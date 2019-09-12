Звездные истории

Дарья Мороз призналась, что скучает по маме

Актриса опубликовала фотографии Марины Левтовой, погибшей почти 20 лет назад.

Дарья Мороз призналась, что скучает по маме
Дарья Мороз с отцом Юрием Морозом и портретом мамы. Фото: Instagram

Прошло почти 20 лет с тех пор, как умерла актриса Марина Лентова. Ее дочь Дарья Мороз уже выросла, в браке с режиссером Константином Богомоловым у нее самой появилась дочка, и, тем не менее, Дарья всё равно вспоминает о маме и жалеет, что ее нет рядом.

12 сентября на своей странице в Instagram актриса, знакомая многим по сериалу «Содержанки», опубликовала старые фотографии с погибшей матерью и отцом — режиссёром Юрием Морозом. «Скучаю», — написала она под фото.

Напомним, Марина Левтова погибла 27 февраля 2000 года. Вместе с семьей и друзьями она каталась на снегоходах в Подмосковье. Водитель снегохода, на котором Левтова сидела вместе с Дашей, не заметил овраг и снегоход улетел вниз. Девочка получила переломы, а Марина ударилась головой о дерево и вскоре скончалась в Одинцовской больнице. Ее похоронили 2 марта 2000 года на Ваганьковском кладбище в Москве.

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Дарья МорозМарина ЛевтоваЮрий Мороз

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Дарья Мороз призналась, что скучает по маме
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