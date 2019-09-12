Лера Кудрявцева: «Мария Бутырская пережила смерть любимого»

15 сентября в 14.00 гостьей программы «Секрет на миллион» на НТВ станет Мария Бутырская – фигуристка с мировым именем. Мария откровенно рассказала о личных и спортивных победах и поражениях, которые она больше не намерена скрывать.

Сейчас Марии можно разве что позавидовать: любимый муж-спортсмен, трое детей, стабильная работа, налаженный быт. Чего ещё желать? Может, того, чтобы забыть о боли, которая до сих пор ранит душу?

Мария рано осталась без отца. Виктор Бутырский ушёл из семьи и просто сделал вид, что никакой дочки по имени Маша у него нет. На тот момент Маше было семь лет, она уже два года пыталась покорить непослушный лёд и делала большие успехи. Поступок отца шокировал девочку, но она не могла себе позволить долго плакать в подушку: спорт любит сильных духом людей. И Маше пришлось стать сильной.

А потом в ее жизни случилась встреча с ещё одним «добрым» и «заботливым» человеком – с новым тренером. Он за что-то невзлюбил девочку и убедил ее в том, что она ни на что не годится. Наивная Маша почти поверила и несколько месяцев не выходила на лёд, заедая стресс и набирая лишние килограммы. А потом, благодаря стараниям своего первого тренера, нашла в себе силы вернуться на лёд.

«Меня в жизни очень часто предавали», – вздохнула Бутырская, которую неудачи не сломали, но закалили.

Сейчас почти невозможно поверить в то, что трёхкратная чемпионка Европы и шестикратная чемпионка России могла оставить лёд навсегда и прожить свою жизнь совершенно иначе. Кто знает, смогла ли бы Мария встретить своего мужа, хоккеиста Вадима Хомицкого, если бы ушла из спорта? Испытала бы счастье материнства?

Детей у Марии и Вадима трое: дочь и двое сыновей. Младший, Гордей, родился в 2017 году. Бутырская не побоялась стать мамой в 44 года и была вознаграждена за свою смелость: мальчишка у них с Вадимом родился просто замечательный!

Сейчас Марии 47 лет, однако, глядя на точеную фигуру Бутырской и ее молодое, словно светящееся изнутри, лицо, в это почти невозможно поверить. Может, всё дело в любви, в которой Мария буквально купается? Или в том, что она любит свою работу и ей в удовольствие помогать малышам делать первые неуверенные шаги на льду? Или же секрет – во внутреннем стержне Марии, который помогает ей не терять веру в себя и с уверенностью смотреть в будущее?

А ведь жизнь неоднократно испытывала ее на прочность… Так, Мария пережила смерть любимого человека: ее гражданского мужа убили.

«Это была нелепая, страшная смерть», – сказала фигуристка, и голос ее дрогнул.

Но не забывайте о том, что Мария – спортсменка. А спортсменов учат никогда не сдаваться, что бы ни произошло. Их жизненная программа – любой ценой идти вперёд, к победе. И Марии это – я теперь точно знаю – удаётся!