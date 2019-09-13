Звездные истории

Бурунов: «Голосуйте за меня, девчонки всей страны!»

Актер хочет получить премию «Женщина года» по версии Glamour в номинации «Мужчина года».

Бурунов: «Голосуйте за меня, девчонки всей страны!»
Сергей Бурунов. Кадр из сериала "Полицейский с Рублевки"

Актер Сергей Бурунов, известный своими ролями в сериалах «Полицейский с Рублевки», «Домашний арест» и многих других, 12 сентября обратился к своим подписчикам с просьбой поддержать его в голосовании на сайте популярного женского журнала.

«Я думал, что журнал Glamour — издание для юных девушек. И очень неожиданно было оказаться в компании молодых красавчиков-номинантов на «Мужчину года» премии «Женщина года». Правильно рассуждаете, уважаемые читательницы, старый конь борозды не испортит. Поэтому голосуйте за меня, девчонки всей страны. Ссылка в шапке профиля», — написал Сергей.

В номинации «Мужчина года» Бурунову противостоят серьезные соперники. Это актеры Александр Паль («Толя Робот»), Александр Кузнецов («Кислота», «Лучше, чем люди», «Содержанки»), певец Сергей Лазарев, писатель Михаил Зыгарь, лидер группы Little Big Илья Прусикин (он же Ильич).

На днях портал Teleprogramma.pro рассказывал вам о вручении другой значимой премии — «Человек года» от журнала GQ. Здесь, к большому возмущению Ксении Собчак, во всех номинациях присутствовали лишь мужчины. Главную награду в итоге получил режисеер Кирилл Серебренников, «Лицом с экрана» стал Юрий Дудь, «Музыкантом года» — Face, «Актером года» — Павел Деревянко, продюсером года признали Александра Роднянского. Специальной номинации «Вечная ценность» удостоился «король» российской эстрады Филипп Киркоров.

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Сергей Бурунов

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Бурунов: «Голосуйте за меня, девчонки всей страны!»
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