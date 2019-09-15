Звездные истории Варенья и соленья: кулинарные рецепты от Зары, Лолиты и других звезд  
Звездные истории

Варенья и соленья: кулинарные рецепты от Зары, Лолиты и других звезд  

Ольга Моисеева

По традиции, в сентябре хорошие хозяйки варят варенье и делают другие запасы на зиму. Не стали исключением и наши любимые звезды.  

Как оказалось, актрисы, певицы, спортсменки и ведущие тоже обожают баловать своих домашних соленьями-вареньями. Они вовсю закатывают банки, а потом щедро делятся любимыми рецептами на своих страничках в соцсетях. 

Зара — варенье из слив и инжира  

Певица Зара призналась, что в ее семье очень любят такие сладости. 

Итак, рецепт. На 1 килограмм слив нужно взять полкило инжира и 700 г сахара. Сливы певица хорошо промыла и разделила на половинки, а затем на четвертинки, убрав косточки. Потом их нужно засыпать сахаром и дать время, чтобы сливы пустили сок. 

«Затем ставим на огонь и варим 5 минут после закипания, убираем с огня и откладываем до полного остывания», — продолжает Зара  

К сливам певица добавляет чисто вымытые плоды инжира и натертую на терке цедру одного лимона или апельсина.   

«Снова ставим на огонь и варим 5 минут после закипания. Закатываем в горячие простерилизованные банки и укутываем. Вот и всё!
Остаётся дождаться зимы и устроить чаепитие в кругу родных и близких с самым вкусным вареньем!» 

Маргарита Симоньян – соленье из таинственного пугра и соленые огурцы в тыкве  

Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян – человек, не мыслящий своей жизни без кулинарии. Она чуть ли не каждый день публикует в своем аккаунте те или иные рецепты, сопровождая их умопомрачительными фотографиями.  

Правда, довольно часто ее снимки и рецепты вызывают недоумение у простых людей. Ну, например, что такое пугр?  

Оказывается, так на Кавказе называют стебли лопуха-репейника. 

Одно из необычных блюд, приготовленных Маргаритой, — огурцы, засоленные прямо в тыкве: «По просьбам телезрителЕй рецепт огурцов в тыкве: из тыквы вынимаем мякоть, кладем внутрь огурцы, заливаем охлажденным рассолом. 

Рассол: на 3 л воды 4 ст ложки соли, 4 зубчика чеснока, 10 горошин душистого перца, стручок красного, 5 лавр. листов, с ложка семян укропа. Залить рассолом огурцы в тыкве, накрыть крышкой, края присыпать солью и убрать в прохладу». По словам Маргариты, через несколько дней можно будет лакомиться малосольными огурчиками.  

Лолита – клубничное и мятное варенье 

Певица Лолита Милявская не прочь повозиться на даче – там она выращивает много вкусного. А чтобы фрукты-ягоды не пропали, варит варенье – «клубниШное», по ее выражению. 

А после гастролей по Крыму, где она попробовала новое для себя лакомство, Лолита решила поэкспериментировать и приготовила варенье из мяты. Хотите рецепт? Вот он. 

«Рецепт почти такой же, как и для клубничного варенья. Один килограмм сахара, мяту — большой пучок! Порезать ножницами по листикам (я резала со стеблем). Сварить сироп: залить сахар холодной водой (не больше литра) и прокипятить. Потом положить мяту в горячий сироп и оставить на ночь. Утром пять минут кипения. И так три дня по пять минут». 

Во время последней «пятиминутки» нужно добавить щепотку лимонной кислоты.  

Анита Цой – соленые грибы  

Каждый год, несмотря на занятость, певица Анита Цой обязательно солит на зиму грибы. Сначала грибы нужно 6 часов вымочить в холодной воде, — Анита обычно выбирает чернушки.  

«Затем уложила их в эмалированную тару (можно стеклянную посуду) шляпками вверх. Заранее позаботьтесь о том, чтобы на дне тары уже находилась соль, листья черной смородины или вишни, зелень укропа и хрен. На каждый слой чернушек сыпьте еще соль и другие специи по вкусу: чеснок, лаврушку и перец. На один кг чернушек вы тратите пятьдесят граммов соли».  

В завершение грибы нужно засыпать смородиновыми листочками и накрыть марлей, после чего придавить гнетом.  

«Чернушки пустят сок приблизительно через двое суток. Поставьте посол в холодное место, и через 35−40 дней грибочки будут готовы к употреблению», — советует певица. 

А вы хотите попробовать рецепты, которыми поделились звезды? 

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анита Цойвкусные рецепты от звездМаргарита Симоньянпевица Зарапевица Лолита

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Варенья и соленья: кулинарные рецепты от Зары, Лолиты и других звезд  
Интересно?
Поделись с друзьями: