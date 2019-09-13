Концертный директор Заворотнюк: «Анастасия выключила телефон, она не на связи»

При этом представитель актрисы в Казахстане уверяет, что Заворотнюк сможет в октябре приехать на корпоратив. Где правда?

У Анастасии – такой же диагноз, какой поставили в свое время Жанне Фриске, то есть четвертая стадия опухоли мозга. Заболевание Анастасии было диагностировано еще год назад. Все эти месяцы актриса проходила лечение в Европе. Две недели назад, вернувшись из Польши, она оказалась в больнице, а минувшей ночью состояние Насти резко ухудшилось. В настоящее время она находится в реанимации, за ней наблюдают опытные врачи.

Концертный директор: «Я не знаю, откуда берется эта информация»

Официального подтверждения этих данных пока нет. Мы позвонили концертному директору Анастасии, Стасу Христову, спросили – насколько правдива информация, которую публикуют некоторые издания, и он ответил:

«Я не знаю, откуда они это берут. Может, придумали, может, не придумали. Но, послушайте, я не могу их комментировать. У меня телефон обрывается. Я не знаю. Давайте я дождусь от Насти какого-то ответа, и все скажу всем. Она со мной на связи, только, если честно, телефон выключила. Я не могу реагировать на все издания. Дайте мне с артисткой поговорить».

Казахстанский представитель Заворотнюк: «Она готова приехать на мероприятие!»

Мы решили, что имеет смысл связаться с Алексеем Пучковым, представителем Анастасии Заворотнюк в Казахстане. Чтобы получить хоть какую-то новую информацию, мы спросили – сможет ли Анастасия принять участие в некоем мероприятии, которое будет проводиться 20 октября, — разумеется, за вознаграждение?

Представитель актрисы уверенно ответил:

«Да, может, 20 октября она свободна, за гонорар 20 тысяч евро плюс расходы. Два бизнес-класса, один «эконом». С вас – перелет, проживание, питание, все это нужно будет».

Более того – Алексей Пучков прислал позднее подробный райдер актрисы, в который входит проживание в люкс-апартаментах, выплата суточных в размере 150 евро на человека (помимо гонорара), обязательное наличие парикмахера и визажиста.

Кроме того, райдер Анастасии Заворотнюк предполагает предоставление охраняемой отдельной гримерки, в которой должны находиться напитки, фрукты, нарезки, а в случае, если мероприятие продолжается более 3 часов, организаторы должны предоставить актрисе горячее питание.

Если же организаторы желают вести фото- или видеосъемку, — этот момент необходимо заранее обсудить с представителями Анастасии. Ну и, как уже было сказано, от организаторов требуется предоставить билеты на самолет бизнес-класса.

Чуть позднее мы сделали еще один звонок Алексею Пучкову и выразили сомнение в том, что Анастасия сможет участвовать в мероприятии, потому что состояние ее здоровья оставляет желать лучшего.

«Не знаю, я разговаривал с артисткой, все в порядке, — ответил Алексей Пучков. – Не переживайте, мы же договор будем подписывать, все официально у нас… Мы напрямую разговариваем с артистами, уточняем у директоров. Все нормально, все отлично. Я же вам не с неба взял это все. Мы же с вами разговаривали, я вам сказал – артист дату подтвердил, гонорар назвал. Если бы было что-то такое, что она не может, — я бы вам сказал. Я прессу не читаю, я верю только тому, что говорят люди».

Конечно, ни на какое мероприятие мы Настю пока приглашать не планируем, но странно, что, на фоне всех тревожных сообщений о ее здоровье казахстанский представитель смело утверждает о ее готовности приехать.