уже существующего опухолевого процесса», — отметил в беседе с корреспондентом Teleprogramma.pro главный онколог Европейской клиники Андрей Пылев.

Напомним, что через полгода после рождения Милы Анастасия и ее муж, пятикратный чемпион США Пётр Чернышёв, впервые показали малышку всей стране и рассказали историю её рождения. На протяжении долгих 10 лет пара мечтала о ребенке, но у них ничего не получалось. И вот, наконец, когда обоим было уже по 47 лет, они решились на ЭКО.

«Мы понимали все сложные моменты и какие-то риски… Это было непросто, но это был наш осознанный шаг», — рассказал Петр в передаче Сергея Майорова на НТВ.

Возможно, в тот момент они оба были уверенны, что все опасности уже позади, но они очень сильно ошибались. Если у Заворотнюк действительно рак мозга, именно беременность могла стать причиной его развития, считает врач-нейрохирург, доктор медицинских наук, профессор и руководитель отделения нейрохирургии № 2 НКЦ ОАО РЖД Геннадий Чмутин.

«Действительно, гормональная перестройка во время беременности увеличивает риск развития злокачественных опухолей головного мозга, имеется четкая взаимосвязь развития опухолей мозга в послеродовом периоде — чем старше женщина, тем выше риск онкологического заболевания», — заявил Чмутин нашему порталу.

Какие могут быть прогнозы?

Если новости о 4-й стадии рака правдивы, всё может закончиться очень скоро, считают врачи.

«Глиобластома, если у Анастасии действительно она, — достаточно агрессивная опухоль, и прогнозы при таком диагнозе не самые благоприятные. Существующая статистика говорит о том, что очень маленький процент пациентов переживает пятилетний рубеж», — сказал онколог Андрей Пылев.

Рак на этой стадии называют метастатическим, так как метастазы на этом этапе появляются в различных частях тела. Лечению они практически не поддаются, и врачи могут лишь оттягивать неизбежное.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Анастасию доставили в реанимацию на вертолете, она была уже без сознания и у нее плохо прощупывался пульс. Оказалось, что опухоль, глиобластома, которая поразила любимую телевизионную «няню» постсоветского пространства, дала метастазы и это означает четвертую, последнюю и невозвратную, стадию рака.

Напомним, что этот же тип рака стал причиной смерти певицы Жанны Фриске в июне 2015 года. Жанне было почти 40 лет, когда у нее и ее возлюбленного, Дмитрия Шепелева, родился сын Платон. И он был совсем маленьким, когда злая судьба забрала у него маму.