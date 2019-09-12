Анна Калашникова: «Я окончила школу с золотой медалью и очень этим горжусь»

Певица, модель, телеведущая Анна Калашникова ведет свою авторскую колонку на портале Teleprogramma.pro.

Сентябрь — месяц, когда хочется говорить о своих школьных годах. Школа — лучшая пора, самые приятные воспоминания, первая любовь, дружба.

Я училась в двух школах: школа №1 в Пятигорске (1-3 классы) и школа №2 в Пятигорске (5-11 классы). Я очень долго ждала решения по получению золотой медали, так как экзаменационные работы отправляли в Ставрополь. Все было не так просто на тот момент, но я дождалась своей медали. Моя семья очень мной гордилась и до сих пор для меня это предмет гордости — маленькая, но такая важная победа.

Я была единственной золотой медалисткой, любила учиться. Первые три класса у меня были только две четверки, а с 5-11 классы я была круглой отличницей. Очень большое значение придавала учебе, не прогуливала и мне действительно нравилось. Также я активно участвовала во всех школьных мероприятиях и соревнованиях. Сколько себя помню — мне было интересно все. Конечно, я была без ума от творческих предметов — рисование, музыка. Кажется, никого не удивлю, потому что подобные занятия любят обычно все дети.

Я очень любила рисовать и хорошо это делала — у меня даже были городские и краевые выставки в городе Пятигорске, участвовала в Олимпиадах, рисовала стенгазеты. До сих пор храню свои рисунки и с трепетом пересматриваю. Школьные годы для меня — это счастливое время, однозначно. Наблюдала за страничками коллег 1 сентября и многие писали, что никогда не вернулись бы в школу. Как я с ними не согласна! И, самое главное, что тот чудесный период уже, увы, никогда не повторится.

Я жду, когда мой сын Даня пойдёт в первый класс, чтобы с ним ещё раз пережить все эти эмоции. Первая линейка, первая встреча с одноклассниками, первые друзья на всю жизнь и любовь — я думаю, у каждого это впервые случилось именно в школе.

Мне очень жаль, что со многими одноклассниками мы давно потеряли связь, но это нормально, когда пути и приоритеты людей расходятся. Мне было бы очень интересно увидеть каждого, узнать, какой дорогой пошли они, что выбрали. К сожалению, времени искать людей по социальным сетям совсем нет. Иногда мне кто-то пишет из школы, мы общаемся, но, в целом, конечно, все ударились в свои проблемы, работу, семью. Я, кстати, сейчас даже не вспомню, когда у нас собирали встречу одноклассников.

Хочу просто сказать всем, чтобы каждый ценил тот период жизни, в котором он находится сейчас. Сегодняшний день ведь никогда больше не повторится. Времена школы и института — самые счастливые, потому что других проблем, кроме как «хорошо учись» — нет, взрослая жизнь ещё не подкралась. Так что школа — прекрасная пора, как и институт. Я училась в Московском авиационном институте и тоже с трепетом вспоминаю то время. Все-таки теперь надежда у меня на Даню. Будем вместе переживать все эти замечательные периоды жизни.