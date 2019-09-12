Звездные истории

Елена Ханга родила единственную дочь за 29 минут

По словам телеведущей, роды были очень скоротечными.

Елена Ханга родила единственную дочь за 29 минут
Ханга родила за 29 минут/globallookpress.com

Телеведущая Елена Ханга в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» рассказала о том, как рожала свою единственную дочь Елизавета-Анну. Девочку назвала в честь известного спортивного комментатора Анны Дмитриевой, близкой подруги Ханги. Отцом ребенка является председатель совета директоров Центра политического консультирования Игорь Минтусов.

Елена Ханга. Фото
Ханга очень быстро родила дочь/globallookpress.com

«Я летала на консультации к своему врачу в Нью-Йорк. В какой-то момент гинеколог сказала мне, чтобы я оставалась в Америке — приближались роды. Супруг в тот момент был в Москве. Роды начались раньше срока. Акушер мне сказала, что ей некогда возиться со мной, так как у нее свидание. В итоге я родила за 29 минут», — заявила телеведущая.

По словам Елены Ханги, она не могла дозвониться после родов до своего мужа, а также матери, чтобы поделиться радостным событием. Лишь Анна Дмитриева взяла трубку.

Любопытно, что в этот день в России шла церемония «Тэфи». Дмитриева набрала ведущему Владимиру Молчанову, который как раз выходил на сцену. Тот на весь зал объявил о радостном событии в семье Ханги. Кстати, ее муж в тот момент сидел в зале. Получилось, что о рождении дочери он узнал прямо во время церемонии. Причем далеко не первым. После он укорял супругу, что ему было не очень приятно узнавать о рождении своего ребенка от посторонних мужчин.

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Тэги:

Анна ДмитриеваБорис КорчевниковВладимир МолчановЕлена ХангаПрограмма "Судьба человека"

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Елена Ханга родила единственную дочь за 29 минут
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