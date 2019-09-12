Звездные истории

Лера Кудрявцева: «Мария Бутырская пережила смерть любимого»

15 сентября в 14.00 гостьей программы «Секрет на миллион» на НТВ станет Мария Бутырская – фигуристка с мировым именем. Мария откровенно рассказала о личных и спортивных победах и поражениях, которые она больше не намерена скрывать. 

Лера Кудрявцева: «Мария Бутырская пережила смерть любимого»
Лера Кудрявцева. Фото: НТВ

Сейчас Марии можно разве что позавидовать: любимый муж-спортсмен, трое детей, стабильная работа, налаженный быт. Чего ещё желать? Может, того, чтобы забыть о боли, которая до сих пор ранит душу?

Мария рано осталась без отца. Виктор Бутырский ушёл из семьи и просто сделал вид, что никакой дочки по имени Маша у него нет. На тот момент Маше было семь лет, она уже два года пыталась покорить непослушный лёд и делала большие успехи. Поступок отца шокировал девочку, но она не могла себе позволить долго плакать в подушку: спорт любит сильных духом людей. И Маше пришлось стать сильной. 

Мария Бутырская. Фото
Мария Бутырская. Фото: НТВ

А потом в ее жизни случилась встреча с ещё одним «добрым» и «заботливым» человеком – с новым тренером. Он за что-то невзлюбил девочку и убедил ее в том, что она ни на что не годится. Наивная Маша почти поверила и несколько месяцев не выходила на лёд, заедая стресс и набирая лишние килограммы. А потом, благодаря стараниям своего первого тренера, нашла в себе силы вернуться на лёд.

«Меня в жизни очень часто предавали», – вздохнула Бутырская, которую неудачи не сломали, но закалили.

Сейчас почти невозможно поверить в то, что трёхкратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка России могла оставить лёд навсегда и прожить свою жизнь совершенно иначе. Кто знает, смогла ли бы Мария встретить своего мужа, хоккеиста Вадима Хомицкого, если бы ушла из спорта? Испытала бы счастье материнства? 

Лера Кудрявцева. Фото
Лера Кудрявцева. Фото: НТВ

Детей у Марии и Вадима трое: дочь и двое сыновей. Младший, Гордей, родился в 2017 году. Бутырская не побоялась стать мамой в 44 года и была вознаграждена за свою смелость: мальчишка у них с Вадимом родился просто замечательный! 

Сейчас Марии 47 лет, однако, глядя на точеную фигуру Бутырской и ее молодое, словно светящееся изнутри, лицо, в это почти невозможно поверить. Может, всё дело в любви, в которой Мария буквально купается? Или в том, что она любит свою работу и ей в удовольствие помогать малышам делать первые неуверенные шаги на льду? Или же секрет – во внутреннем стержне Марии, который помогает ей не терять веру в себя и с уверенностью смотреть в будущее? 

Мария Бутырская. Фото
Мария Бутырская. Фото: НТВ

А ведь жизнь неоднократно испытывала ее на прочность… Так, Мария пережила смерть любимого человека: ее гражданского мужа убили. 

«Это была нелепая, страшная смерть», – сказала фигуристка, и голос ее дрогнул. 

Но не забывайте о том, что Мария – спортсменка. А спортсменов учат никогда не сдаваться, что бы ни произошло. Их жизненная программа – любой ценой идти вперёд, к победе. И Марии это – я теперь точно знаю – удаётся!

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Лера Кудрявцева: «Мария Бутырская пережила смерть любимого»
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