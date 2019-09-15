Варенья и соленья: кулинарные рецепты от Зары, Лолиты и других звезд  

По традиции, в сентябре хорошие хозяйки варят варенье и делают другие запасы на зиму. Не стали исключением и наши любимые звезды.

Как оказалось, актрисы, певицы, спортсменки и ведущие тоже обожают баловать своих домашних соленьями-вареньями. Они вовсю закатывают банки, а потом щедро делятся любимыми рецептами на своих страничках в соцсетях.

Зара — варенье из слив и инжира

Певица Зара призналась, что в ее семье очень любят такие сладости.

Итак, рецепт. На 1 килограмм слив нужно взять полкило инжира и 700 г сахара. Сливы певица хорошо промыла и разделила на половинки, а затем на четвертинки, убрав косточки. Потом их нужно засыпать сахаром и дать время, чтобы сливы пустили сок.

«Затем ставим на огонь и варим 5 минут после закипания, убираем с огня и откладываем до полного остывания», — продолжает Зара.

К сливам певица добавляет чисто вымытые плоды инжира и натертую на терке цедру одного лимона или апельсина.

«Снова ставим на огонь и варим 5 минут после закипания. Закатываем в горячие простерилизованные банки и укутываем. Вот и всё!

Остаётся дождаться зимы и устроить чаепитие в кругу родных и близких с самым вкусным вареньем!»

Маргарита Симоньян – соленье из таинственного пугра и соленые огурцы в тыкве

Главный редактор канала Russia Today Маргарита Симоньян – человек, не мыслящий своей жизни без кулинарии. Она чуть ли не каждый день публикует в своем аккаунте те или иные рецепты, сопровождая их умопомрачительными фотографиями.

Правда, довольно часто ее снимки и рецепты вызывают недоумение у простых людей. Ну, например, что такое пугр?

Оказывается, так на Кавказе называют стебли лопуха-репейника.

Одно из необычных блюд, приготовленных Маргаритой, — огурцы, засоленные прямо в тыкве: «По просьбам телезрителЕй рецепт огурцов в тыкве: из тыквы вынимаем мякоть, кладем внутрь огурцы, заливаем охлажденным рассолом.

Рассол: на 3 л воды 4 ст ложки соли, 4 зубчика чеснока, 10 горошин душистого перца, стручок красного, 5 лавр. листов, с ложка семян укропа. Залить рассолом огурцы в тыкве, накрыть крышкой, края присыпать солью и убрать в прохладу». По словам Маргариты, через несколько дней можно будет лакомиться малосольными огурчиками.

Лолита – клубничное и мятное варенье

Певица Лолита Милявская не прочь повозиться на даче – там она выращивает много вкусного. А чтобы фрукты-ягоды не пропали, варит варенье – «клубниШное», по ее выражению.

А после гастролей по Крыму, где она попробовала новое для себя лакомство, Лолита решила поэкспериментировать и приготовила варенье из мяты. Хотите рецепт? Вот он.

«Рецепт почти такой же, как и для клубничного варенья. Один килограмм сахара, мяту — большой пучок! Порезать ножницами по листикам (я резала со стеблем). Сварить сироп: залить сахар холодной водой (не больше литра) и прокипятить. Потом положить мяту в горячий сироп и оставить на ночь. Утром пять минут кипения. И так три дня по пять минут».

Во время последней «пятиминутки» нужно добавить щепотку лимонной кислоты.

Анита Цой – соленые грибы

Каждый год, несмотря на занятость, певица Анита Цой обязательно солит на зиму грибы. Сначала грибы нужно 6 часов вымочить в холодной воде, — Анита обычно выбирает чернушки.

«Затем уложила их в эмалированную тару (можно стеклянную посуду) шляпками вверх. Заранее позаботьтесь о том, чтобы на дне тары уже находилась соль, листья черной смородины или вишни, зелень укропа и хрен. На каждый слой чернушек сыпьте еще соль и другие специи по вкусу: чеснок, лаврушку и перец. На один кг чернушек вы тратите пятьдесят граммов соли».

В завершение грибы нужно засыпать смородиновыми листочками и накрыть марлей, после чего придавить гнетом.

«Чернушки пустят сок приблизительно через двое суток. Поставьте посол в холодное место, и через 35−40 дней грибочки будут готовы к употреблению», — советует певица.

А вы хотите попробовать рецепты, которыми поделились звезды?