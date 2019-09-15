Звездные истории Фейки недели: у Киркорова «заблокировали» счета, а Лазарев «разбился» в ДТП
Звездные истории

Фейки недели: у Киркорова «заблокировали» счета, а Лазарев «разбился» в ДТП

Екатерина Нестеренко Ольга Моисеева

Сплетни и слухи – это то топливо, на котором «работает» большинство «желтых» изданий.  

Так уж устроены в массе своей люди – им интереснее узнавать о скандалах со знаменитостями, чем читать классическую литературу.  

Филипп Киркоров – «Заблокированы банковские счета за долги»  

Певец Филипп Киркоров. Фото
Певец Филипп Киркоров. Фото: КП/Веленгурин Владимир

Одна из последних таких «уток» коснулась самого «короля поп-музыки» — Филиппа КиркороваУтром в пятницу, 13-го сентября, новостные сайты  пестрели заголовками – «Арестованы счета Киркорова», «Певец задолжал», «Банковские счета Киркорова заблокированы»…  

Некоторые издания писали о якобы неоплаченных штрафах, а также о том, что Филиппа Бедросовича занесли в «черный список» службы судебных приставов.  

Тем не менее, все эти данные оказались попросту «уткой». Об этом рассказал директор исполнителя, Геннадий РыбакОн опроверг информацию о блокировке счетов. Мы спросили, как он считает – откуда вообще взялась «липовая» информация? 

 

«Опроверг не я, а налоговые органы, — уточнил Геннадий Рыбак. – Кто-то из вашего брата, какой-то журналист, у которого осеннее обострение, запускает лживую информацию. Почему это происходит – у меня нет версий. Просто есть такие агентства, которым не о чем писать и которые все это придумывают. А я обязательно найду того, кто это сделал. Я постараюсь» 

Мы спросили, думает ли Геннадий Рыбак, что распространением лживых слухов о Киркорове занимается один и тот же человек? 

«Да, это происходит уже не в первый раз, такое было дважды или трижды. Я не собираюсь искать его сам – этим займутся правоохранительные органы», — подчеркнул Геннадий.  

Сергей Лазарев  «Разбился в страшной аварии»  

Сергей Лазарев и Филип Киркоров. Фото
Сергей Лазарев и Филипп Киркоров. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Буквально за день до этого развенчивать слухи о «страшном ДТП», в которое он якобы попал, пришлось популярному исполнителю Сергею ЛазаревуПевец опубликовал в своем Instagram видео с опровержением этой «новости».  

Елена Дикевич, директор певца, пояснила  

«Лазарев просто вспомнил случай 5-летней давности». По словам Елены, некоторые излишне рьяные журналисты, услышав краем уха об этом ДТП, поспешили шокировать и удивить публику «горячей новостью». 

Сергей даже подумать не мог, что его рассказ о случае, когда он, уставший после гастролей, уснул за рулем (к счастью, тогда обошлось без аварии, но Сергей после этого решил нанять водителя), произошедшем давным-давно, обрастет такими жуткими подробностями и войдет в топ новостей.  

Татьяна Лазарева и Михаил Шац — «Разводятся!» 

Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Фото
Татьяна Лазарева и Михаил Шац. Фото: КП/Стрижнова Людмила

Разговоры о том, что бывшие участники КВН, популярные артисты и телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Шац, разводятся, нет-нет, да и возникают в среде шоу-бизнеса. Наверное, все дело в том, что супруги проживают в разных странах – Татьяна с младшей дочкой обитает в Испании, а Михаил вместе с двумя старшими детьми живет в России. 

 

Пару раз СМИ писали о том, что у Шаца новая пассия – молоденькая красотка, с которой его видели в ресторане. Это вызвало у супругов только смех, потому что «пассией» оказалась дочка Шаца, — она обедала вместе с папой.   

Такова реальность, что супругам удобнее жить и зарабатывать в разных странах. Они утверждают, что на расстоянии их отношения стали только крепче.  

Наташа Королева – «Скоро станет бабушкой»  

Певица Наташа Королева. Фото
Певица Наташа Королева. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Не так давно стало известно о том, что 17-летний сын Наташи Королевой и Сергея Глушко – Архип – обзавелся любимой девушкой и даже познакомил ее с родителями. Избранницей Архипа стала 25-летняя модель Мария Слугина 

Поводом для сплетен о скором пополнении в звездном семействе стала фотография, которую Архип разместил на своей страничке. На снимке Мария стоит рядом с большим прозрачным шаром для зорбинга, а сопровождает фото игривый смайлик в виде беременной женщины.  

Этого оказалось достаточно: СМИ запестрели заголовками о том, что Наташа Королева скоро станет бабушкой. Это возмутило певицу настолько, что она опубликовала гневный пост с упреками в распространении ложной информации. 

Певица Слава – «Молодой любовник» 

Певица Слава. Фото
Певица Слава. Фото: ЭГ/Кудрявцева Лариса

Несколько дней назад один из телеканалов проинформировал поклонников певицы Славы о том, что у нее имеется молодой любовник. Слава опубликовала видео, на котором с гневом опровергает эти домыслы и поясняет, что мужчина, о котором идет речь, — ее помощник Николай, с которым ее ничего, кроме работы и давней дружбы, не связывает.  

Слава подчеркнула, что на протяжении 18 лет состоит в гражданском браке с Анатолием Данилицким, у Николая – тоже крепкая семья, и заявила, что недобросовестные журналисты неосторожными действиями могут разрушить сразу две семьи. «У нас дочка в школу ходит, сейчас все родители будут об этом говорить», — с возмущением добавила Слава.  

Вера Брежнева – «Погибла»  

Певица Вера Брежнева. Фото
Певица Вера Брежнева. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Несколько лет назад общественность была шокирована информацией о том, что известная певица Вера Брежнева погибла в автокатастрофе. К счастью, это оказалось очередной «уткой», на самом деле Вера ни разу не попадала в серьезные аварии. 

Раньше считалось – «кто владеет информацией, тот владеет миром». Сегодня, в век интернета, приходится добавлять — «достоверной информацией». Ведь лживые слухи, распространяющиеся с громадной скоростью, стали настоящим бичом современного человека.  

А вы верите всему, что читаете в интернете и слышите по ТВ? 

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Тэги:

Вера БрежневаНаташа КоролеваПевица СлаваСергей ЛазаревТатьяна Лазарева и Михаил ШацФилипп Киркоров

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Фейки недели: у Киркорова «заблокировали» счета, а Лазарев «разбился» в ДТП
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